Oscary 2026: Tyto herečky se večera proslavily ziskem cen pro ženy

Kultura
Léa Michel
Capture d’écran vidéo YouTube « Jessie Buckley Best Actress Press Room Speech | 98th Oscars (2026) »

Jessie Buckley, Amy Madigan a Autumn Durald Arkapaw se na Oscarech v roce 2026 proslavily ziskem hlavních ženských cen, které tím znamenaly skutečný zlom v zastoupení žen v Hollywoodu.

Jessie Buckley, královna večera s Hamnetem

Irská herečka a zpěvačka Jessie Buckleyová získala Oscara za nejlepší herečku za roli ve filmu „Hamnet“ a stala se tak první Irkou, která v této kategorii zvítězila. Její intenzivní a citlivé ztvárnění komplexní postavy jí umožnilo zvítězit nad Emmou Stone, Kate Hudson, Rose Byrne a Renate Reinsve. Toto vítězství potvrdilo její status významné herečky, schopné střídat nezávislé filmy a ambiciózní studiové produkce.

Amy Madigan, tichá síla vedlejších rolí

V kategorii Nejlepší herečka ve vedlejší roli si americká herečka a hudebnice Amy Madigan odnesla Oscara za svůj výkon ve filmu Zbraně. V 75 letech ztělesňuje klíčovou postavu filmu a své postavě vnáší hloubku, vážnost a lidskost. Její vítězství před Elle Fanning, Ingou Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku a Teyanou Taylor podtrhuje důležitost zralých ženských rolí, které jsou v Hollywoodu často podceňovány.

Autumn Durald Arkapaw, historické vítězství za kamerou

Není herečka, ale zapsala se do historie za kamerou: americká kameramanka Autumn Durald Arkapaw získala Oscara za nejlepší kameru za film „Hříšníci“. Stala se první ženou a také první černošskou kameramankou, která tuto cenu získala. Její vizuální práce na tomto hororovém akčním filmu, chváleném pro své kontrasty, výrazné osvětlení a smysl pro kompozici, vydláždila cestu nové generaci kameramanek v oboru, kterému dlouho dominovali muži.

Díky zisku Oscara Jessie Buckleyové, triumfu Amy Madiganové a historickému výkonu Autumn Durald Arkapawové oslavily Oscary 2026 ženský talent jak před kamerou, tak za ní. Tato vítězství vysílají silné poselství: ženy se již nespokojí s pouhou existencí v narativech; samy je ztělesňují, nesou je a utvářejí.

Seriál inspirovaný případem Gisèle Pelicot s Meryl Streep v hlavní roli? Projekt už teď rozděluje názory.

Případ znásilnění Mazanové otřásl světem. Poté, co se ozvala, Gisèle Pelicotová, která se stala tváří celého boje a...

Studie odhaluje, že úzkostní lidé mohou být přitahováni určitým filmovým žánrem.

Co kdyby vaše filmové večery odhalily hodně o tom, jak vnímáte svět? Nedávná studie naznačuje, že vaše filmové...

Jak tento umělec proměňuje „tlustá těla“ v ústřední téma umění

V galeriích i na přehlídkových molech zůstávají některá těla smutně odsunuta na okraj. Co kdyby se umění stalo...

Po Pamele Anderson je obsazení rebootu "Pobřežní hlídky" zajímavé.

Dva tisíce herců, modelek a plavčíků-stážistů se nedávno sjelo na pláž Marina del Rey pod zázračným sluncem na...

3. série seriálu "Wednesday": K seriálu se připojuje stálý člen Tima Burtona

Winona Ryder, čerstvě z Hawkins a jeho Demogorgonů, se usazuje v Nevermore Academy. Oficiální oznámení Netflixu z 23....

„Hannah Montana“ se vrací po 20 letech: Miley Cyrus překvapivě oznámila

Dvacet let po svém debutu na Disney Channel se seriál „Hannah Montana“ připravuje na svůj velký comeback. Sama...