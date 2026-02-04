Tato čistě ženská hudební skupina se po vystoupení stala terčem „sexistické“ kritiky

Šestičlenná americká dívčí skupina Katseye se ocitla v centru nové kontroverze poté, co se jejich vystoupení s písní „Gnarly“ na udílení cen GRAMMY stalo virálním ze všech špatných důvodů. Členky, které jsou obviněny z „nedostatku vokálních dovedností“, čelí také kritice, kterou mnoho fanoušků považuje za „sexistickou“ a odsuzují přetrvávající dvojí metr mezi ženskými a mužskými umělci v hudebním průmyslu.
Velmi očekávané představení, ostře kritizované
Vystoupení Katseye na udílení cen GRAMMY, označované za jeden z vrcholů večera, mělo symbolicky znamenat pro skupinu, která byla již několik měsíců předmětem kritiky, milník. Šest členek zahrálo „Gnarly“, píseň, která byla mezi fanoušky již kontroverzní, a v níž se mísila intenzivní choreografie s velmi energickou jevištní přítomností.
Klipy z vystoupení rychle zaplavily sociální média, doprovázené ostrými komentáři o jejich hlasových schopnostech a výběru písní, přičemž někteří uživatelé skupinu dokonce označili za „jeden z nejhorších hudebních počinů vůbec“. Komentáře jednoho z členů, natočené v zákulisí, jak říká : „Všichni tuhle písničku dříve nenáviděli, teď ji hrajeme na GRAMMY,“ dále přiživily hněv některých diváků, kteří to vnímali spíše jako aroganci než symbolickou pomstu.
Kritika, kterou mnoho fanoušků označilo za „sexistickou“
Tváří v tvář této vlně nenávisti mnoho fanoušků a pozorovatelů odsuzují hluboce sexistickou povahu některých komentářů. Poukazují na to, že Katseye je dívčí skupina, která tančí a zpívá současně, což vyžaduje skutečnou fyzickou námahu, zatímco mnoho mužských umělců jednoduše zpívá, zatímco na pódiu zůstávají relativně statičtí, aniž by byli vystaveni stejné míře kontroly.
Uživatelé internetu také poukazují na to, že v případě Katseye je zkoumáno všechno: vzhled, oblečení považované za „vulgární“, choreografie, dýchání, výrazy obličeje, dokonce i jejich komentáře v zákulisí. Naopak mužští zpěváci nebo skupiny, kteří podávají průměrné vokální výkony, ale jsou posíleni scénickými nebo produkčními efekty, jsou zřídka napadáni s takovou zuřivostí, a ještě méně pak kvůli svým tělům nebo své „váženosti“.
Dvojí metr v hudebním průmyslu
Tento případ znovu otevírá širší debatu o tom, jak hudební průmysl konstruuje a hodnotí umělkyně. V K-popu a globálním popu jsou ženské idoly často posuzovány, jako by spolu vedly neustálou soutěž: krása, hlas, tanec, postoj… vše se sčítá a poté porovnává, jak již členky Katseye odsoudily, když hovořily o „dystopických“ komentářích a všudypřítomných sexistických poznámkách.
Dvojí metr se projevuje na několika úrovních:
Je snazší tolerovat muže podávajícího „průměrný“ výkon, pokud má charisma, zatímco žena musí kombinovat vokální, vizuální a choreografickou dokonalost. Stejné taneční pohyby mohou být u muže vnímány jako „silné“ a u ženy jako „vulgární“ nebo „nevhodné“. Sebemenší chyba ženských skupin se stává záminkou pro obtěžující kampaně, někdy zahrnující i výhrůžky smrtí, jak již Katseye dosvědčila.
V této souvislosti Katseyein výkon, označený za „zklamání“, slouží jako katalyzátor diskusí, které jdou daleko za rámec pouhé hudební kritiky a dotýkají se toho, jak jsou ženy na jevišti vnímány a posuzovány.
Případ Katseye nakonec ukazuje, jak tenká je hranice mezi legitimní uměleckou kritikou a sexistickými útoky. Ano, lze diskutovat o výběru písně nebo vokálních dovedností, ale fanoušci právem odsuzují skutečnost, že tyto mladé ženy jsou posuzovány přísněji než mnoho jejich mužských protějšků. Dokud bude tento dvojí metr přetrvávat, každá kontroverze kolem dívčí skupiny, jako je Katseye, bude i nadále nepříjemným odrazem hudebního průmyslu a publika, kteří nehodnotí umělce rovnoměrně.