Nemáte čas na fénování? Tento trik dodá vlasům objem za 5 minut.

Nemáte čas na pořádné foukání? Tento tip, který objevila vizážistka @makeupbymelissam v článku Reel na Instagramu, dodá vlasům objem u kořínků za méně než 5 minut, aniž by se dotkl zbytku vlasů. Ideální pro přechod od večerních vycházek k drinkům po práci, aniž byste museli trávit další hodinu před zrcadlem.

Metoda určená pro „den po fénování“

Myšlenka je jednoduchá: zachránit včerejší účes foukáním vlasů tím, že se bude pracovat pouze na oblasti, která splaskla, konkrétně u kořínků na temeni hlavy. Tím se ponechají již narovnané nebo vlnité délky, čímž se ušetří drahocenný čas a zároveň se zachová původní styl. K dosažení tohoto cíle @makeupbymelissam používá několik základních produktů, které se snadno udržují po ruce:

  • 3 natáčky s velkým průměrem
  • 1 sponka na úpravu vlasů
  • 1 krém na fénování nebo styling vlasů
  • 1 jemný fixační sprej.

Postupný objem za 5 minut

  • Naneste malé množství stylingového krému přímo ke kořínkům na temeni hlavy a vlasy uhlaďte prsty nebo plochým kartáčem dozadu.
  • Oddělte velkou část vlasů vpředu, uhlaďte ji a pomocí kartáče a sponky ji srovnejte do strany, abyste správně nasměrovali pohyb.
  • V zadní části hlavy uhlaďte pramen vlasů fénem (nebo fénem s kulatým kartáčem) a poté jej ihned omotejte kolem natáčky.
  • Opakujte operaci na střední části lebky až k okraji čela, abyste vytvořili „pás“ homogenního objemu.
  • Nastříkejte na natáčky z dálky lehkou mlhu fixačního spreje, abyste účes zafixovali, aniž by ztuhli.
  • Nechte působit několik minut (doba potřebná k nanesení make-upu nebo oblékání), poté jemně odstraňte natáčky a prsty upravte odrosty.

Výsledek: kořínky jsou opět vzdušné, vršek vlasů vypadá „probuzeně“ a celé to vytváří iluzi čerstvě vyfénovaných vlasů.

Proč tento trik funguje tak dobře

Tato technika se zaměřuje výhradně na kořínky, kde se objem nejprve uhlazuje, namísto opětovného pročesávání celé hlavy vlasů. Tím se zabrání přehřátí již upravených délek a zároveň se objem dodá přesně tam, kde se oko nejprve upoutá.

Během svátečního období, kdy se termíny mytí vlasů hromadí rychleji než šamponování, se tento cílený trik může stát šikovnou „nouzovou situací“ pro ty, kteří ho potřebují: tři natáčky, trochu produktu, pár minut a vlasy okamžitě získají zpět objem. Samozřejmě není nutné mít objem, fénovat nebo „uhlazený“ účes na svátky nebo večerní vycházku: s vlasy si můžete dělat přesně to, co chcete, podle své nálady, energie a přání.

