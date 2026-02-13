Tento jemný detail našeho nádobí by mohl ovlivnit chuť k jídlu

U jídla často bereme první talíř, který spatříme, aniž bychom věnovali velkou pozornost jeho vzhledu. To platí zejména tehdy, když žijeme v zařízeném bytě a musíme se spokojit s různorodým nádobím, které nám poskytuje pronajímatel. Barva talíře však ovlivňuje naši chuť k jídlu a pocit sytosti.
Jíme ústy, ale také očima.
Když si vychutnáváme jídlo , naše chuťové pohárky lahodí, ale zapojujeme všech pět smyslů. Existuje důvod, proč existuje výraz „ukousnout si víc, než dokážeš sžírat“ . Krásně prezentované lasagne jsou přirozeně chutnější než talíř fazolí flageolet, které kuchař v jídelně hrubě rozházel po celém těstíčku. Vizuální přitažlivost však není jediným faktorem. Důležitá je i samotná barva talíře.
Nádobí, v závislosti na svém tvaru a barvě, může buď zvýšit, nebo snížit naši chuť k jídlu. Je to čistě psychologické. Přesto je to faktor, který často bereme na lehkou váhu. Obvykle si talíř vybíráme náhodně ze skříňky, aniž bychom věnovali pozornost jeho vzhledu. Někdy uděláme výjimku, když máme hosty, a vytáhneme si naši modrotiskovou sadu nebo nádobí ve skandinávském stylu. Podceňujeme však vliv na naše stravovací návyky.
Jídlo podávané na plochém zeleném keramickém talíři však nebude chutnat stejně, pokud bude umístěno v terakotové misce. V jedné misce zůstanou drobky, zatímco v druhé si lidé budou říkat o další. Několik studií zkoumalo tento jev a zaznamenalo jasný rozdíl v chování při jídle v závislosti na typu talíře.
Tyto barvy, které zvyšují chuť k jídlu
V tradičních restauracích se jídlo servíruje uprostřed bílého talíře právě proto, aby nepřetížilo oko a zdůraznilo barvu ingrediencí. V tomto neutrálním odstínu zůstává talíř jednoduchým servírovacím kusem. Doma jsou však talíře zřídkakdy dokonale bílé, zvláště pokud jsou dárkem od babičky nebo nálezem na bleším trhu.
Některé barvy nám však mohou doslova sbíhat sliny a způsobit, že sníme více, než náš žaludek potřebuje. Výzkumníci to testovali na asi padesáti účastnících ve věku 18 až 30 let. Výsledek: průměrný celkový příjem energie byl u červených talířů výrazně vyšší než u bílých. To je poněkud paradoxní, protože červená obvykle evokuje zákaz nebo nebezpečí.
Ty, které potlačují hlad, aniž by si to kdokoli všiml
V kavárnách a dalších bistro stylech nebo moderních podnicích jsou talíře, které doprovázejí naše jídla, obvykle oděny do chladných tónů. Stejné chromatické krédo platí i pro regály obchodů s bytovými dekoracemi. Kromě kameninových talířů, které evokují iluzi suvenýru z Itálie, jsou všudypřítomné tyrkysové a půlnočně modré talíře. To není překvapivé, protože mají přirozeně uklidňující účinky.
Na rozdíl od teplých tónů mají barvy naproti nim na paletě menší vliv na chuť k jídlu. Stejný mechanismus platí i pro barvu jídla. Instinktivně nás více přitahují hranolky nebo roztavený čedar než špenát nebo brokolice. A pokud většina řetězců rychlého občerstvení volí barvy, které tíhnou k červené, je to proto, že pro to existuje důvod.
Ovlivňuje to i chuť?
Podle další doplňkové studie , publikované v časopise Food Quality and Preference, ovlivňuje naše chuťové pohárky i barva našeho talíře. Testu se zúčastnily dvě skupiny účastníků: jedna byla velmi otevřená novým chutím a druhá byla ve svém jídelníčku spíše selektivní. Cílem? Rozptýlit podezření z potravinové neofobie, neboli averze k novým jídlům.
Děti, rozdělené do dvou skupin, ochutnávaly slané a octové chipsy podávané ve třech miskách různých barev: červené, bílé a modré. Množství bylo pokaždé stejné. Po každé ochutnávce musely říct, zda se jim chipsy zdály více či méně slané, jak intenzivní byla jejich chuť a zda jim svačina chutnala. Mezi jednotlivými miskami si daly krátkou pauzu na vypláchnutí úst vodou, což jim umožnilo začít znovu s neutrálními pocity.
Překvapivý výsledek: barva misky ovlivnila vnímání chuti „nejvybíravějších“ dětí. V červené a modré misce shledaly chipsy slanější než v bílé. U „méně vybíravých“ dětí však barva neměla na vnímání chuti žádný vliv.
V konečném důsledku nejde o to, abyste vyměnili červené nádobí za čisté modré talíře, abyste si omezili porce nebo se přizpůsobili dietním požadavkům. Tyto fascinující studie v první řadě ukazují, že barva našich talířů není tak nevýznamná. To by nás mělo povzbudit k praktikování vědomého stravování.