Tajný trik, který drag queens používají pro podmanivý pohled

Émilie Laurent
Drag queens, známé pro svůj opulentní make-up a přehnané rysy, se zřídka používají jako příklady krásných vzhledů. Příliš často jsou označovány za „plechovky s barvou“ nebo „kabaretní klauni“, přesto ovládají techniky, o kterých vizážisté raději mlčí. Zde je klíč k jejich proměně, která spontánně mění jejich vzhled a krásně lichotí jejich očím.

Jednoduchý, dobře umístěný tah tužkou pro otevření očí

Oči silně nalíčené barevnými očními stíny, XXL řasy jako u voskových panenek, pleť vymodelovaná konturováním, falešně plná ústa ozdobená... Drag queens, samotné ztělesnění slova diva, zosobnění glamouru v jeho nejradikálnější podobě, tvoří umění pomocí očních stínů, lesku na rty a tvářenky . V jistém smyslu jsou Van Goghovými krásy: umělci někdy nepochopení, ale často obdivovaní.

Drag queens nejsou zrovna největšími estetickými ikonami. Přesto rozhodně disponují většími znalostmi než samozvané čistotné dívky internetu. Samozřejmě, že cílem není přesně kopírovat jejich maximalistický a pobuřující jevištní vzhled, pokud se nechystáte kostýmní večírek. Ne, cílem je poučit se z jejich fyzické proměny.

V poučném videu nás Kardi Blac z účtu @makeupbykardiblac učí základy kočičího, hypnotického a tajemného pohledu. Místo pouhého nakreslení linky podél linie řas a vytvoření šmrncu u vnějšího koutku oka začíná vizážistka nakreslením nahé linky poblíž vodní linie, podél linie dolních řas. A právě tento detail dělá celý rozdíl. Kromě jasného definování make-upu a vytvoření vodicí linie tento tah štětcem okamžitě rozjasní oči. Pomocí šikmého štětce mistr rozjasňování vytvoří linii černé oční linky, kterou prodlužuje od vnitřního koutku oka k vnitřnímu koutku spánku.

Snadno reprodukovatelný a ekonomický tutoriál

Na rozdíl od některých složitých stylingových cviků zůstává tento přístupný i těm nejméně zkušeným. Protože beauty printer zatím neexistuje (snad s výjimkou epizody seriálu Black Mirror), můžeme se inspirovat drag queens a úspěšně dokončit naši proměnu před zrcadlem. Můžeme použít kousek pásky, abychom se vyhnuli rozmazání, ale logicky by tento návod neměl selhat. Navíc má tu výhodu, že je levný: vyžaduje to nejnutnější minimum. Potřebujete jen světlý a jeden tmavší oční stín.

I když drag make-up může nést burleskní rukopis, ve skutečnosti je dokonale kontrolovaný. Každé gesto je pozoruhodně přesné. To není překvapením, protože drag umělci považují svou tvář za prázdné plátno, které je třeba vyplnit, ne za skicu, kterou je třeba opravit. Za jejich barevnou fasádou se skrývá skutečná kreativní duše a hluboká touha po individualitě.

Další tipy od drag queens, jak jednoduše zazářit

Drag queens nás toho mají hodně co naučit. Na svém instagramovém profilu nám Kardi Blac nabízí pohled do zákulisí a sdílí drobné tipy, které neznají ani ti nejoddanější milovníci krásy. Například místo lesku na rty vizážistka doporučuje olej na rty s dvojitým účinkem, který je hedvábnější a pohodlnější. A s oční linkou začíná u spodní linie řas, ne přímo na víčku.

Drag queens nejsou jen „lidé v přestrojení“ nebo „muži oblečení jako ženy“; jsou mistry svého vzhledu. Ale především jsou našimi nejlepšími poradci v oblasti krásy. Ať už hledáme líčení na párty nebo každodenní outfit, drag queens nabízejí perfektní řešení.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost pohlaví, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debaty. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
