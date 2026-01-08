Search here...

Jdeme ven do sněhu: tento tip proti krepatění vlasů si zamilujete

Kadeřnictví
Margaux L.
Yan Krukau/Pexels

Jeden krok ven, pár sněhových vloček vířících ve větru a najednou se zdá, že vaše vlasy mají vlastní hlavu. Dobrá zpráva: jednoduchý trik vám pomůže udržet si vlasy pružné, i když nečekaně dorazí vlhkost.

Když počasí útočí na vaše vlasy

Sníh, lehký déšť, vytrvalá mlha… tyto podmínky mají jedno společné: v mžiku oka způsobí krepatění . Pár pramenů kolem obličeje, poletující část, kořínky trčící na hlavě. Vaše vlasy nejsou rozmarné ani nekontrolovatelné; jednoduše reagují na své prostředí a to je naprosto normální. Přijetí přístupu pozitivního k tělu také znamená pochopit, že každé vlasy mají svou vlastní texturu, citlivost a jedinečný způsob, jakým prožívají klimatické změny. Cílem není nic nutit, ale podporovat je jemnou a respektující péčí.

Štětec na make-up: nečekaný spojenec proti krepatění vlasů

Na sociálních sítích některé techniky vynikají svou skutečnou účinností. To je případ tohoto triku, který zpopularizoval Matt Newman, tvůrce obsahu specializující se na kadeřnictví. Jeho přístup je atraktivní pro svou jednoduchost: minimální vybavení, minimum produktů, ale viditelný a přirozený výsledek. Jeho tajemství, jak se rozloučit s krepatěním způsobeným vlhkostí? Štětec na make-up a lak na vlasy. Nic víc.

Princip je geniální a snadno se napodobuje: jednoduše si vyberte čistý kartáč, nejlépe s hustými štětinami. Lehce nastříkejte lak na vlasy nebo fixační sprej na štětiny a poté přesně naneste produkt na požadované oblasti: kořínky, linii vlasů, část vlasů nebo roztřepené prameny. Na rozdíl od přímého nastříkání, které je často příliš vydatné, kartáč umožňuje dokonalou kontrolu produktu. Vlasy jsou dostatečně uhlazené, aniž by byly tuhé nebo zatížené.

Přirozený a flexibilní výsledek bez efektu „helmy“

To je skutečná výhoda této metody. Krepatění je zkroceno, ale vlasy si zachovávají svůj pohyb a objem. Žádné nadměrně zploštělé kořínky, žádný tuhý nebo lesklý povrch. Fénování zůstává neporušené, účes lépe drží ve vlhkém prostředí a celkový vzhled je mnohem přirozenější. Je to ideální řešení pro ty, kteří chtějí uhlazený vzhled, aniž by obětovali volnost a vitalitu svých vlasů.

Technika vhodná pro všechny textury

Ať už máte vlasy rovné, vlnité, svázané nebo volné, tento trik funguje na všechny typy vlasů. Je obzvláště oblíbený pro uhlazené účesy, jako jsou culíky, ale také pro rozcuchané drdoly, kde chcete zkrotit poletující vlasy a zároveň si zachovat uvolněný, ale uhlazený vzhled. Nejlepší je se vyhnout aplikaci na delší vlasy, pokud jsou již dobře upravené, aby se zachovala jejich lehkost.

Tento tip nám v konečném důsledku připomíná jednu zásadní věc: vaše vlasy nepotřebují proměnu, aby byly krásné. Zaslouží si ohleduplnou péči, která zdůrazní jejich přirozenou texturu. I ve sněhu si vaše vlasy mohou zůstat sebevědomé, elegantní a zcela samy sebou.

