Je bezpečné jíst jídlo, které spadlo na podlahu? Definitivní názor lékaře

Když jídlo unikne z talíře a skutálí se na podlahu, skončí buď v našich ústech, nebo ve vysavači. Kdo má pravdu a kdo se mýlí? Je tento zatoulaný kousek jídla, toto dobrodružství mimo sjezdovku, nevhodné ke konzumaci, nebo se stále dá jíst bez rizika? Lékař zvažuje svůj názor.
Pravidlo 5 sekund, mylná představa
Jste uprostřed jídla, když vám bramborový kroket uteče z talíře a přistane na čerstvě umyté podlaze. Zatímco hygieničtí fanatici a hypochondři by to neriskovali a zatoulaný kousek by prostě vyhodili jako odpad, vy nepromarníte ani jedno sousto. Přinesete si ho k ústům a uklidňujete se myšlenkou: „Není to nic hrozného, jen si vybudujete protilátky.“ Koneckonců, naši předkové používali na všechno stejný nůž a před hostinou si nemyli ruce.
Spoléháte se na „pravidlo pěti sekund“, které vás naučili rodiče, a ten zatoulaný kousek jídla seberete hned, než se bakterie stihnou uchytit. Ale to, zda bylo jídlo na zemi tři sekundy nebo deset minut, nehraje roli. Je to trochu babská pohádka. Dr. Jimmy Mohamed se v ranní show RTL vyjádřil zcela jasně. Nikdy byste neměli jíst jídlo, které bylo v kontaktu se zemí, a to ani krátce. Země může vypadat dokonale čistá, ale obsahuje tisíce mikrobů neviditelných pouhým okem, ale tělo je rozhodně cítí. Escherichia coli, salmonela, stafylokok… všechny tyto bakterie se vám hemží pod nohama.
Jídlo, které spadne na podlahu, může snadno vést k nepříjemné gastroenteritidě. Prevence je lepší než léčba, proto se vyhněte pokoušení osudu tím, že budete jednat jako drtič odpadků. Nejsledovanější lékař na internetu je neoblomný: „Jídlo, které spadne na podlahu, by mělo jít do koše.“ A ne do žaludku.
Stav půdy zvyšuje riziko kontaminace
Je zřejmé, že když jídlo spadne na mastnou, lepkavou podlahu restaurace s rychlým občerstvením, nedotknete se ho. Když ale dopadne na podlahu, kterou jste pečlivě vyčistili, dáte mu šanci a uděláte malé gesto ke snížení plýtvání jídlem. A to je v této situaci o něco „tolerantnější“. Místo, kde chodíte v pantoflích, je čistší než místo ušlapané špinavými botami, to je zřejmé.
Důležitý je také druh jídla. Čím je „vlhčí“, tím snáze přitahuje bakterie. Takže kousek vařeného kuřete nebo jahoda způsobí problémy spíše než suchý koláč nebo krekr. Nicméně neexistuje nic jako nulové riziko. Nebudete nutně druhý den zahlcovat koupelnu, ale stále je to možné. Tato malá volba ve stravě, která by jistě znepokojila našeho drahého Monka, bude mít také větší či menší dopad v závislosti na vašem imunitním systému .
Foukání na jídlo je zbytečný reflex.
Když vám jídlo spadne na podlahu, máte tento téměř nevědomý malý zvyk: fouknete na něj, jako by váš dech měl antiseptické vlastnosti. Zvyk, který jste bezpochyby zdědili po rodičích. Tento reflex, který považujete za prospěšný, je však kontraproduktivní. Jen vám jídlo zhorší.
Mililitr slin může obsahovat až 750 milionů bakterií, takže foukání na jídlo přidává další vrstvu. Rodiče foukáním na tortellini svého dítěte nepřímo přenášejí jeho bakterie. Místo toho můžete jídlo opláchnout čistou vodou, jak doporučuje Dr. Jimmy Mohamed. Tato technika má však svá omezení. Není dobrý nápad „mýt“ krajíc toastu nebo kus hovězího bourguignonu.
Stručně řečeno, jíst jídlo, které spadlo na podlahu, není fatální chyba, ale je to zlozvyk. A nemá smysl volat psa nebo kočku, aby vám uklízeli nepořádek u stolu. To by bylo pro jejich trávicí systém neuvěřitelně kruté.