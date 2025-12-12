Máte zelené oči? Tento styl líčení by mohl váš pohled okouzlit.

Tvůrkyně obsahu pro TikTok @michaelaberd odhaluje perfektní líčení pro zvýraznění zelených očí: „espresso look“. Tento monochromatický styl v teplých kávově hnědých tónech zvýrazňuje oči přirozenou a hypnotickou intenzitou. Je perfektní na podzim a kombinuje hloubku a eleganci bez nadměrné námahy.
Espressové odstíny jsou ideálním základem pro zelené oči.
Espresso odstíny – ty syté, matné hnědé inspirované kávou – vytvářejí lichotivý kontrast se zelenýma očima a dodávají jim výrazný smaragdový vzhled. @michaelaberd zdůrazňuje jejich všestrannost pro jemný a sofistikovaný kouřový efekt. Naneste je jako podklad na víčko a pro okamžité zvýraznění hloubky.
Dlouhá oční linka a bronzové oční stíny
Nakreslete černou oční linku s prodlouženým křidélkem, které obepíná oko a vytváří tak podmanivý efekt „mořské panny“. Poté ji smíchejte s bronzovými očními stíny, abyste zjemnili okraje a dodali teplo. Toto duo zintenzivní zelenou barvu duhovky a zároveň dodá očím trojrozměrný vzhled.
Sluncem políbená tvářenka pro celkovou harmonii
Pro bronzový a zářivý vzhled pleti naneste bronzovou tvářenku s nádechem slunce, kterou nanesete vysoko na lícní kosti. Tato úprava sjednocuje obličej v espresso paletě, propojuje oči a tváře a vytváří tak ucelený a zářivý vzhled. Výsledek: svěží a okouzlující obličej, hotový během několika minut.
@michaelaberd Líčení pro zelené oči ☕️ Oči: @maccosmetics Costariche eyepencil @Fenty Beauty hnědá oční linka @Anastasia Beverly Hills Soft glam paletka @Sweed Beauty řasenka Obličej: @Hourglass Cosmetics ambient paletka Rty: @Anastasia Beverly Hills Auburn @Charlotte Tilbury Líčení na rty #greeneyesmakeup #espressomakeup ♬ originální zvuk - michaelaberd
Espresso vzhled promění zelené oči v magnetický atraktivní prvek a dokazuje, že vyvážené teplé tóny jsou vše, co potřebujete pro maximální efekt. Tento podzimní trend, dostupný všem, vybízí k experimentování a nezapomenutelnému vzhledu. Vyzkoušejte ho na svém příštím výletu a nechte svou přirozenou krásu zazářit.