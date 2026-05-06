V pouhých 11 letech fotí, které se už virálně šíří.

V devíti letech ležela v bahně indického národního parku, aby v ranním světle zachytila dvě pávice. Tato fotografie jí vynesla mezinárodní uznání, kterého mnoho profesionálních fotografů nikdy nedosáhne. Shreyovi Mehtě je nyní jedenáct let a nemá v úmyslu se tím zastavit.
Fotka, která to všechno začala
Během ranní rodinné procházky v národním parku Keoladeo v Bharatpuru v Rádžasthánu dostala Shreyovi Mehta svůj první geniální nápad. Když v zlatavém ranním světle zahlédla pod korunami stromů dvě pávice, běžela pro otcův fotoaparát, lehla si na zem, aby upravila záběr, a stiskla spoušť. Londýnské Přírodovědecké muzeum popsalo tento okamžik takto: „Byl to právě tento dokonalý okamžik, který inspiroval Shreyovi k tomu, aby se sklonila a zachytila tento snový obraz těchto ikonických indických ptáků.“
Finalista v 9 letech v jedné z nejprestižnějších soutěží na světě
Fotografie s názvem „V centru pozornosti“ byla vybrána z téměř 60 000 příspěvků od účastníků všech věkových kategorií a úrovní zkušeností, kteří zastupovali 117 zemí a teritorií. Shreyovi Mehta se umístila na druhém místě v kategorii „10 a méně let“ v rámci 60. ročníku soutěže Fotograf roku divoké zvěře, kterou pořádá Přírodovědné muzeum v Londýně. Je to úspěch, který může pochlubit jen málo dospělých.
V 11 letech dvě nová vyznamenání
O rok později, na 61. ročníku téže soutěže, získaly dvě nové fotografie tehdy jedenáctileté Shreyovi ocenění „Vysoce chválené“ v kategorii „10 a méně“. První s názvem „Výhoda výšky“ ukazuje jeřába sarusového, jak dramaticky reaguje na elektrické vodní čerpadlo v mokřadech Dhanauri v Uttarpradéši. Druhá snímek „Výbuch mokřadů“ zachycuje přesný okamžik, kdy se bronzokřídlý jacana vrhá na bažinatce fialového s plně roztaženými křídly.
Pozoruhodná trpělivost a technika.
Na porotu nezapůsobil jen výsledek, ale i metoda. „Tři hodiny jsme marně hledali jeřába bělookého, a tak jsem se plně věnovala fotografování bažinníka purpurového. Koutkem oka jsem zahlédla, jak se k němu snáší jakana, a okamžitě jsem stiskla spoušť,“ vyprávěla. „ Zrovna když jsme se chystali odjet a já byla zklamaná, že jsem jeřába neviděla, jsme jednoho zahlédli. Přišel přímo k pumpě a zamával křídly a já ten okamžik zachytila.“ Příběh vyprávěný zkušenou fotografkou – pro jedenáctiletou dívku.
Zdroj národní hrdosti a poselství závazku
Na Instagramu se Shreyovi po vítězství v první ceně podělila o své emoce: „Mé srdce je naplněno nesmírnou radostí a vděčností. Jsem hrdá na to, že mohu reprezentovat svůj Bharat na této globální scéně. Bohatá divoká příroda a dědictví Indie jsou pro mě nekonečným zdrojem inspirace a slibuji, že budu i nadále tvrdě pracovat na tom, abych se o ně s vámi podělila.“ Slova vzácné zralosti pro jedenáctiletou dívku – a odhodlání, které prosvítá z každého snímku.
Stručně řečeno, Shreyovi Mehta nečekala, až bude „dospělá“, aby se na svět podívala očima dospělé osoby. V 11 letech, po dvou mezinárodních soutěžích a tisících sdílení si už buduje bohatou tvorbu. A evidentně o ní ještě neslyšíme naposledy.