Organizace svatby svépomocí znamená pustit se do práce a vytvořit něco jedinečného. Výroba vlastních dekorací nabízí 100% personalizovaný výsledek, věrný stylu páru, a zároveň umožňuje skutečné úspory celkového rozpočtu.
Podle studie Svatebního institutu představují dekorace v průměru 15 % celkových nákladů na svatbu. Snížení těchto nákladů bez obětování elegance je výzvou pro kutily .
Tento ekologicky odpovědný přístup zahrnuje regeneraci, opětovné použití a výběr přírodních nebo biologicky rozložitelných materiálů. Mějte však na paměti, že projekt „udělej si sám“ vyžaduje čas, organizaci a pečlivé plánování.
Nejlepší je začít plánovat několik měsíců předem. Tento článek analyzuje hlavní témata svatby „udělej si sám“: tiskoviny, dekorace stolů, zasedací schéma, girlandy a drobné dárky pro hosty.
Domácí svatební tiskoviny: pozvánky, jídelní lístky a identifikační karty
Tiskopisy jsou prvním dojmem, který si hosté na svatbě udělají. Navrhnout si doma jednotné a personalizované tiskoviny je s pomocí správných nástrojů bez problémů možné.
Software jako Canva nebo Photoshop vám umožňuje vytvářet elegantní návrhy, a to i bez grafického vzdělání. Domácí tiskárna se silným matným bílým papírem zaručuje krásný a profesionální výsledek.
Pro oznámení zůstává velmi oblíbený formát kapsy 3 v 1: pozvánka, odpovědní karta a program, vše pohromadě v kraftové kapse připravené k sestavení.
Květinové prvky lze ručně zvýraznit třpytivým perem pro jemný botanický nádech. Vyhnutí se oboustrannému tisku výrazně zjednodušuje proces DIY.
Jídelní lístky ideálně mají formát triptychu vytištěný na papíru A4 a obsahují číslo stolu, podrobný jídelní lístek a poděkování.
Použití stejných grafických kódů – barevné palety, květinového vzoru, typografie – napříč všemi médii vytváří harmonickou vizuální atmosféru.
Webové stránky Dafont nabízejí řadu fontů, které jsou ideální pro personalizaci každého prvku. Kartičky s místy se řídí stejným principem: připevněné k barevné stužce s malou dřevěnou korálkou zvýrazňují detaily zvoleného tématu.
Svatební dekorace na stůl: stolní dekorace, vázy a nádoby svépomocí
Toaletní stolky na recepci s domácími prvky vytvářejí vřelou a autentickou atmosféru .
Základ tvoří kulaté jutové prostírání, na něm položený bílý látkový ubrousek a mušelínový nebo jutový běhoun. Tato bílo-zelená svatební dekorace, přírodní a rustikální, okouzluje svou jednoduchou elegancí.
Jutové dekorace na stůl se vyrábějí ze čtverců o rozměrech 60x60 cm, jejichž roztřepené okraje vytvářejí organické třásně. Jutová látka, která je k dostání za cenu přibližně 4,95 eura za metr, zůstává velmi ekonomická.
Vázy s jednotlivými květinami naplněné čerstvými bílými květinami a listovím přinášejí botanický nádech, zatímco sklenice naplněné cukrovými mandlemi dodávají sladký a dekorativní nádech.
Čísla na stoly vyrobená z dřevěných polen se získají nařezáním kusů o průměru přibližně 1,5 cm a vyříznutím 0,5cm zářezu do každého kusu pro vložení karty. Toto rustikální označení se dokonale hodí k venkovskému nebo bohémskému stylu.
Vázy, lahve a sklenice získané z Emauz nebo recyklačních center se stávají elegantními nádobami, personalizovanými krajkou a provazem slepeným tavným lepidlem.
Výběr místních a sezónních květin posiluje ekologický aspekt projektu.
Kartičky s místy a plány sezení – vlastní výroba
Biologicky rozložitelné jmenovky patří mezi nejtrendovější nápady pro kutily . Existuje několik přírodních možností:
- Sušené bobkové nebo eukalyptové listy s křestními jmény napsanými zlatým fixem se vkládaly do korkových zátek.
- Oblázky nebo kameny, na kterých se procvičuje písmo
- Klády nebo kusy kůry nasbírané v lese, s názvy napsanými na nich fixy na vodní bázi.
- Přírodní listí stromů pro 100% ekologickou variantu
Tyto jedinečné svatební oznámení odrážejí ekologický přístup a dodávají každému prostředí charakter. Použité listy a větve evokují přírodu a posilují botanické nebo bohémské téma svatby.
Pokud jde o uspořádání sedadel, existuje mnoho kreativních možností. Starožitné zrcadlo, na které se dá popisovat omyvatelným bílým fixem, nabízí nadčasový vzhled.
Recyklovaný okenní rám s napnutými provázky a kartami zavěšenými na dřevěných kolíčcích na prádlo vytváří velmi rustikální efekt.
Stejně dostupné a ekonomické alternativy jsou opakovaně použitelná břidlice, repasovaný malý dřevěný štafle nebo dokonce staré dveře ozdobené papírnictvím a čerstvými květinami.
Girlandy, závěsné dekorace a domácí dekorativní prvky pro zkrášlení místnosti
Girlandy vyrobené z recyklovaných látek promění každou místnost ve sváteční prostor. Z starého oblečení nebo látek z obchodu se sekáčem nastříhejte proužky široké 3 až 4 cm a délky 45 cm a přivažte je na provázek.
Různé délky proužků dodávají nedokonalý a přirozený vzhled, ideální pro bohémský nebo venkovský styl.
Závěs z recyklovaného papíru je přístupný a velmi působivý návod. Staré knihy se vystříhají do tvarů srdíček pomocí vytištěné šablony, tyto tvary se nalepí na vlasec miniaturní tavnou pistolí a celé se pak zavěsí na špejli.
Tento typ závěsu krásně ozdobí fotobudku nebo kulisu obřadu.
Závěsné květinové koše ve velkých dřevěných kruzích plných květin elegantně zdobí lustry a trámy. Za hlavním stolem vytvářejí nástěnné kruhy zdobené krajkovými stuhami a umělými květinami velmi uhlazený efekt.
Obří písmena LOVE vyrobená z pěnové lepenky , ozdobená květinami z krepového papíru, se stávají ústředním prvkem skupinových fotografií.
Slavnostní oblouk se svými větvemi, lehkými látkami a světelnými řetězy vytváří magickou a nezapomenutelnou atmosféru.
Párty dárky a tyčinka s čokoládou: promyšlené drobnosti
Domácí svatební dárky ztělesňují blízké pouto a štědrost snoubenců. Malé sklenice domácí marmelády, ozdobené zlatými víčky, konopnou šňůrkou a personalizovanou etiketou z kraftového papíru, představují jednoduchý a velmi ceněný dárek.
Stejně dojemné alternativy představují sáčky s květinovými semínky s personalizovaným vzkazem nebo sáčky s levandulí nasbírané po hození konfet.
Starožitné hrnky proměněné ve svíčky dodávají svatbě kreativní a nadčasový nádech. Každý dárek, pečlivě vybraný do nejmenšího detailu, odráží vizuální identitu svatby a rozšiřuje emoce velkého dne daleko za hranice oslavy.
Zvláštní pozornost si zaslouží candy bar. Velký stůl zdobený vázami s pupeny, které ladí s květinovou výzdobou, s velkými skleněnými dózami na cukrovinky a kraftovými sáčky, vytváří slavnostní a elegantní koutek.
Stromček z marshmallow nebo ručně vyrobený stojan na koblihy dodá neodolatelný sváteční nádech. Promyšleně navržený a hrdě zdobený candy bar se stává skutečným dekorativním prvkem, zdrojem společné radosti pro všechny hosty.