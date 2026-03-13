Mysleli jsme si, že na tento doplněk z 90. let se zapomnělo, ale v roce 2026 se vrací.

Móda ráda nahlíží do svých archivů. Po několika ikonických kouscích z 90. a 21. století se vlasový doplněk, o kterém si mnozí mysleli, že je odsunut na konec šuplíku, vrací. V roce 2026 se nečekaně vrací čelenka s klikatým vzorem… a docela dobře by se mohla stát jedním z nejzábavnějších vlasových doplňků současnosti.
Spatřeno na molech Týdne módy
Čelenka s cikcakovým vzorem se na pařížském týdnu módy výrazně vrátila. Na přehlídkovém mole Miu Miu se několik modelek pyšnilo tímto ikonickým, okamžitě rozpoznatelným a roztřepeným doplňkem. Tato čelenka, složená z malých, po sobě jdoucích vln, často vyrobených z kovu nebo plastu, pomáhá stahovat vlasy dozadu a zároveň dodává účesu strukturu.
Na mole se používal k vytváření jednoduchých, ale velmi grafických vzhledů, které ponechávaly obličej odhalený a vlasy přirozeně zvýrazněné. Pro mnoho módních pozorovatelů není tato volba náhodná. Je součástí širšího trendu: reinterpretace estetických kodexů 90. let a začátku roku 2000.
Kultovní doplněk z 90. let
Pro mnohé čelenka s klikatým vzorem okamžitě evokuje vzpomínky na konec 90. let a začátek prvního desetiletí 21. století. Tehdy byl tento doplněk všude: na školních hřištích, v časopisech pro teenagery i na červeném koberci. K jeho popularitě významně přispělo několik celebrit. Britney Spears a Paris Hilton ji nosily při mnoha příležitostech a David Beckham ji také přijal, čímž pomohl stát se prominentní součástí popkultury.
Jeho úspěch byl z velké části způsoben jeho jedinečným tvarem. Vlny čelenky drží vlasy na místě a zároveň vytvářejí jemný objem na temeni hlavy. Výsledkem je rychlý a praktický účes, který okamžitě dodá styl bez větší námahy.
Velkolepý návrat estetiky Y2K
Pokud se tento doplněk dnes vrací, je to také proto, že zapadá do trendu, který je v současné módě velmi přítomný: estetiky Y2K. Tento termín označuje populární styly kolem roku 2000, které nyní znovuobjevují a reinterpretují návrháři. V posledních několika sezónách se mnoho značek vrací k vizuálním kódům tohoto období. Mini kabelky, barevné sponky do vlasů, tónované brýle a čelenky se postupně vracejí do kolekcí a každodenních outfitů.
Čelenka s cikcakovým vzorem dokonale zapadá do tohoto objetí nostalgie. Pro mladší generace představuje zábavný retro kousek. Pro jiné jednoduše evokuje dobu, kdy si móda dovolovala více lehkosti a experimentování.
Snadno ovladatelný doplněk
Pokud se tento doplněk vrací do módy, je to také díky své jednoduchosti. Na rozdíl od některých propracovaných účesů vám čelenka s klikatým vzorem umožní upravit si vlasy během několika sekund. Lze ji nosit mnoha způsoby:
- s rozpuštěnými vlasy pro přirozený a uvolněný styl
- s culíkem nebo drdolem, který zdůrazní obličej
- na krátkých vlasech pro dodání rozměru účesu
Tento doplněk má také tu výhodu, že je vhodný pro všechny textury a délky vlasů. Jeho cílem není vaše vlasy transformovat, ale spíše je doplnit a vylepšit.
Nostalgie, která překračuje generace
Návrat čelenky s klikatým vzorem dokonale ilustruje, jak móda funguje: co se zdálo zastaralé, se může o několik desetiletí později opět stát trendy. Doplňky z 90. a 21. století nadále inspirují designéry a oslovují nové generace. Znovuobjevené, modernizované nebo jednoduše nově pojaté s nádechem ironie, nacházejí druhý život v současných trendech.
Tento malý doplněk – čelenka s klikatým vzorem – v konečném důsledku slouží jako připomínka něčeho zásadního: krása je také hřiště. A někdy stačí jednoduchá čelenka, abyste svému stylu dodali retro nádech plný osobnosti.