Co budou sportovci jíst na zimních olympijských hrách v roce 2026?

Výživa
Julia P.
Na zimních olympijských hrách Milán-Cortina 2026 je jídlo mnohem víc než jen otázka výživy: je to skutečná přehlídka italského kulinářského umění. Každý den se v různých vesnicích podává více než 10 000 jídel sportovcům z celého světa.

Těstoviny ve tvaru olympijských kruhů

Jídelní lístky uspokojí všechny potřeby: energeticky bohatá jídla pro vytrvalostní sporty, lehčí jídla pro sportovce vyžadující větší rychlost nebo přesnost, nemluvě o veganských, bezlepkových a halal možnostech. Hlavní zásadou je nasytit každého, aniž by to ohrozilo výkon nebo potěšení z jídla. Podle Euronews kuchyně milánské olympijské vesnice denně spotřebují přibližně 3 000 vajec a 450 kilogramů těstovin – silný a chutný symbol.

11. února si sportovci užili okamžik, který byl zároveň lahodný i symbolický. Podle Konbiniho vytvořil italský šéfkuchař Carlo Cracco, oceněný michelinskou hvězdou, těstoviny ve tvaru olympijských kruhů, podávané ve stylu pasta alla crudaiola – čerstvého receptu s rajčaty, mozzarellou a olivovým olejem. Tyto jedinečné těstoviny, vytvořené speciálně pro tuto akci, se staly virálními na sociálních sítích a ztělesňovaly jak italskou kulinářskou kreativitu, tak ducha jednoty her. Bylo to nejolympijštější jídlo, o jakém si mohli vysnít.

Mezi palivem a přátelskou pohodou

V prostředí, jako jsou olympijské hry, se počítá každé sousto. Výživa není jen o udržení sportovců v kondici; přispívá k jejich psychické pohodě, soudržnosti týmu a kulturní výměně. V jídelnách s nepřetržitým provozem není neobvyklé vidět sportovce, jak si povídají u talíře těstovin nebo neapolské pizzy, což vytváří prostor pro relaxaci a propojení mezi soutěžemi.

Organizátoři také zdůrazňují, že tato jídla odrážejí filozofii hostitelské země: italskou společenskou atmosféru. Díky čerstvým produktům, místním surovinám a úctě k tradicím sportovci objevují celou řadu aspektů italské kultury, aniž by ztratili ze zřetele své nutriční cíle.

Stručně řečeno, jídla na olympijských hrách v roce 2026 spojují efektivitu, dokonalost a potěšení. Kromě kalorií a dietních plánů se zde koná skutečná oslava chuti. V olympijských vesnicích se jídlo stává samo o sobě olympijským aktem – způsobem, jak si načerpat energii a zároveň si vychutnat italskou sladkou chuť.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
