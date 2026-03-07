Vypadat „neupraveně“: nový trendy „mužský“ střih vlasů

V roce 2026 se trendy v pánských účesech (a v účesech pro všechny s krátkými vlasy) ubírají uvolněnějším směrem. Na sociálních sítích se objevuje nový „mužský“ vlasový trend: „lehký šik“ vzhled. Přirozené textury, jemný objem a volný pohyb jsou stále atraktivnější pro muže, kteří chtějí stylový vzhled bez strnulosti.
Vlčí střih, hvězda kontrolované poruchy
Střih vlčí tváře je nemožné ignorovat. Tento hybridní střih, inspirovaný jak mullet účesem, tak objemnou ofinou 70. let, se stal jedním z nejvyhledávanějších stylů současnosti. Jeho princip: středně dlouhé vlasy nahoře, záměrně rozcuchané, v kombinaci s jemnějším vrstvením po stranách.
Výsledkem je dynamický, lehce divoký, ale vždy elegantní vzhled. Kouzlo vlčího střihu spočívá v tomto dojmu téměř improvizovaného účesu, jako by si vaše vlasy přirozeně našly své místo.
Na sociálních sítích je tento střih oblíbený pro svou nenucenou povahu. Zdůrazňuje přirozený pohyb vlasů a obzvláště dobře se hodí k vlnitým nebo mírně hustým texturám. Je to střih, který oslavuje osobnost a individualitu spíše než strohou dokonalost.
Rozcuchaný crop: francouzský crop, ležérní verze
Další nezbytností je současný melírovaný účes, uvolněnější varianta slavného francouzského střihu. Ofina, lehce zúžená, se dotýká obočí, zatímco vlasy zůstávají matné a texturované. Cílem už není vlasy uhladit dozadu, ale nechat jejich pohyb přirozeně plynout. Kadeřníci na sociálních sítích zveřejňují řadu návodů, jak tohoto přirozeného, téměř spontánního efektu dosáhnout.
Tento střih se obzvláště hodí pro vlnité nebo kudrnaté vlasy, které okamžitě dodávají texturu a objem. Je také vhodný pro muže (nebo kohokoli s krátkými vlasy), kteří hledají účes nenáročný na údržbu: k dosažení stylového vzhledu stačí několik jednoduchých kroků.
Návrat přirozených délek s bro flow
Pro muže (nebo kohokoli s krátkými vlasy), kteří dávají přednost delším vlasům, je bro flow jednou z nejoblíbenějších možností. Tento styl se opírá o vrstvené střihy, které vytvářejí objem a zároveň umožňují vlasům přirozeně padat kolem obličeje. Výsledkem je efekt „právě z pláže“ s jemnými, vzdušnými prameny, které se volně pohybují.
Cílem není vlasy zkrotit, ale s nimi pracovat. Lehký olej nebo texturizační sprej dodá lesk a definuje prameny, aniž by účes zatížil. Celkový vzhled zůstává plynulý, přirozený a velmi snadno se nosí.
Proč je „nedokonalý“ střih vlasů tak lákavý?
Pokud se tyto střihy pro muže (nebo kohokoli s krátkými vlasy) stávají tak populárními všude, není to náhoda. Dokonale odrážejí novou vizi tzv. mužského stylu.
- Zaprvé, vyžadují jen malou údržbu. Zvýrazňují přirozenou texturu vlasů, což často umožňuje jejich vysušení na vzduchu a úpravu během několika sekund.
- Navíc ztělesňují určitou formu autenticity. Éra ultra hladkého stylingu a lesklého gelu se zdá ustupovat uvolněnějšímu přístupu, kde je styl postaven na osobnosti.
- A konečně, tyto střihy pro muže (nebo pro kohokoli s krátkými vlasy) jsou mimořádně všestranné. Fungují stejně dobře v profesionálním prostředí jako ve slavnostnější nebo kreativnější atmosféře.
Stručně řečeno, jedna věc je jistá: v roce 2026 oslavuje tzv. „mužský“ styl kontrolovanou nedokonalost více než kdy jindy. Živý, volný a přirozený střih/účes, který dokazuje, že někdy stačí nechat vlasy dýchat, aby odhalily svůj plný potenciál.