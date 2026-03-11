V Paříži tato herečka vrací elegantní pěšinku na stranu.

Trendy v kosmetice se pravidelně vyvíjejí a některé účesy považované za „zastaralé“ se často vracejí. To je případ pěšinky na boku, která, jak se zdá, zažívá opětovný nárůst popularity. Během pařížského týdne módy francouzská herečka Léa Seydoux tímto účesem zaujala pozornost a oživila zájem o tento střih.
Významná účast na pařížském týdnu módy
Léa Seydoux se zúčastnila módní přehlídky Louis Vuitton, která se konala v Cour Carrée v pařížském Louvru. Akce, kterou zorganizoval umělecký ředitel Nicolas Ghesquière, svedla dohromady řadu osobností ze světa módy a filmu. Francouzská herečka pro tuto příležitost zvolila elegantní účes s jemnými vlnami a pěšinkou na straně. Tento jednoduchý, ale sofistikovaný vzhled rychle upoutal pozornost módních nadšenců a milovníků krásy.
Účes inspirovaný klasickou eleganci
Boční pěšinka je již dlouho spojována s hollywoodskou estetikou. Ve 40. a 50. letech 20. století mnoho hereček tento styl používalo k orámování obličeje a k dodání dynamiky svým účesům. Tento typ účesu často vytváří mírně asymetrickou ofinu, která dodává sofistikovaný efekt, aniž by vyžadovala složité stylingové úpravy. V případě Léy Seydoux byl účes zkombinován s přirozenými vlnami, což umocnilo elegantní a romantický vzhled.
Návrat trendu z roku 2000
Pěšinka na stranu byla také určujícím vlasovým trendem v prvním desetiletí 21. století a na začátku prvního desetiletí 21. století, široce používaným na červeném koberci i v každodenním životě. V posledních několika letech vlasové trendy upřednostňovaly střední část těla, která je považována za modernější a minimalističtější. Někteří stylisté a kadeřníci však nyní pozorují postupný návrat pěšinky na stranu, zejména na módních přehlídkách a akcích.
Jednoduchý trik, jak dodat vlasům objem
Kromě estetického vzhledu nabízí pěšinka také praktickou výhodu: může vlasům dodat objem. Kadeřníci vysvětlují, že „posunutí pěšinky od přirozené linie vlasů vytváří u kořínků pocit objemu.“ Díky tomu vlasy vypadají hustší a účesu se dodává pohyb. Tato technika se často používá k přidání objemu jemným vlasům nebo ke strukturování účesu bez použití příliš mnoha stylingových produktů.
Léa Seydoux se během pařížského týdne módy objevila s pěšinkou na boku a vrátila tak do popředí klasický účes, který by se mohl velmi dobře vrátit mezi současné trendy. Tento účes, který se snadno dosáhne a je lichotivý, dokazuje, že jednoduchý vlasový detail může někdy proměnit celý vzhled.