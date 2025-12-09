Search here...

Disneyho kouzelné zrcadlo je konečně tady: míří do našich koupelen

Make-up
Émilie Laurent
Všichni si pamatujeme tu scénu ze „Sněhurky“, kde se macecha ptá svého zrcadla : „Kdo je ze všech nejkrásnější?“ Tento pohádkový doplněk se stal skutečností díky kouzlu technologií. Samozřejmě se zde nejedná o žádnou děsivou tvář odhalující neštěstí našeho odrazu, ale spíše o umělou inteligenci, která analyzuje stav naší pleti a vyhodnocuje účinnost naší péče o pleť.

Slibná inovace v oblasti krásy

Je to malá revoluce v našich koupelnách. Chytré zrcadlo je nejnovějším zázrakem krásy. A dobrou zprávou je, že je mnohem sofistikovanější než mluvící zrcadlo Sněhurky. Toto zrcadlo nám neubližuje, ale doslova nám osvětluje rutinu. Některé modely ukazují čas, promítají LED diody hodné filmového kulisy a oznamují denní počasí. Pak jsou tu další, které skenují naši pokožku a poskytují přesnou zprávu.

Ve věku hlasových asistentů, autonomních vysavačů a domácích robotů je tato inovace samozřejmostí. Je to logický další krok po LED maskách a make-upu s rozšířenou realitou, nejnovějším v dlouhé řadě špičkových produktů. Toto zrcátko, nový svatý grál pro milovníky propojené krásy, je strážcem našeho vzhledu, průvodcem naší ranní rutiny a zdrojem odborných rad. Jmenuje se? Hi-Mirror. Jeho úlohou? Prohlížet si nás ze všech úhlů a poskytovat personalizované recepty na péči o pleť. Poskytuje nám domácí diagnózu pleti a pomáhá nám číst mezi řádky naší vlastní tváře.

Vlastnosti tohoto magického zrcadla

Toto zrcátko, které vypadá, jako by vypadlo přímo ze sci-fi, detekuje póry , drsnost pleti, tmavé skvrny, zarudnutí a různé typy nedokonalostí . Dokáže dokonce v reálném čase posoudit kvalitu naší pleti. To vše na základě procentuálního zastoupení: čím vyšší procento, tím zdravější je naše pleť. Jediným kliknutím poskytne podrobnou zprávu o našem typu pleti a pomůže nám s výběrem péče o pleť.

Toto zrcátko detekuje znaky neviditelné pouhým okem a poskytuje „objektivní zpětnou vazbu“. Vyvrací některé běžné mylné představy o naší pleti a jemně nám proměňuje vzhled pomocí užitečných rad. Můžeme také naskenovat čárové kódy našich kosmetických potřeb, abychom zjistili, zda jsou kompatibilní s naší pletí, nebo zda potřebujeme přehodnotit naši kosmetickou taštičku. Toto zrcátko je jako náš osobní kouč pro image. „Je to docela důmyslné; zrcátko analyzuje vaši pleť pokaždé, když ho připojíte, a detekuje sebemenší změny,“ přiznává novinářka Jacqueline Kilikita, která ho recenzovala v Refinery 29 .

A toto zrcátko ještě neukázalo plný rozsah svého talentu: upravuje světlo podle denní doby pro bezchybný make-up. To nás chrání před oranžovou pletí Donalda Trumpa a příliš silným očním make-upem.

Pomůcka, nikoli alternativa k dermatologům.

Toto futuristické zrcátko zdaleka není těžkopádný přístroj, ale naopak cenný nástroj. Umožňuje vám pečlivě hýčkat vaši pleť a vybírat skutečně vhodné produkty. Ve své recenzi novinářka také chválí soukromí zařízení. „Oceňuji, že je zde tlačítko pro spuštění spouště; nemusím se uchylovat k paranoidnímu (ale naprosto oprávněnému) řešení a zakrývat fotoaparát lepidlem Blu Tack ze strachu, že mě někdo špehuje,“ vysvětluje ve svém článku.

I když je toto chytré zrcátko plné dobrých úmyslů a zdokonaluje naše každodenní kosmetické rutiny, má i svá omezení. Nemělo by nahradit důkladné dermatologické vyšetření. Toto zrcátko, jakkoli sofistikované, může zveličovat drobné detaily nebo naopak přehlížet závažnější problémy. Proto je v případě pochybností důležité poradit se s kvalifikovaným odborníkem.

Za úhledných 250 eur si můžete dopřát utopické zrcadlo, které promlouvá k vašemu odrazu a zdůrazňuje vaše přirozené kouzlo. Skvělá investice na sváteční období.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
LAISSER UN COMMENTAIRE

