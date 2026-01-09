Podle kadeřníka tyto 4 znaky dokazují, že vám váš účes nesedí.

Odcházíte ze salonu s bezchybnými vlasy, a přesto se vám o pár hodin později zdá, že si s vámi zrcadlo hraje legraci. Střih, který jste si vybrali, nemusí vyhovovat vaší přirozené struktuře vlasů. Podle renomovaného kadeřníka Christophe Nicolase Biota určité viditelné znaky naznačují, že střih nemusí být pro vaše vlasy vhodný. Především si však pamatujte: jediná osoba, která může rozhodnout, zda vám střih vyhovuje, jste vy sami.
1. Vlasy, které se nadýchávají a ztrácejí tvar
Máte pocit, že vám vlasy trčí všemi směry? To nutně neznamená, že jsou vaše vlasy „nezvládnutelné“. Christophe Nicolas Biot vysvětluje, že když se délky vlasů nepravidelně rozrůstají, je to často proto, že střih nekopíruje jejich přirozený pohyb. Nedostatek struktury vytváří objem, který je těžké zkrotit, a to i s těmi nejlepšími stylingovými produkty. Dobře zvolený střih by naopak měl pracovat s vlasy, ne proti nim, aby je každý den zkrášloval.
2. Prameny vlasů, které trčí i přes veškerou vaši snahu
Kartáčujete si vlasy, nanášíte séra a kúry, a přesto některé prameny prostě odmítají držet na místě? Kadeřnice poukazuje na častou chybu: stříhání mokrých vlasů. Voda dočasně natahuje vlasové vlákno a deformuje přirozený tvar kudrlin nebo vln. Po uschnutí vlasy znovu získají svůj autentický pohyb, což může vyvolat dojem „nepovedeného“ střihu. Pochopení této dynamiky vám umožní lépe si vybrat styl, který doplní vaši texturu, spíše než aby s ní kolidoval.
3. Trvalá pěnovitá textura
I po použití uhlazujících šamponů a přípravků proti krepatění vám vlasy stále vypadají nafouklé nebo krepaté? To často naznačuje, že váš střih nerespektuje jejich přirozenou texturu. Christophe Nicolas Biot zdůrazňuje, že nejde o korekci textury, ale o výběr střihu, který ji doplňuje. Dobrý střih by měl vytvářet rovnováhu mezi tvarem a přirozeným pohybem, což by vašim vlasům umožnilo plně se projevit, aniž byste je museli neustále žehlit nebo narovnávat.
4. Neustálá potřeba vyhlazovat nebo zplošťovat
Pokud trávíte čas žehlením vlasů nebo jejich uhlazováním dozadu, abyste dosáhli požadovaného vzhledu, může to být známkou toho, že střih pro vás není ten pravý. Odbornice poznamenává, že mnoho lidí se snaží „zamaskovat“ střih, který nevyhovuje jejich přirozeným vlnám. Vaše vlasy si však zaslouží být oceněny takové, jaké jsou. Tvar vynucený nevhodným účesem nakonec koliduje s vaší texturou, místo aby ji zdůrazňoval.
Navrhované řešení: suché řezání… ale především váš úsudek
Vzhledem k těmto příznakům Christophe Nicolas Biot doporučuje suchý střih, techniku, která sleduje přirozený pohyb vlasů a strukturuje tvar, aniž by zplošťovala texturu. Tento přístup umožňuje harmonický a snadno upravitelný výsledek a zároveň respektuje povahu vašich vlasů.
Především nejlepší rada zůstává jednoduchá: jediný člověk, který může skutečně rozhodnout, zda vám nějaký účes sluší, jste vy sami. Vlasy jsou plátnem pro osobní vyjádření a neexistují žádná univerzální pravidla. Ať už milujete své nepoddajné kudrnaté vlasy, krepaté vlasy nebo uhlazené délky, vaše volba by měla v první řadě potěšit vás. Trendy a názory odborníků vás mohou vést, ale vaše spokojenost zůstává tím nejvyšším standardem. Koneckonců, vaše vlasy jsou vaše: bavte se, experimentujte a přijměte to, co vás dělá šťastnými.
Stručně řečeno, místo abyste se zaměřovali na to, jaký by váš účes „měl“ být podle standardů nebo vnějších názorů, jednoduše pozorujte, co vám vyhovuje. Pokud se ve svých vlasech cítíte dobře, ať už jsou kudrnaté, rovné, krepaté nebo nepoddajné, pak vám dokonale sluší.