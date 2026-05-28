Pro suché a matné vlasy by domácí prostředek mohl znamenat velký rozdíl.

Tipy a triky
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Vlasy postrádající lesk, drsné délky, lámavé konečky… suchost je běžným problémem, který zhoršují každodenní agresory: teplo ze stylingových nástrojů, tvrdá voda, slunce nebo opakované barvení. Než se uchýlíte k drahým ošetřením, může skutečné zlepšení přinést jednoduchý a dobře zdokumentovaný domácí prostředek: maska z kokosového oleje. Dostupné řešení, které využívá výhod ingredience, kterou již najdete v mnoha kuchyních.

Proč jsou vlasy suché a matné

Vlasové vlákno je chráněno vnější vrstvou, která přirozeně produkuje oleje, jež jsou zodpovědné za lesk a pružnost vlasů. Když tato vrstva oslabí – v důsledku tepla, chemického ošetření nebo suchého prostředí – vlasy ztrácejí vlhkost. Pak se na dotek i na pohled jeví matné a stávají se náchylnějšími k lámání a třepení konečků.

Kokosový olej, přírodní spojenec

Mezi domácími řešeními vyniká kokosový olej svými obzvláště účinnými vlastnostmi. Je bohatý na mastné kyseliny, zejména kyselinu laurovou, a také na vitamín E, a má schopnost pronikat hluboko do vlasového vlákna, zatímco mnoho dalších přípravků působí pouze na povrchu. Omezením ztráty proteinů, hlavní příčiny suchosti a lámání, pomáhá obnovit pružnost a lesk poškozených vlasů.

Jak aplikovat masku

Aplikace je jednoduchá. Stačí rozpustit dvě lžíce kokosového oleje a poté jej pramen po pramenu rozetřít do suchých nebo mírně vlhkých vlasů, od středních délek až ke konečkům. Nechte působit dvacet až třicet minut – nebo i přes noc pro intenzivnější ošetření – poté opláchněte vlažnou vodou a nakonec opláchněte studenou vodou, aby se vlhkost udržela.

Tento úsporný a přírodní domácí prostředek dokáže proměnit vzhled suchých vlasů. Upozorňujeme však, že kokosový olej není vhodný pro již mastné vlasy: je vhodné začít s malým množstvím a sledovat reakci vlasů.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
