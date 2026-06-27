Tato růžová manikúra ve stylu mléčného koktejlu se stává trendem léta.

Tipy a triky
Fabienne Ba.
@meraki_nails_cardiff / Instagram

Nová manikúra, někde mezi jemnou a zářivou, se letos v létě 2026 objevuje na rukou. S názvem „jahodový mléčný koktejl“ zaujme svou krémovou, zářivou růžovou barvou, inspirovanou slavným jahodovým mléčným koktejlem. Tento minimalistický trend upřednostňuje jednoduchost před dramatickými efekty.

Manikúra, která zdůrazňuje jemnost

Po několika sezónách, kterým dominovalo sofistikované zdobení nehtů , nastal čas pro minimalističtější styl. Nehty „Strawberry milkshake“ se vyznačují odstínem na půli cesty mezi pastelovou růžovou a mléčně bílou, pro sladký a jemný výsledek. Cíl? Nehty se svěžím, zářivým a elegantním vzhledem. Estetika, která dokonale odpovídá bezstarostné letní atmosféře.

Barva, která lichotí všem tónům pleti

Jednou ze silných stránek tohoto odstínu je jeho všestrannost. Na světlé pleti dodá nádech svěžesti. Na opálené pleti vytvoří krásný, zářivý kontrast. A na tmavších tónech pleti odhalí svou plnou záři díky jemně krémovému finiši. Zkrátka tento odstín lze přizpůsobit vaší náladě, ať už je vaše pleť jakákoli.

Tajemství? Ultra lesklý povrch

Rozdíl není jen v barvě, ale také v provedení. „Jahodové mléčné koktejlové nehty“ mají krémový, lehce neprůhledný povrch, vylepšený lesklým vrchním lakem, který evokuje hladký a rozkošný vzhled skutečného mléčného koktejlu. K dosažení tohoto efektu obvykle stačí dvě tenké vrstvy laku, pokud jsou nehty předem pečlivě připraveny pilováním a hydratací.

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Trend, který navazuje na návrat minimalismu

Tato manikúra je součástí širšího trendu upřednostňujícího jemné, nadčasové barvy. Máslově žlutá, pastelově fialová, tělově růžová… letní palety oslavují zářivé, snadno nositelné odstíny, a to jak v módě, tak v kosmetice. Není divu, že sociální média sehrála hlavní roli v popularizaci tohoto trendu, který se stal jednou z nejsdílenějších manikúr současnosti.

Trend, nikdy ne povinnost

Pokud se vám tato manikúra líbí, klidně si ji osvojte... nebo ne. Lakování nehtů není v žádném případě povinné, ať už v létě nebo v jiném ročním období. Bez ohledu na vaše pohlaví, zvyky nebo délku nehtů se nemusíte přizpůsobovat žádnému tlaku, abyste ukazovala údajně „dokonalé“ ruce nebo nohy. Manikúra je estetická volba, nikoli nutnost. Vaše ruce a nohy se nemusí proměňovat, aby byly krásné: prostě dělejte to, co vás dělá šťastnými.

Závěrem lze říci, že manikúra s „jahodovým mléčným koktejlem“ se svou jemnou mléčně růžovou a lesklou povrchovou úpravou řadí mezi nejsladší trendy léta. Snadno se nosí a je rozhodně minimalistická, takže osloví ty, kteří milují decentní vzhled. Je jen na vás, zda ji přijmete… nebo ignorujete. Koneckonců, nejlepší trend je ten, ve kterém se cítíte dobře, ať už s lakem na nehty nebo bez něj.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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