Rustikální venkovský styl bytového designu je ve Francii stále populárnější. Tento autentický, teplý a nadčasový styl reaguje na hledání jednoduchosti a návrat k základům.
Daleko od čistých a chladných interiérů minimalistických trendů nás venkovská estetika vybízí k oslavě surových materiálů, akceptovaných nedokonalostí a společenské pohody.
Podle studie Francouzského institutu pro dekoraci zveřejněné v roce 2023 chce téměř 38 % Francouzů do svého interiéru začlenit přírodní a rustikální prvky .
Toto číslo dokonale ilustruje rostoucí nadšení pro tento životní styl zakořeněný v tradici a místních řemeslných dovednostech.
Provedeme vás základními principy, preferovanými materiály a praktickými tipy pro vytvoření autentického venkovského interiéru.
Ať už žijete v bretaňském dlouhém domě, provensálském statku nebo městském bytě , tento styl se přizpůsobí všem prostorům a všem uspořádáním.
Základy rustikálního venkovského stylu
Než si cokoli koupíte, musíte pochopit podstatu tohoto stylu. Rustikální dekorace spočívá na třech základních pilířích : autentičnosti materiálů, teple barev a funkčnosti předmětů.
Nic by nemělo vypadat uměle nebo být vyrobeno, aby to vypadalo hezky.
Tento styl má kořeny ve venkovských interiérech 18. a 19. století. Rolníci a řemeslníci používali, co měli po ruce: místní dřevo, opracovaný kámen, surovou vlnu, kované železo.
Dnes čerpáme inspiraci z této záměrné jednoduchosti k vytváření prostorů bohatých na charakter.
Nedokonalost je zde kvalita, ne vada. Mírně nerovný trám, lehce opotřebované staromódní dlaždice, starožitný kus nábytku nesoucí stopy času... všechny tyto prvky vyprávějí příběh a dodávají obytnému prostoru hloubku.
Doporučujeme také upřednostňovat ručně vyrobené a místní předměty . Kameninový hrnec od regionálního keramika, ručně tkaný košík nebo starožitná prošívaná deka přinášejí nenahraditelný lidský rozměr.
Tato rozhodnutí odrážejí citlivost pro krásu, která jde nad rámec pouhé estetiky.
Přírodní materiály: klíč k úspěšnému venkovskému interiéru
Výběr materiálů je při návrhu venkovského domu prvořadý. Definují celkovou atmosféru ještě před umístěním nábytku. Tři materiály jsou zdaleka nejrozšířenější: dřevo, kámen a surový kov.
Dřevo je bezpochyby králem tohoto stylu. Dub, kaštan, ořech nebo borovice : každý druh má svůj vlastní jedinečný charakter. Masivní dub evokuje robustnost a dlouhou životnost.
Borovice, která je cenově dostupnější, nabízí lehkost a jas, které se cení zejména v menších prostorách. Vždy dáváme přednost surovému nebo lehce naolejovanému dřevu, abychom zachovali jeho přirozený vzhled.
Kámen hraje také strukturální roli. Odhalená kamenná zeď, byť jen na jediné ploše, radikálně promění atmosféru místnosti .
Pokud není pravý kámen k dispozici, lícové cihlové obklady nabízejí důvěryhodnou a levnější alternativu.
V kombinaci s vápennou omítkou vytváří kámen vítězné duo pro rustikální interiéry.
Tento triptych doplňuje surový nebo kovaný kov. Kované železné nástěnné lampy, leštěné ocelové kliky dveří nebo staré kovové záclonové tyče dodávají jemný industriální rozměr , který dokonale ladí se dřevem a kamenem.
Vyhněte se nerezové oceli a chromu, které jsou pro toto nastavení příliš studené.
Len, těžká bavlna a surová vlna zdobí textilní povrchy. Přírodní lněné závěsy, rustikální vlněné přehozy nebo jutové polštáře dotvářejí vzhled nádechem jemnosti.
Tyto materiály dobře dýchají a stárnou, což z nich činí udržitelnou a velkorysou volbu.
Barevná paleta pro venkovskou atmosféru
Barva v rustikálním interiéru nikdy není křiklavá ani umělá. Venkovská paleta je přímo inspirována přírodou : okrové tóny zemité, teplé béžové, šalvějově zelené, vybledlé petrolejově modré, špinavě bílé a kamenně šedé.
Tyto odstíny vytvářejí uklidňující a nadčasovou harmonii.
Smetanově bílá zůstává nadčasovou volbou pro stěny. Na rozdíl od čistě bílé, která může působit chladně, slonovinová nebo lněná bílá okamžitě zahřeje atmosféru a zvýrazní dřevěné nebo kamenné prvky.
Doporučujeme matný povrch, abyste se vyhnuli plastickému efektu.
Zemité barvy přinášejí hloubku a bohatost. Mechově zelená na stěně v kuchyni, terakotová na stěně v ložnici nebo břidlicově modrá v knihovně vytvářejí intimní a obklopující prostory .
Tyto barvy se obzvláště dobře hodí k odhaleným tmavým dřevěným trámům.
Pro malé prostory doporučujeme omezit paletu na dva nebo tři odstíny . Příliš mnoho různých barev narušuje vizuální soudržnost a celý prostor působí přeplněně.
Hlavní barva na stěnách, dřevěný tón na nábytku a třetí barva jako akcent stačí k vytvoření harmonického a vyváženého prostoru.
Nezapomeňte na rostliny. Vnitřní zeleň hraje v tomto stylu důležitou barevnou roli.
Kytice sušených bylin, pár snítek levandule nebo věnec z divokých květin přináší přirozenou svěžest, která se dokonale hodí do této zemité palety.
Rustikální nábytek: najít, zachránit a vylepšit
Nábytek je srdcem venkovského interiéru. Na zařízení domu v rustikálním stylu není nutné utratit jmění .
Naopak, použitý, zachráněný nebo zděděný nábytek má autenticitu, kterou nové kusy nedokážou reprodukovat.
Bleší trhy, trhy se starožitnostmi a garážové výprodeje jsou ideálními loveckými revíry. Normanská skříň s vyřezávanými dveřmi, farmářský příborník se soustruženými nohami nebo masivní dubový farmářský stůl jsou cennými akvizicemi .
Tyto kousky jsou živé, nesou stopy a vyprávějí příběh, který obohatí váš interiér.
Od roku 2010 platformy jako Le Bon Coin nebo Selency demokratizovaly přístup ke starožitnému a vintage nábytku.
Miliony transakcí ročně zahrnují kusy rustikálního nebo venkovského nábytku , což potvrzuje trvalou přitažlivost tohoto stylu pro Francouze.
Využíváme tyto zdroje k nalezení jedinečných kousků za dostupné ceny.
Pro ty, kteří dávají přednost novému nábytku, někteří výrobci nabízejí nábytek z masivního dřeva vyrobený tradičními technikami.
Značky jako Maisons du Monde nebo místní řemeslníci nabízejí kolekce, které respektují estetiku venkovského nábytku minulých let .
Klíčem je vybrat si masivní dřevo namísto laminátu nebo dřevotřísky.
V rustikálním obývacím pokoji zvolte pohovku z lnu nebo manšestru v přírodních tónech. Vyhněte se syntetické kůži, která je pro tento styl příliš hladká a leštěná.
Křeslo s opěradlem čalouněné kostkovanou látkou nebo soustružená dřevěná stolička dotvářejí charakter celého celku . Každý kus nábytku by měl působit přirozeně a najít své místo.
Venkovská kuchyně: společenská atmosféra a tradice
Kuchyně je srdcem rustikálního domova. V tomto stylu má být teplá, funkční a prostorná .
Inspirace pochází z velkých farmářských kuchyní, kde se vařilo pro celou rodinu, kde se zavařeniny řadily na otevřených policích a stůl byl vždy připravený přivítat hosty.
Masivní dřevěné čela, ideálně s drobnými nedokonalostmi, definují charakter venkovské kuchyně. Krémově bílá, šalvějově zelená nebo modrá jako kachní vejce jsou tradiční barvy rustikálního kuchyňského nábytku.
Obklad z cementových dlaždic nebo starých terakotových dlaždic umocňuje historický dojem.
Bílý keramický nebo kamenný dřez je ikonickým prvkem. Dvojitý glazovaný kameninový dřez , jaký se v minulém století nacházel v každém francouzském statku, zůstává absolutním vzorem stylu.
Dobře stárne, snadno se udržuje a okamžitě dodává nádech autenticity.
Otevřené police poskytují místo k vystavení krásného kameninového nádobí, skleněných dóz a dřevěného náčiní. Důmyslné uspořádání předmětů denní potřeby promění kuchyň v dekorativní prostor sám o sobě.
Kytice čerstvých bylinek visící z trámu, proutěný košík plný ovoce nebo řada sklenic seřazených podle sebe přispívají k tomuto přírodnímu venkovskému efektu.
Dubový stůl ve venkovském stylu je nutností. Velký a robustní, vybízí ke sdílení a společenskému posezení . V kombinaci s různorodými čínskými židlemi nebo dřevěnou lavicí vytváří velkorysý a uvolněný jídelní prostor.
Neváháme míchat styly a éry pro větší autenticitu.
Pokoje a relaxační zóny v bukolickém stylu
Ložnice ve venkovském stylu by měla být oázou klidu a míru. Cílem je vytvořit nadčasový prostor , daleko od shonu a ruchu každodenního života.
Ústřední roli hrají jemné textury, uklidňující barvy a přírodní materiály.
Masivní dřevěná postel, nejlépe s mřížemi nebo nebesy, vytváří rustikální atmosféru s decentní elegancí . Čela postelí vyrobená z recyklovaného naplaveného dřeva nebo surového dřeva patří mezi současné trendy, které se do tohoto stylu dokonale hodí.
Kombinujeme ho s praným lněným ložním prádlem pro jeho mírně zmačkanou a tak přirozenou texturu.
Ložní prádlo nebo silné bavlněné ložní prádlo jsou krásné i odolné. K tomuto stylu se perfektně hodí světle bílá, slonovinová nebo perleťově šedá barva .
K nohám postele můžete přidat vlněnou deku nebo starou prošívanou deku, která vám poskytne teplo a objem.
Zvláštní pozornost si zaslouží okna. Průsvitné závěsy z přírodního lnu, které filtrují světlo, vytvářejí světlou a vzdušnou atmosféru.
Pro větší soukromí nabízejí silné bavlněné nebo sametové závěsy v zemitých tónech tepelnou i vizuální izolaci. Vyhněte se plastovým lamelovým žaluziím, které jsou pro tento styl příliš moderní.
Malý osobní dotek může znamenat velký rozdíl: starožitné zrcadlo s lehce zlatavými odlesky, starožitná komoda natřená na bílou barvu nebo sbírka starožitných knih na poličce ze surového dřeva .
Tyto detaily odhalují citlivost pro krásu a autenticitu, která jde nad rámec pouhých dekorativních trendů.
Osvětlení ve venkovském stylu a ambientní osvětlení
Osvětlení je v rustikálním stylu často podceňováno. Přesto zcela určuje vnímanou atmosféru místnosti .
Ve venkovském interiéru by mělo být světlo teplé, tlumené a rozmanité, aby se zabránilo efektu čekárny.
Kované, ratanové, proutěné nebo dřevěné svítidla se do tohoto prostředí dokonale hodí. Závěsné svítidlo z proutí nad jídelním stolem okamžitě vytvoří rustikální atmosféru.
Leštěná kovová nástěnná svítidla na stěnách chodby nebo ložnice rozptylují teplé, směrové světlo.
Svíčky a lucerny zůstávají nezbytnými doplňky.
Řada svíček na dřevěném podnose , několik svícnů z foukaného skla nebo lucerna z oxidovaného kovu na konferenčním stolku vytvářejí intimní a uklidňující atmosféru, kterou oceníte zejména během podzimních a zimních večerů.
Pro funkční osvětlení zvolte žárovky s viditelným vláknem. Tyto Edisonovy žárovky , jejichž vlákno připomíná rané žárovky, rozptylují měkké, jantarové světlo, které dokonale doplňuje rustikální styl.
Jejich teplá záře daleko předčí záři příliš ostrých bílých LED diod.
Doporučujeme instalovat stmívače na hlavní obvody. Nastavení intenzity světla podle denní doby vám umožní změnit atmosféru místnosti bez nutnosti výměny svítidla.
Večer promění měkké světlo obyčejný obývací pokoj v teplý a příjemný relaxační prostor.
Doplňky a dekorativní předměty: malé detaily, které dělají velký rozdíl
Doplňky jsou vrcholem úspěšného interiéru ve venkovském stylu . Personalizují prostor a odhalují cítění těch, kteří v něm žijí. V tomto stylu musí mít každý předmět svůj účel, ať už funkční nebo symbolický.
Starožitné a ručně vyráběné předměty zaujímají čestné místo. Kamenný hmoždíř, stará kuchyňská váha, kameninový hrnec nebo proutěný košík přinášejí dědictví a poetický rozměr.
Tyto kousky nemusí být vzácné ani cenné, aby byly dojemné. Důležité je, aby odpovídaly duchu místa.
Sušené rostliny zažívají jednoznačné oživení.
Od roku 2020 šílenství po kyticích z pampové trávy, pšeničných stonků nebo sušených květů bavlníku značně posílilo rustikální estetiku v současných interiérech .
Tyto skladby přinášejí lehkost a poezii, aniž by vyžadovaly jakoukoli údržbu.
Textilie sahají od kostkovaných ubrusů a silných lněných ubrousků až po starožitné utěrky zarámované jako obrazy. Umění bytového textilu, zakořeněné ve francouzské tradici, zde nachází své plné vyjádření.
Bílý bavlněný ubrus s jemnými proužky nebo pletený jutový běhoun promění obyčejný stůl ve venkovské prostředí.
Nezapomeňte na obrazy a rámy. Staré botanické ilustrace, topografické mapy francouzského venkova nebo rytiny zobrazující venkovský život do tohoto světa přirozeně zapadají .
Jednoduše zarámované z přírodního dřeva nebo leštěného kovu doplňují vizuální vyprávění místa s relevantností a elegancí.
Vnější dekorace a terasa v rustikálním stylu
Venkovský styl se přirozeně rozšiřuje i do exteriéru. Terasa nebo zahrada navržená v tomto stylu vytváří harmonickou kontinuitu mezi interiérem a exteriérem.
Tato celková soudržnost posiluje identitu místa a umocňuje pocit pobytu v jiném světě.
Zahradní nábytek z přírodního dřeva nebo kovaného železa je jasnou první volbou. Zahradní stůl z teakového nebo akátového dřeva , doplněný lavicemi z masivního dřeva, poskytuje pevný základ pro venkovní prostor.
Vyhněte se plastu nebo eloxovanému hliníku, které jsou pro tento rustikální styl příliš moderní.
Terakotové květináče, dřevěné květináče a zrezivělé zinkové truhlíky dodávají terasám a chodníkům příjemný nádech . Zasaďte do nich aromatické bylinky, cherry rajčátka nebo muškáty pro vdechnutí života a barev.
Tato sdružení připomínají jednoduché a velkorysé zeleninové zahrady z minulých let.
Venkovní podlahy si zaslouží pozornost. Desky z přírodního kamene, recyklované starožitné dlažební kostky nebo bílý štěrk dodávají prostoru autenticitu .
Japonský styl chodníku z kamenných nášlapných desek s nepravidelnými břidlicovými nebo pískovcovými deskami dodává prostoru charakter, aniž by jej vizuálně zatěžoval.
Pokud jde o venkovní osvětlení, žárovkové řetězy Edison nebo závěsné lucerny rozšíří teplo z interiéru na terasu .
Tato jednoduchá zařízení promění venkovní jídlo v okamžik rustikálního pohoštění, ať už je jakékoli roční období.
Přizpůsobení rustikálního stylu všem prostorům a všem typům bydlení
Jednou z velkých předností rustikálního venkovského stylu je jeho přizpůsobivost . Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není tento styl vyhrazen pouze pro velké venkovské domy.
S několika jednoduchými úpravami se hodí do městských bytů, malých i velkých prostor.
V městském bytě stačí k navození rustikálního ducha několik klíčových prvků. Police ze surového dřeva, terakotové doplňky a lněné textilie promění místnost bez nutnosti rekonstrukce.
Přidání velké rostliny do ručně vyrobeného keramického květináče posiluje přirozené ukotvení.
Pro malé prostory doporučujeme hrát si s vertikalitou a vizuální lehkostí .
Vysoké police ze světlého dřeva, zrcadla s přírodními rámy a světlé lněné závěsy opticky zvětšují místnost a zároveň zachovávají venkovskou atmosféru.
Vyhněte se hromadění příliš velkého množství předmětů, které by mohly vizuálně zahltit malý prostor.
Ve velkých domech si naopak člověk může dovolit výraznější dekorativní gesta : impozantní kamenný krb, velké odhalené trámy na stropě nebo masivní dřevěné schodiště.
Tyto strukturální architektonické prvky pokládají základy pro soudržnou a majestátní rustikální výzdobu.
Ať už je velikost nebo uspořádání vašeho prostoru jakékoli, rustikální venkovský styl bytu nabízí řešení pro každou situaci . Poskytuje teplé, autentické a udržitelné životní prostředí, které se přizpůsobí potřebám a vkusu každého.
Možná právě to je jeho největší kvalita: nesnaží se ohromit, ale jednoduše přivítat.
Nalezení vlastní rovnováhy ve venkovském stylu
Úskalím rustikálního stylu je jeho přemíra. Příliš mnoho dřeva, starožitných předmětů a kostkovaných vzorů může interiér rychle proměnit v zamrzlé muzeum.
Výzvou je najít rovnováhu mezi autenticitou a moderním komfortem.
Doporučujeme začlenit několik decentních moderních prvků. Designové svítidlo z matného černého kovu , geometrický koberec v neutrálních tónech nebo pohovka s čistými liniemi mohou koexistovat se starožitným nábytkem, aniž by vytvářely disonanci.
Tato jemná směs je často tím, co interiér skutečně oživí.
Personalizace zůstává zlatým pravidlem. Váš interiér by měl odrážet vás , váš příběh a vaše cesty.
Kus keramiky přivezený z cesty do Maroka, ubrus koupený v Provence nebo obraz od přítele-umělce přirozeně zapadá do rustikálního prostředí otevřeného světu. Tyto osobní předměty jsou často nejkrásnější.
Rustikální styl je konečně výzvou ke zpomalení, k péči o věci a prostor . Upřednostňuje kvalitu před kvantitou, trvanlivost před pomíjivostí.
Volbou tohoto stylu dekorace se zároveň rozhodujeme pro hodnoty: respekt k materiálům, řemeslnému know-how a předmětům plným historie.
Každý pokoj, pečlivě zařízený v tomto duchu, se stává útočištěm , prostorem, kde se člověk cítí uzavřený a jako doma, bez ohledu na rozmary každodenního života.
Je to nejkrásnější dárek, který může venkovská výzdoba nabídnout těm, kteří žijí pod touto střechou.