Vyspala ses do sytosti a celou noc jsi ani nemrkla. Přesto tvá tvář, když se podíváš do zrcadla, vypráví jiný příběh, který naznačuje dlouhý boj s Morfeem. Nejde jen o to, že máš unavené, omámené oči a stále necitlivou hlavu; máš také matnou pleť, podrážděnou pleť a výrazné tmavé kruhy pod očima. Tato estetická nespravedlnost má dokonale racionální vysvětlení.
Poloha, ve které spíte, může mít vliv
Celou noc jste spali tvrdě, nerušeni močovým měchýřem ani vnitřním hlasem. Po probuzení se cítíte fantasticky a překypujete energií. Ale jaké zklamání, když se v koupelně zahlédnete! Vypadáte zachmuřeně, v naprostém rozporu s vaší denní náladou a klidnou nocí.
Zatímco ve fiktivních příbězích se herečky probouzejí a vypadají zářivě i přes nespavost a hádky v peřinách, vy takové štěstí nemáte. Začínáte se ptát, jestli tato chronická, „neoprávněná“ otupělost není známkou nemoci. Okamžitě odložte myš, než dojdete k tragickým závěrům a budete si představovat, že máte vážné onemocnění.
Během spánku zaujímáte polohy, které mohou radikálně změnit vzhled vaší pokožky. Když spíte na břiše nebo na boku, s tváří přitisknutou k polštáři a okem zatlačeným povlakem na polštář, nezanecháváte na kůži jen zvrásněný otisk.
Na stránkách Marie Claire pedofilka Catherine Bourgeoisová hovoří o „lymfatické stagnaci“. Jinými slovy, gravitace má v noci menší vliv, což zpomaluje lymfatickou drenáž a způsobuje „ nafouklý “ efekt. To je obzvláště patrné, pokud spíte naplocho na příliš silném polštáři. Není třeba to celé skrývat pod make-upem ani si celý obličej ponořovat do ledově studené mísy. Místo toho vyzkoušejte masáž obličeje válečkem, která stimuluje krevní oběh a znovu rozproudí vaši pokožku.
Pocení vysvětluje, proč má vaše kůže žízeň.
Ať už si před zavřením očí a zabořením do postele dopřejete sebevíc hýčkání, vaše pleť po probuzení touží po vodě. I přes štědrou aplikaci péče o pleť před spaním je znatelně dehydratovaná. To není úplně překvapivé, protože se vaše tělo v noci potí a tato ztráta vody může dosáhnout více než jednoho litru, nebo dokonce 2,5 litru. I mírná dehydratace stačí k zmatnění pleti a zvýraznění jemných vrásek.
Specialisté na péči o pleť, kteří umí číst mezi řádky kůže, doporučují nedávat si hlavu pod kohoutek, ale raději se postříkat termální vodní mlhou. Poté doporučují sérum s kyselinou hyaluronovou , svatý grál světa krásy, a následně štědrou vrstvu výživného krému. Pleť samozřejmě potřebuje péči zvenčí i zevnitř. Nešetřete tedy vodou.
Kvalita vzduchu ve vaší ložnici, podceňovaná příčina
Vaše matná pleť nemusí být nutně důsledkem vnitřní nerovnováhy, nevhodného režimu nebo nedostatku spánku. Příčina vašich ranních potíží může být méně zřejmá. Někdy jsou ta nejjednodušší vysvětlení nejlepší. Nezdravý vzduch, příliš vlhká nebo příliš suchá místnost mohou tiše poškozovat vaši pokožku. Pokud je váš prostor na spaní plný roztočů nebo je špatně větraný, pak vás nepřekvapí váš nevýrazný vzhled.
Abyste se vyhnuli nutnosti maskovat zarudnutí BB krémem nebo podvádět s barvou tmavých kruhů pod očima, nezapomeňte každé ráno otevřít okno a zkontrolovat vlhkost v místnosti.
Biologický rytmus (a zejména hladina kortizolu)
Každé ráno se ve vašem těle odehrává malý hormonální tanec a vaše pleť není výjimkou. Když vstanete, přecházíte ze stavu prodloužené bdělosti do jakési hypervigilance, zejména s pronikavým zvoněním telefonu v pozadí. Vaše tělo pak zažívá přirozený nárůst kortizolu, nechvalně známého stresového hormonu. A to se na vaší pleti projeví jako zánět. Obvykle tento otok po několika minutách ustoupí, takže to s nezbytným líčením není třeba přehánět.
Pokud se i po klidném nočním spánku probouzíte unavení, nebuďte na sebe příliš přísní. Každý problém má řešení a masáže pleti jsou cenným pomocníkem při obnově zářivosti ztracené v posteli.