Ve 44 letech zhubla 21 kg pouhou změnou složení svého talíře.

Výživa
Julia P.
Photo d'illustration : pvproductions/Freepik

Po letech jojo diet a výčitek svědomí spojených s jídlem našla účetní Arpita Nandi z australského Kalkalla jinou cestu. Místo toho, aby se soustředila na svou váhu, se rozhodla přehodnotit svůj vztah k jídlu a svému tělu, aby znovuobjevila potěšení, energii a sebevědomí.

Když se kuchyně stane útočištěm… a pastí

Během lockdownu bylo pro Arpitu vaření mnohem víc než jen jídlo: bylo to pohodlí, okamžik kreativity a radosti. „Vaření bylo mým každodenním štěstím. Bylo to moje jediné potěšení mimo práci,“ svěřuje se . Jenže těžká jídla a zažité návyky si krůček po krůčku začaly vybírat svou daň na její fyzické i psychické pohodě.

Toto pozorování je velmi běžné: všichni můžeme najít útěchu v tom, co nás vyživuje, a na tom není nic špatného. Skutečnou výzvou, jak Arpita zjistila, není „napravit“ své tělo, ale najít vnitřní rovnováhu a znovu se spojit se svými skutečnými potřebami.

Zlomový bod: naslouchání sobě a svému tělu

Pro Arpitu nepřišel zlomový bod v tom, že uviděla číslo na váze, ale v tom, že si uvědomila svůj emocionální a fyzický stav. „Cítila jsem se vyčerpaná a odpojená sama od sebe. Uvědomila jsem si, že jediný člověk, který mi může pomoci, jsem já sama,“ vysvětluje. Poté se snažila pochopit, proč jí, jak její tělo reaguje a jak se její stravovací návyky odrážejí v jejím každodenním životě.

S pomocí psychologů a koučů pracovala na svém vnímání těla a na svém vztahu k jídlu. Cílem nebylo změnit své tělo ani se trestat za každý přešlap, ale naučit se naslouchat svému tělu, jíst bez výčitek svědomí a znovuobjevit radost z jídla.

Jednoduchá metoda: potěšení a rovnováha

Arpita postupně reorganizovala své jídelníčky, ne proto, aby zhubla, ale aby se cítila dobře a spokojeně. Zjistila, že hraní si s velikostmi porcí, přidávání ovoce a zeleniny a plánování jídelníčku jí může dodat vitalitu, aniž by se kdy cítila o něco ochuzena. Nadále vaří to, co miluje, ale s vědomím a radostí.

Zařazuje také jemné fyzické aktivity – jógu, meditaci a procházky – k podpoře své celkové pohody, nikoli k „spalování kalorií“. S jejím tělem, jejím nejcennějším spojencem, zachází s respektem a láskou, ne jako s „projektem, který je třeba předělat“.

Skutečné poselství: milujte nejdříve sami sebe

Dnes se Arpita cítí silnější a sebevědomější, ne proto, že by zhubla, ale proto, že se rozhodla milovat a naslouchat sama sobě. „Zdraví je mnohem víc než jen čísla na váze. Investice do vaší pohody je investicí do vašeho štěstí a klidu. Disciplína není o omezeních, ale o tom, věnovat pozornost sama sobě.“

Její cesta zdůrazňuje klíčovou pravdu: hubnutí není rychlým řešením emocionálních problémů nebo nejistot. Někdy skutečná změna začíná v mysli, s pomocí odborníků, podporou blízkých a přijetím vlastního těla takového, jaké je.

Cesta k blahobytu nakonec není přísná dieta ani fyzická transformace. Je napsána s láskou, trpělivostí a sebeúctou. A na této cestě se každé jídlo, každý pohyb, každá chvíle odpočinku stává aktem péče a oslavy pro vaše tělo.

