Search here...

Máte zelené oči? Tento styl líčení by mohl váš pohled okouzlit.

Make-up
Léa Michel
@michaelaberd/TikTok

Tvůrkyně obsahu pro TikTok @michaelaberd odhaluje perfektní líčení pro zvýraznění zelených očí: „espresso look“. Tento monochromatický styl v teplých kávově hnědých tónech zvýrazňuje oči přirozenou a hypnotickou intenzitou. Je perfektní na podzim a kombinuje hloubku a eleganci bez nadměrné námahy.

Espressové odstíny jsou ideálním základem pro zelené oči.

Espresso odstíny – ty syté, matné hnědé inspirované kávou – vytvářejí lichotivý kontrast se zelenýma očima a dodávají jim výrazný smaragdový vzhled. @michaelaberd zdůrazňuje jejich všestrannost pro jemný a sofistikovaný kouřový efekt. Naneste je jako podklad na víčko a pro okamžité zvýraznění hloubky.

Dlouhá oční linka a bronzové oční stíny

Nakreslete černou oční linku s prodlouženým křidélkem, které obepíná oko a vytváří tak podmanivý efekt „mořské panny“. Poté ji smíchejte s bronzovými očními stíny, abyste zjemnili okraje a dodali teplo. Toto duo zintenzivní zelenou barvu duhovky a zároveň dodá očím trojrozměrný vzhled.

Sluncem políbená tvářenka pro celkovou harmonii

Pro bronzový a zářivý vzhled pleti naneste bronzovou tvářenku s nádechem slunce, kterou nanesete vysoko na lícní kosti. Tato úprava sjednocuje obličej v espresso paletě, propojuje oči a tváře a vytváří tak ucelený a zářivý vzhled. Výsledek: svěží a okouzlující obličej, hotový během několika minut.

@michaelaberd Líčení pro zelené oči ☕️ Oči: @maccosmetics Costariche eyepencil @Fenty Beauty hnědá oční linka @Anastasia Beverly Hills Soft glam paletka @Sweed Beauty řasenka Obličej: @Hourglass Cosmetics ambient paletka Rty: @Anastasia Beverly Hills Auburn @Charlotte Tilbury Líčení na rty #greeneyesmakeup #espressomakeup ♬ originální zvuk - michaelaberd

Espresso vzhled promění zelené oči v magnetický atraktivní prvek a dokazuje, že vyvážené teplé tóny jsou vše, co potřebujete pro maximální efekt. Tento podzimní trend, dostupný všem, vybízí k experimentování a nezapomenutelnému vzhledu. Vyzkoušejte ho na svém příštím výletu a nechte svou přirozenou krásu zazářit.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Disneyho kouzelné zrcadlo je konečně tady: míří do našich koupelen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Disneyho kouzelné zrcadlo je konečně tady: míří do našich koupelen

Všichni si pamatujeme tu scénu ze „Sněhurky“, kde se macecha ptá svého zrcadla : „Kdo je ze všech...

Tajný trik, který drag queens používají pro podmanivý pohled

Drag queens, známé pro svůj opulentní make-up a přehnané rysy, se zřídka používají jako příklady krásných vzhledů. Příliš...

Tenké obočí: trend z roku 2000 se vrací a vyvolává obrovskou debatu

Krása je nekonečný cyklus. Zatímco v posledních letech bylo obočí v módě – husté, huňaté a výrazné –...

Rozlučte se s opálenou pletí, tento nový trend v líčení způsobuje senzaci.

Nová vlna líčení „Cold Girl“ (studené dívky) zachvacuje sociální média a nahrazuje teplé odstíny pleti chladnými, růžovými a...

„Teorie červených nehtů“: posílení, nebo stereotyp? Tento trend na TikToku rozděluje uživatele internetu.

Pokud se blíží pracovní pohovor, kde budete vyjednávat o zvýšení platu nebo romantické rande, požádejte svou nehtovou laborantku...

Manikúra: barva, která tuto zimu sesadí z trůnu červenou

Tuto zimu by tradiční dominanci červené v manikúře mohl zpochybnit vzestup manikúry s „matnou malinou“. Tento odstín kombinuje...

© 2025 The Body Optimist