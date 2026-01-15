Stříhá si vlasy stavebním nástrojem: výsledek je šílený!

Kvůli nedostatku času, peněz nebo sebevědomí si stále více žen osvěžuje své účesy doma a zastřihuje si konečky čímkoli, co mají po ruce. Jedna tvůrkyně obsahu, která kombinuje styling a úpravu vlasů, se s tímto kadeřnickým úkolem vypořádala pomocí předmětu, který se spíše hodí do sady s nářadím než do toaletní taštičky. Nápověda: její účes byl laserově precizní.
Laser na stříhání vlasů
Stříhat si vlasy doma je riskantní podnik, zvláště pokud jste bezradní v geometrii a nemáte žádné zkušenosti s kadeřnictvím. Některé ženy pilně sledují spolehlivé online návody, zatímco jiné improvizují a spoléhají se na svou vynalézavost. Nadšenkyně do kutilské krásy jménem @makristia vyměnila svůj hřeben za stavební laser, aby vedla své nůžky a vyhnula se asymetrickému vrstvenému střihu.
Tvůrkyně obsahu, která je stejně zběhlá s řasenkou jako s vrtačkou a cítí se stejně dobře v montérkách i saténových šatech, je spíše zvyklá tvarovat dřevěná prkna než nanášet keratinové přípravky. Pro tuto malou proměnu vlasů však vytáhla těžké zbraně a nevyčerpala zásuvky v koupelně, ale svůj pracovní stůl v garáži. A nutno říct, že tato technika inspirovaná stavebnictvím dělá divy!
Tento hojně používaný měřicí nástroj při zednictví kreslí jasnou linii přes neobvykle dlouhé vlasy zkušené dělnice. Její kolega, který nemá žádné kadeřnické dovednosti, jí pomáhá s tou záludnější částí. Zadní stranou strojků zastřihuje konečky a výsledek je jako ze salónu .
Neobvyklý a levný trik, který osloví
V popisku tvůrkyně obsahu, která používá stejně humoru jako stavebního žargonu, ospravedlňuje svou práci: „Salonství je příliš drahé.“ A není úplně špatná. Ženy utratí za jednoduchý střih vlasů v průměru 40 eur, zatímco muži u místního holiče sotva 10 eur. Tato mladá žena se svými manuálními dovednostmi a fyzickým povoláním chytře využila své vybavení. A je to obrovský úspěch.
Zatímco některé ženy používají k úpravě účesu gumičku do vlasů, tato všeumělka zvolila známější předmět, jehož přesnosti rozumí. V komentářích uživatelé internetu toto nepravděpodobné uspořádání dokonce chválili a mladou ženu přirovnávali k Kim Possible. „Tohle je možná ta nejgeniálnější věc, jakou jsem kdy na internetu viděla,“ psal jeden z komentářů. Dokonce i profesionálové v oboru tento nápad schvalují. „Jako kadeřnice to schvaluji a mohli bychom to využít,“ dodal jeden z nich.
Boření stereotypů o ženách, které jsou nadšenkyněmi do kutilství
Ve svém videu se svobodná matka nesdílí jen s tipem na účes, ale také nově interpretuje své povolání, které je neúnavně spojováno s muži. Redefinuje nejen svůj účes, ale i stereotypy, které ho obklopují. Tyto cargo kalhoty a vojenské boty jsou jejím každodenním oblečením. Zdaleka není víkendovou kutilkou nebo pracovní „asistentkou“, která umí jen tapetovat, ale špiní si ruce (nebo spíše cement).
Na rozdíl od toho, co by si někdo mohl myslet, tento nástroj, kterému byla jeho původní funkce změněna, není jen občasným doplňkem, na který se v její garáži práší. Je to nástroj, který má vždy u sebe. Protože když jde do práce, nepopadá si značkovou kabelku, ale kufřík plný klíčů a šroubováků. Touto ukázkou svých vlasů dokazuje, že ne všechny ženy ve stavebnictví mají chlapecké účesy a „mužské“ chování.
Pokud někdy uvažujete o tom, že si ostříháte vlasy sami, víte, co máte dělat. Tento návod, na rozdíl od všeho, co jste kdy viděli na sociálních sítích, je perfektní pro to, abyste svým vlasům dodali svěží nový vzhled.