Výzdoba ložnice pro dospělé: nápady na útulné útočiště

Dekorace
Stéphanie Petit
Pexels - Rao Mubashir

Ložnice pro dospělé není jen místností na spaní. Je to osobní útočiště, prostor utvářený k obrazu našemu, kde se počítá každý detail: od barev na stěnách až po výběr ložního prádla .

Se správným stylem a volbou dekorací se z obyčejné ložnice stane opravdové útočiště.

Tento článek zkoumá ideální barevné palety, hlavní trendy stylů, uspořádání nábytku , kreativní řešení stěn, textilie, osvětlení a tipy specifické pro malé prostory.

Barvy a malířské nátěry: vytvoření dokonalé atmosféry ve vaší ložnici

Barva je hlavním nástrojem pro vytvoření relaxační a útulné atmosféry. Pokud jde o odstíny, doporučujeme krémově bílou , perleťově šedou , světle modrou , šalvějově zelenou , světle béžovou a pudrově růžovou .

Tyto jemné odstíny jsou příjemné na oči a přirozeně vybízejí k relaxaci.

Naopak, intenzivní černá, zářivě červená, zářivě žlutá, zářivě oranžová nebo tmavě fialová by měla být v ložnici zakázána: příliš stimulující barvy brání relaxaci .

Pastelové odstíny nabízejí velkou všestrannost: dobře se kombinují s mnoha materiály, aniž by hrozilo, že se budou střetávat. Škála béžových tónů se hodí téměř ke každému stylu.

Zemité barvy jako teplá hnědá nebo terakotová dodávají stěnám příjemný pocit tepla. Zvažte také světlé odstíny pro vizuální zvětšení místnosti: bílá, béžová nebo světle šedá vytvářejí odrazem světla okamžitý dojem prostoru .

Pokud jde o umístění, využijte barevné bloky, výklenky, oblouky nebo podlahové lišty, abyste svým stěnám dodali dynamiku a eleganci.

Styly dekorace pro elegantní a personalizovaný pokoj pro dospělé

Přírodní styl a styl Japandi

Přírodní styl klade důraz na autentické materiály: nábytek z pravého dřeva, světlé barvy, pastelové tóny a žádné umělé předměty. Atmosféra je jemná, organická a regenerační.

Japandi styl, zkrácenina japonského a skandinávského stylu, posouvá minimalismus ještě dále. Čisté linie, dostatek světla a omezená paleta béžové, hnědé, antracitově šedé a terakotové. Žádné zbytečné doplňky nenarušují vizuální klid.

Klasický šik, romantický a vintage styl

Klasický elegantní nebo romantický styl se točí kolem sametového čalouněného čela postele , které může být maximálně ve dvou barvách: tmavě modré, fialové, pudrově růžové nebo bílé.

Tapety s květinovými nebo geometrickými vzory jsou tam nepřehlédnutelné.

Vintage styl vzkvétá v domově s charakterem: světle béžové stěny, předměty z bleších trhů nebo secondhandů, nábytek s historií. Lampa Tiffany nebo postel s nebesy stačí k navození atmosféry.

Bohémský, industriální a art deco styl

Bohémský styl evokuje cestování svými pikantními odstíny, barevnými plakáty, soškami, zrcadly a koberci. Industriální styl naopak využívá surové materiály: kov, beton, staré dřevo a černé a hnědé tóny, které dotváří bronzová nebo měděná patina .

Art Deco , zděděné z 20. let 20. století a opět velmi populární, zdobí stěny krásnými tapetami, upřednostňuje ušlechtilé materiály: ořech, mahagon, eben, křišťál: a zobrazuje kování, zlacení a barvy půlnoční modré, pudrově růžové a zlaté.

Výběr postele a nezbytného nábytku pro funkční ložnici

Postel udává tón. Před jakýmkoli nákupem přesně změříme dostupný prostor: musí být volný pohyb po obou stranách i před postelí.

Kovaná postel nebo postel s nebesy symbolizuje romantický interiér, rovné linie ve dřevě se hodí k současnému nebo skandinávskému stylu a originální a barevné tvary zdobí moderní nebo stylovou ložnici.

  • Dřevěné postele s čistými liniemi: pro skandinávský nebo moderní styl
  • Kované železné postele nebo postele s nebesy: pro klasický elegantní nebo romantický styl
  • Postele s originálními tvary: pro moderní i popový styl
  • Postele v mezipatře: ideální řešení pro malé prostory

Noční stolky nejsou nikdy volitelnou volbou. Vyberte si ty ve správné výšce, abyste se při ležení nemuseli namáhat. Skříň nebo šatní skříň ve světlých barvách zabraňuje tomu, aby místnost působila stísněně.

Konec postele : lavice, komoda nebo malá konzola: dodává velkoryse dimenzované ložnici elegantní nádech.

Nástěnná dekorace: kreativní nápady na zdobení stěn vaší ložnice

Stěny si zaslouží stejnou pozornost jako ostatní. 3D reliéf , který nabízí zejména Orac Décor nebo Soboplac , lídři v oblasti architektonické dekorace, poskytuje natíratelné, voděodolné a snadno instalovatelné povrchové úpravy.

Dřevěné latě vytvářejí geometrické vzory, pruhy nebo organické tvary, které přinášejí texturu a teplo: mohou dokonce tvořit strukturální dekorativní příčku.

Nástěnné kompozice s rámy se dodávají v několika provedeních:

  1. Horizontální uspořádání: pro vizuální prodloužení prostoru
  2. Strukturované uspořádání: pro přehledné zarámování místnosti
  3. Geometrické uspořádání: pro dodání dynamiky celku
  4. Umístění polic: pro snadné přeskupení

Plovoucí police z kovu, dřeva nebo mosazi slouží k uložení drobností, svíček, rostlin a knih. Pokud jde o tapety, partner Naé nabízí široký výběr vzorů a textur s konfigurátorem pro přizpůsobení.

Obzvláště elegantní nápad: vytvořit čelo postele kombinací barvy a tapety na zdi.

Textilie, osvětlení a dekorativní předměty: finální detaily, které dělají ten rozdíl

Látky promění chladnou místnost v útulný prostor. Makramé, lapače snů, koberce použité jako čela postelí: tyto prvky inspirované bohémským nebo skandinávským stylem přinášejí okamžitou hebkost .

Ložní prádlo si zaslouží zvláštní pozornost: bavlněný perkál, bavlněná gáza, bavlněný satén, len nebo konopí jsou luxusní materiály, které skutečně promění atmosféru v místnosti. Přidejte polštáře, přehoz nebo deku pro zpestření barev a textur.

Osvětlení hraje často podceňovanou roli. Centrální svítidlo s rafinovaným stylem rozptyluje měkké světlo, doplněné nočními lampičkami, nástěnnými svítidly nebo stojací lampou.

Výběr žárovek teplých odstínů je zásadní: příliš bílé světlo vytváří drsnou, sterilní atmosféru, což je opak požadované relaxace. Více zdrojů měkkého světla je vždy účinnějších než jeden ostrý zdroj světla.

  • Bavlněný perkál: měkkost a prodyšnost
  • Len a konopí: přírodní, odolné, autentické
  • Bavlněný satén: jemný lesk a elegance
  • Bavlněná gáza: lehká a pohodlná pro všechna roční období

Krásná váza, zelená rostlina, cestovní suvenýr vystavený na poličce: tyto osobní předměty dodávají dekoraci jedinečný příběh a osobitost .

Zařizování malé ložnice pro dospělé: tipy, jak optimalizovat každý centimetr

Omezený prostor není nevyhnutelný. Výsuvná postel optimalizuje úložný prostor, aniž by zabírala celou místnost.

Patrová postel uvolní celou podlahu pro úložný prostor, za předpokladu dostatečné výšky stropu. Postel s plošinou vytváří objem a zahrnuje pod ní zásuvky na míru.

V podkroví se sklon střechy stává příležitostí: úložné prostory na míru zde přirozeně zaujímají své místo.

Světlé barvy zůstávají nezbytné pro vizuální zvětšení prostoru. Pokud jde o zrcadla, ta účinně odrážejí světlo, ale buďte opatrní: podle principů feng shui je nejlepší je používat střídmě, aby nedošlo k vytváření stresu nebo narušení vizuální rovnováhy.

Certifikace OEKO-TEX STANDARD 100 (číslo 23.HCN.55627) potvrzuje, že vybrané textilie byly testovány na více než 1 000 potenciálně škodlivých chemických látek: toto kritérium by se nemělo přehlížet v ložnici, kde člověk tráví v průměru třetinu svého života.

Stéphanie Petit
Stéphanie Petit
Jsem autorkou pro webové stránky The Body Optimist. Jsem nadšená pro místo žen ve světě a jejich schopnost prosazovat změny a pevně věřím, že mají jedinečný a zásadní hlas, který stojí za to být slyšen. Jsem přirozeně zvědavá, ráda zkoumám sociální problémy, vyvíjející se způsoby myšlení a inspiruji iniciativy, které přispívají k větší rovnosti. Prostřednictvím svých článků se snažím co nejlépe podporovat věci, které povzbuzují ženy k prosazení se, zaujmutí svého místa a k tomu, aby byly slyšet.
Rustikální dekorace venkovského domu

Rustikální dekorace venkovského domu

Rustikální venkovský styl bytového designu je ve Francii stále populárnější. Tento autentický, teplý a nadčasový styl reaguje na...

Dekorace stěn v obývacím pokoji: moderní a stylové nápady

Obývací pokoj s holými stěnami, i když je pečlivě zařízený, působí dojmem nedokončenosti. Nástěnná dekorace v obývacím pokoji...

Pro boj s nepříjemnými pachy v domě doporučuje uživatel internetu přírodní řešení.

Někdy se v kuchyni, u bot nebo kolem odpadkového koše vznáší přetrvávající zápach… a odmítá zmizet. Na sociálních...

Svatební dekorace svépomocí: nápady na domácí svatbu

Organizace svatby svépomocí znamená pustit se do práce a vytvořit něco jedinečného. Výroba vlastních dekorací nabízí 100% personalizovaný...

Vintage dekorace: Průvodce retro a autentickým stylem ve vašem domově

Vintage bytové dekorace se těší nebývalé popularitě již několik let. Tento retro styl zdaleka není pouhým trendem, ale...

Tento kuchyňský předmět může v závislosti na materiálu, ze kterého je vyroben, obsahovat více bakterií.

Používáte ho téměř každý den, aniž byste přemýšleli: prkénko na krájení je nezbytnou součástí kuchyně. Jeho materiál však...