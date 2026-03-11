V Paříži tato herečka vrací elegantní pěšinku na stranu.

Kadeřnictví
Fabienne Ba.
Screen Léa Seydoux dans le film « James Bond, 007 Spectre (Spectre) »

Trendy v kosmetice se pravidelně vyvíjejí a některé účesy považované za „zastaralé“ se často vracejí. To je případ pěšinky na boku, která, jak se zdá, zažívá opětovný nárůst popularity. Během pařížského týdne módy francouzská herečka Léa Seydoux tímto účesem zaujala pozornost a oživila zájem o tento střih.

Významná účast na pařížském týdnu módy

Léa Seydoux se zúčastnila módní přehlídky Louis Vuitton, která se konala v Cour Carrée v pařížském Louvru. Akce, kterou zorganizoval umělecký ředitel Nicolas Ghesquière, svedla dohromady řadu osobností ze světa módy a filmu. Francouzská herečka pro tuto příležitost zvolila elegantní účes s jemnými vlnami a pěšinkou na straně. Tento jednoduchý, ale sofistikovaný vzhled rychle upoutal pozornost módních nadšenců a milovníků krásy.

Účes inspirovaný klasickou eleganci

Boční pěšinka je již dlouho spojována s hollywoodskou estetikou. Ve 40. a 50. letech 20. století mnoho hereček tento styl používalo k orámování obličeje a k dodání dynamiky svým účesům. Tento typ účesu často vytváří mírně asymetrickou ofinu, která dodává sofistikovaný efekt, aniž by vyžadovala složité stylingové úpravy. V případě Léy Seydoux byl účes zkombinován s přirozenými vlnami, což umocnilo elegantní a romantický vzhled.

Návrat trendu z roku 2000

Pěšinka na stranu byla také určujícím vlasovým trendem v prvním desetiletí 21. století a na začátku prvního desetiletí 21. století, široce používaným na červeném koberci i v každodenním životě. V posledních několika letech vlasové trendy upřednostňovaly střední část těla, která je považována za modernější a minimalističtější. Někteří stylisté a kadeřníci však nyní pozorují postupný návrat pěšinky na stranu, zejména na módních přehlídkách a akcích.

Jednoduchý trik, jak dodat vlasům objem

Kromě estetického vzhledu nabízí pěšinka také praktickou výhodu: může vlasům dodat objem. Kadeřníci vysvětlují, že „posunutí pěšinky od přirozené linie vlasů vytváří u kořínků pocit objemu.“ Díky tomu vlasy vypadají hustší a účesu se dodává pohyb. Tato technika se často používá k přidání objemu jemným vlasům nebo ke strukturování účesu bez použití příliš mnoha stylingových produktů.

Léa Seydoux se během pařížského týdne módy objevila s pěšinkou na boku a vrátila tak do popředí klasický účes, který by se mohl velmi dobře vrátit mezi současné trendy. Tento účes, který se snadno dosáhne a je lichotivý, dokazuje, že jednoduchý vlasový detail může někdy proměnit celý vzhled.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Vypadat „neupraveně“: nový trendy „mužský“ střih vlasů

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vypadat „neupraveně“: nový trendy „mužský“ střih vlasů

V roce 2026 se trendy v pánských účesech (a v účesech pro všechny s krátkými vlasy) ubírají uvolněnějším...

Střih vlasů „Christy Cut“ se vrací, inspirovaný supermodelkou z 90. let.

Devadesátá léta 20. století se v oblasti inspirace krásou nikdy nesetkala s větším množstvím inspirace. Letos, v roce...

V Jižní Koreji tato technika vytváří iluzi silnějších vlasových kořínků.

Jižní Korea nikdy nepřestala s inovacemi ve světě krásy. Jejich nejnovější nápad: adaptace microbladingu obočí k předefinování vlasové...

Výběr barvy vlasů podle tónu pleti: jednoduchá metoda pro přirozený lesk

Místo aby se ženy nechaly unést nejnovějšími vlasovými trendy a požadovaly „espresso hnědou“ nebo „máslovou blond“, stále více...

Proč vlasy, které byly v dětství světlejší, s věkem tmavnou?

Možná si pamatujete své blond nebo světle hnědé vlasy z dětství, které jsou nyní tmavší. Tato změna je...

Sponky do vlasů: zdánlivě neškodné gesto, které vlasy oslabuje, aniž bychom si to uvědomovali.

Sponka do vlasů, praktický a všudypřítomný doplněk v péči o vlasy, se zdá být perfektním spojencem pro rušné...