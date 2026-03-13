Mysleli jsme si, že na tento doplněk z 90. let se zapomnělo, ale v roce 2026 se vrací.

Kadeřnictví
Fabienne Ba.
@wimberlys_beautybar/Instagram

Móda ráda nahlíží do svých archivů. Po několika ikonických kouscích z 90. a 21. století se vlasový doplněk, o kterém si mnozí mysleli, že je odsunut na konec šuplíku, vrací. V roce 2026 se nečekaně vrací čelenka s klikatým vzorem… a docela dobře by se mohla stát jedním z nejzábavnějších vlasových doplňků současnosti.

Spatřeno na molech Týdne módy

Čelenka s cikcakovým vzorem se na pařížském týdnu módy výrazně vrátila. Na přehlídkovém mole Miu Miu se několik modelek pyšnilo tímto ikonickým, okamžitě rozpoznatelným a roztřepeným doplňkem. Tato čelenka, složená z malých, po sobě jdoucích vln, často vyrobených z kovu nebo plastu, pomáhá stahovat vlasy dozadu a zároveň dodává účesu strukturu.

Na mole se používal k vytváření jednoduchých, ale velmi grafických vzhledů, které ponechávaly obličej odhalený a vlasy přirozeně zvýrazněné. Pro mnoho módních pozorovatelů není tato volba náhodná. Je součástí širšího trendu: reinterpretace estetických kodexů 90. let a začátku roku 2000.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Miu Miu (@miumiu)

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem @pimplesandprada

Kultovní doplněk z 90. let

Pro mnohé čelenka s klikatým vzorem okamžitě evokuje vzpomínky na konec 90. let a začátek prvního desetiletí 21. století. Tehdy byl tento doplněk všude: na školních hřištích, v časopisech pro teenagery i na červeném koberci. K jeho popularitě významně přispělo několik celebrit. Britney Spears a Paris Hilton ji nosily při mnoha příležitostech a David Beckham ji také přijal, čímž pomohl stát se prominentní součástí popkultury.

Jeho úspěch byl z velké části způsoben jeho jedinečným tvarem. Vlny čelenky drží vlasy na místě a zároveň vytvářejí jemný objem na temeni hlavy. Výsledkem je rychlý a praktický účes, který okamžitě dodá styl bez větší námahy.

Velkolepý návrat estetiky Y2K

Pokud se tento doplněk dnes vrací, je to také proto, že zapadá do trendu, který je v současné módě velmi přítomný: estetiky Y2K. Tento termín označuje populární styly kolem roku 2000, které nyní znovuobjevují a reinterpretují návrháři. V posledních několika sezónách se mnoho značek vrací k vizuálním kódům tohoto období. Mini kabelky, barevné sponky do vlasů, tónované brýle a čelenky se postupně vracejí do kolekcí a každodenních outfitů.

Čelenka s cikcakovým vzorem dokonale zapadá do tohoto objetí nostalgie. Pro mladší generace představuje zábavný retro kousek. Pro jiné jednoduše evokuje dobu, kdy si móda dovolovala více lehkosti a experimentování.

Snadno ovladatelný doplněk

Pokud se tento doplněk vrací do módy, je to také díky své jednoduchosti. Na rozdíl od některých propracovaných účesů vám čelenka s klikatým vzorem umožní upravit si vlasy během několika sekund. Lze ji nosit mnoha způsoby:

  • s rozpuštěnými vlasy pro přirozený a uvolněný styl
  • s culíkem nebo drdolem, který zdůrazní obličej
  • na krátkých vlasech pro dodání rozměru účesu

Tento doplněk má také tu výhodu, že je vhodný pro všechny textury a délky vlasů. Jeho cílem není vaše vlasy transformovat, ale spíše je doplnit a vylepšit.

Nostalgie, která překračuje generace

Návrat čelenky s klikatým vzorem dokonale ilustruje, jak móda funguje: co se zdálo zastaralé, se může o několik desetiletí později opět stát trendy. Doplňky z 90. a 21. století nadále inspirují designéry a oslovují nové generace. Znovuobjevené, modernizované nebo jednoduše nově pojaté s nádechem ironie, nacházejí druhý život v současných trendech.

Tento malý doplněk – čelenka s klikatým vzorem – v konečném důsledku slouží jako připomínka něčeho zásadního: krása je také hřiště. A někdy stačí jednoduchá čelenka, abyste svému stylu dodali retro nádech plný osobnosti.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
V Paříži tato herečka vrací elegantní pěšinku na stranu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V Paříži tato herečka vrací elegantní pěšinku na stranu.

Trendy v kosmetice se pravidelně vyvíjejí a některé účesy považované za „zastaralé“ se často vracejí. To je případ...

Vypadat „neupraveně“: nový trendy „mužský“ střih vlasů

V roce 2026 se trendy v pánských účesech (a v účesech pro všechny s krátkými vlasy) ubírají uvolněnějším...

Střih vlasů „Christy Cut“ se vrací, inspirovaný supermodelkou z 90. let.

Devadesátá léta 20. století se v oblasti inspirace krásou nikdy nesetkala s větším množstvím inspirace. Letos, v roce...

V Jižní Koreji tato technika vytváří iluzi silnějších vlasových kořínků.

Jižní Korea nikdy nepřestala s inovacemi ve světě krásy. Jejich nejnovější nápad: adaptace microbladingu obočí k předefinování vlasové...

Výběr barvy vlasů podle tónu pleti: jednoduchá metoda pro přirozený lesk

Místo aby se ženy nechaly unést nejnovějšími vlasovými trendy a požadovaly „espresso hnědou“ nebo „máslovou blond“, stále více...

Proč vlasy, které byly v dětství světlejší, s věkem tmavnou?

Možná si pamatujete své blond nebo světle hnědé vlasy z dětství, které jsou nyní tmavší. Tato změna je...