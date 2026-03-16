Oscary 2026: Tyto herečky se večera proslavily ziskem cen pro ženy

Jessie Buckley, Amy Madigan a Autumn Durald Arkapaw se na Oscarech v roce 2026 proslavily ziskem hlavních ženských cen, které tím znamenaly skutečný zlom v zastoupení žen v Hollywoodu.
Jessie Buckley, královna večera s Hamnetem
Irská herečka a zpěvačka Jessie Buckleyová získala Oscara za nejlepší herečku za roli ve filmu „Hamnet“ a stala se tak první Irkou, která v této kategorii zvítězila. Její intenzivní a citlivé ztvárnění komplexní postavy jí umožnilo zvítězit nad Emmou Stone, Kate Hudson, Rose Byrne a Renate Reinsve. Toto vítězství potvrdilo její status významné herečky, schopné střídat nezávislé filmy a ambiciózní studiové produkce.
Amy Madigan, tichá síla vedlejších rolí
V kategorii Nejlepší herečka ve vedlejší roli si americká herečka a hudebnice Amy Madigan odnesla Oscara za svůj výkon ve filmu Zbraně. V 75 letech ztělesňuje klíčovou postavu filmu a své postavě vnáší hloubku, vážnost a lidskost. Její vítězství před Elle Fanning, Ingou Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku a Teyanou Taylor podtrhuje důležitost zralých ženských rolí, které jsou v Hollywoodu často podceňovány.
Autumn Durald Arkapaw, historické vítězství za kamerou
Není herečka, ale zapsala se do historie za kamerou: americká kameramanka Autumn Durald Arkapaw získala Oscara za nejlepší kameru za film „Hříšníci“. Stala se první ženou a také první černošskou kameramankou, která tuto cenu získala. Její vizuální práce na tomto hororovém akčním filmu, chváleném pro své kontrasty, výrazné osvětlení a smysl pro kompozici, vydláždila cestu nové generaci kameramanek v oboru, kterému dlouho dominovali muži.
Díky zisku Oscara Jessie Buckleyové, triumfu Amy Madiganové a historickému výkonu Autumn Durald Arkapawové oslavily Oscary 2026 ženský talent jak před kamerou, tak za ní. Tato vítězství vysílají silné poselství: ženy se již nespokojí s pouhou existencí v narativech; samy je ztělesňují, nesou je a utvářejí.