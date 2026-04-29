Co je to „ženský pohled“, ten pohled, který na plátně nově definuje pravidla?

Clelia Campardon
portrait de la jeune fille en feu, screen film

Po dlouhou dobu se natáčely ženy především optikou zaměřenou na mužskou touhu. Objevil se „ženský pohled“, aby dal tomuto pocitu hlas... a nabídl jiný způsob vyprávění příběhů. Intimnější, rafinovanější, ztělesněnější.

Nejprve pochopte „mužský pohled“

Abychom tento koncept pochopili, musíme se vrátit do roku 1975. V tomto roce britská teoretička Laura Mulveyová publikovala zásadní esej, ve které popsala „mužský pohled“: filmový pohled, který diváka často staví do voyeuristické pozice ve vztahu k ženskému tělu.

V praxi se ženy často jeví spíše jako objekty k zamyšlení než jako plně prožité postavy. Po celá desetiletí se tento způsob natáčení natolik rozšířil, že se zdál téměř neviditelný.

Co přesně je to „ženský pohled“?

„Ženský pohled“ není jen o prohození rolí. Nejde o natáčení mužů tak, jak se někdy natáčely ženy. Myšlenka je jemnější: zaujmout úhel pohledu ženské postavy a umožnit divákovi zažít její perspektivu. Kritička Iris Brey , která tento koncept ve Francii zpopularizovala, vysvětluje, že jde o „pohled, který zahrnuje vnitřní svět ženy: její emoce, touhy, pochybnosti, vnímání světa.“

Dobrá zpráva: tato perspektiva není vyhrazena pouze režisérkám. I mužští filmaři jí mohou dosáhnout, pokud režie skutečně umístí diváka do prožité zkušenosti ženské postavy.

Jiný způsob natáčení

Americký dramatik Joey Soloway shrnul „ženský pohled“ do tří dimenzí.

  1. Zaprvé, kamera emocí, kde pocity mají stejnou, nebo dokonce větší váhu než čistý čin.
  2. Pak návrat pohledu: ženská postava už není jen pozorována, dívá se, vybírá si, reaguje, plně existuje.
  3. A konečně, politickější rozměr, který zpochybňuje mocenské vztahy a obvyklé reprezentace.

Stručně řečeno, už nenatáčíme jen tělo: natáčíme člověka v celé jeho komplexnosti.

Jak to rozpoznat?

Několik indicií může pomoci identifikovat „ženský pohled“ na obrazovce:

  • Příběh je vyprávěn z pohledu ženské postavy;
  • Její emoce a vnitřní cesta zaujímají ústřední místo;
  • její tělo není redukováno na vizuální dekoraci;
  • Ženská touha existuje a na ní záleží;
  • tradiční mocenské struktury jsou zpochybňovány;
  • Divák je vyzván, aby obraz spíše prožíval, než konzumoval.

Nejedná se tedy o pevně stanovený vzorec, ale o rámec pro interpretaci.

Filmy a seriály, které zanechaly svou stopu

Mezi často citovanými díly se jako reference pravidelně objevuje „Portrét dámy v plamenech“ od Céline Sciammy. Film s velkou jemností zobrazuje touhu, vzájemný pohled a intimitu. Dalším pozoruhodným příkladem je „Piano“ od Jane Campionové, často chválené pro zobrazení ženské touhy a vnitřní síly své hrdinky.

V televizi podnítil diskuse také „Příběh služebnice“, stejně jako některé modernější produkce, které dávají více prostoru ženským perspektivám. I mezi trháky jsou filmy jako „Wonder Woman“ známé tím, že představují silnou hrdinku, aniž by její tělo redukovaly na pouhý vizuální objekt.

Proč je téma stále relevantní

Ačkoli se koncept rozvíjí, odvětví zůstává nerovnoměrné . Ženy jsou v režii stále méně zastoupeny a často mají menší rozpočty než jejich mužské protějšky. Jinými slovy: perspektivy se na plátně mění, ale pokrok v zákulisí je ještě pomalejší.

Debatu vyvolává i „ženský pohled“. Někteří badatelé poukazují na to, že hovoření o jediném „ženském pohledu“ může vymazat rozmanitost prožitých zkušeností: sociální původ, kultury, sexuální orientace a rozmanité identity. Proto někteří nyní raději hovoří o feministických pohlezích, které jsou otevřenější a inkluzivnější.

Stručně řečeno, „ženský pohled“ není ani pomíjivým módním výstřelkem, ani pouhým kontrapunktem. Je to způsob, jak ženám vrátit jejich hloubku, jejich touhy, jejich emoční inteligenci a jejich místo jako subjektů. A s každým filmem, který se touto cestou vydá, se náš pohled na svět o něco rozšiřuje.

Po absolvování Sciences Po mám opravdovou vášeň pro kulturní témata a sociální problémy.
