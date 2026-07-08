Tyto chyby mohou snížit účinnost opalovacího krému

Opalovací krém je nezbytný pro to, abyste si mohli užívat slunce a zároveň chránit svou pokožku. Ani ten nejlepší produkt však nemůže plnit svou funkci, pokud se do vaší rutiny vkrádáte určité chyby. Objevte osvědčené postupy pro udržení účinnosti vaší ochrany před sluncem.
Neaplikuješ ho dostatečně
Toto je nejčastější chyba. Malá kapka krému se může zdát dostatečná, ale ve skutečnosti příliš malé množství výrazně snižuje úroveň ochrany uvedenou na lahvičce. Pro účinnou ochranu pokožky naneste štědrou vrstvu na všechny exponované oblasti . Uši, šíje, horní části chodidel a dokonce i rty jsou často zapomínány, přestože si zaslouží stejnou pozornost jako obličej nebo paže.
Zapomenete si ho během dne znovu nanést
Aplikace opalovacího krému pouze jednou před odchodem ven nezaručuje trvalou ochranu. Mezi pocením, plaváním a třením o oblečení nebo ručníky produkt postupně ztrácí svou účinnost. Nejlepší je aplikovat jej znovu přibližně každé dvě hodiny a také po každém plavání nebo fyzické aktivitě, a to i v případě, že je váš opalovací krém inzerován jako voděodolný.
Váš opalovací krém je expirovaný
Stejně jako všechny kosmetické přípravky má i opalovací krém omezenou trvanlivost. Postupem času mohou ochranné filtry ztratit svou účinnost, zejména pokud byla tuba několik měsíců skladována na teplém místě nebo zapomenuta na dně plážové tašky. Před použitím si zvykněte zkontrolovat datum spotřeby a doporučenou dobu spotřeby po otevření. Pokud je váš opalovací krém z loňského léta, je nejlepší jej vyměnit, abyste zajistili optimální ochranu.
Myslíš si, že tě mraky chrání
Je obloha šedá? To neznamená, že je vaše pokožka v bezpečí. Velká část ultrafialového záření proniká mraky a dosahuje pokožky, i když je slunce nízko na obloze. I ve stínu nebo za zatažené oblohy je používání opalovacího krému nezbytné pro ochranu pokožky po celý den.
Spoléháte se pouze na opalovací krém
Opalovací krém je cenným spojencem, ale nenahrazuje jiná ochranná opatření. Abyste si slunečné dny plně užili, kombinujte několik jednoduchých návyků: noste klobouk, sluneční brýle a ochranné oblečení, kdykoli je to možné, a během nejvyššího slunečního svitu vyhledávejte stinná místa. Kombinací těchto návyků se správně aplikovaným opalovacím krémem poskytnete své pokožce komplexnější ochranu.
Opalovací krém zůstává jedním z nejlepších způsobů, jak chránit pokožku před UV zářením, pokud se používá správně. K maximalizaci jeho účinnosti stačí štědrá aplikace, pravidelná opětovná aplikace, produkt v dobrém stavu a několik dalších kroků. To vám umožní užívat si slunce s jistotou a zároveň se o svou pleť starat den za dnem.