Výroba vlastních vánočních ozdob je mnohem víc než jen kreativní trend. Je to způsob, jak si přizpůsobit domov, kontrolovat rozpočet a snížit dopad na životní prostředí.
Tyto DIY výtvory jsou vhodné pro všechny typy lidí: začátečníky, kteří objevují DIY, rodiny hledající přátelské aktivity nebo seniory, kteří chtějí podnítit svou kreativitu.
S jednoduchými materiály, jako je papír, provázek nebo recyklované sklenice, může kdokoli proměnit svůj domov ve slavnostní, útulný a skutečně jedinečný prostor. Nejdůležitější je potěšení z jeho výroby.
Věnce, girlandy a ozdoby: nezbytnosti, které si musíte vyrobit sami
Mezi všemi vánočními výtvory, které si můžete sami vyrobit, se v kreativních dílnách přirozeně objevují tři nejoblíbenější ozdoby: věnec, girlandy a personalizované ozdoby.
Jsou snadno vyrobitelné, dostupné pro všechny rozpočty a okamžitě promění jakýkoli interiér ve slavnostní prostředí.
Věnec na dveře, znovuobjevená tradice
Chcete-li si vyrobit domácí věnec, začněte tím, že pomocí drátu sestavíte do kruhu ohebné vrbové nebo břečťanové větvičky. Poté připevněte šišky, červené bobule a malé jedlové větvičky.
Zlaté nebo stříbrné stuhy dodávají elegantní nádech, zatímco sušené plátky pomeranče nebo skořicové tyčinky umocňují teplou a voňavou atmosféru.
Můžete dokonce přidat světýlka pro magický efekt za soumraku. Zavěšení tohoto věnce na vchodové dveře zůstává nadčasovou klasikou, ale vypadá krásně i jako ústřední dekorace.
Papírové girlandy: aktivita s nulovým odpadem
Girlandy jsou pravděpodobně nejjednodušší DIY aktivitou. Jednoduše vystřihněte hvězdy, jedle nebo sněhové vločky z recyklovaného papíru a pak je svažte k sobě.
Nadšenci do origami dají přednost girlandám vyrobeným z přeloženého barevného papíru, které vytvářejí velmi elegantní, grafický efekt. Pro přirozenější vzhled lze na šňůru navléknout i borové větvičky a šišky.
Tyto výtvory se přizpůsobí stylu každého interiéru , od toho nejminimalističtějšího až po ten nejmaximalističtější. Zavěšené na vánočním stromečku, kolem rámu nebo podél oken zdobí každý kout domu.
Přizpůsobitelné průhledné kuličky
Domácí vánoční ozdoby nabízejí naprostou svobodu personalizace. Používají se průhledné plastové nebo skleněné ozdoby, které lze naplnit dle libosti: miniaturními šiškami, srolovaným barevným papírem, třpytkami, umělým sněhem nebo korálky.
Exteriér lze natřít slavnostními vzory, hvězdami nebo sněhovými vločkami.
K zavěšení na stromeček nebo před okna vám postačí jednoduchá stuha nebo provázek . V rodině si každý ozdobí svou vlastní ozdobu podle svých oblíbených barev.
Výsledek je jedinečný, hřejivý a často krásnější než to, co najdete v obchodech.
Svícny a závěsná světla: vytvořte světlou a teplou atmosféru
Pro proměnu místnosti v opravdové vánoční oázu se nic nevyrovná jemnému, tlumenému osvětlení.
K tomu přispívají zejména dva kutilské výtvory: svícny vyrobené z recyklovaných sklenic a přívěsky ze samotvrdnoucí hlíny.
Svícny: jednoduché sklenice se stanou kouzelnými
Recyklované dekorace zde dosahují svého plného potenciálu. Čisté sklenice, ať už na džem nebo zavařeninu, se v několika jednoduchých krocích promění ve skutečné svícny.
Okraj se omotá provázkem nebo stuhou a zajistí se lepidlem. Vnější strana se poté ozdobí třpytkami, samolepkami s hvězdami, sušenými listy nebo skořicovými tyčinkami.
LED svíčka uvnitř zaručuje měkké a zcela bezpečné světlo , ideální pro rodinné večery u krbu.
Tato aktivita je obzvláště doporučována pro seniory, protože vyžaduje jen malou fyzickou námahu a zároveň stimuluje kreativitu.
Podle studie z roku 2019 publikované Drexel University kreativní manuální činnosti významně snižují stres a zlepšují celkovou pohodu.
Samotvrdnoucí hliněné ozdoby: domácí dárek
Samotvrdnoucí hlína otevírá působivou škálu tvůrčích možností. Hlínu rozválíte a vykrajovátky z ní vykrajujete tvary: hvězdičky, srdíčka, sněhové vločky. Než hlína zaschne, propíchnete brčkem otvor , kterým projde stuha.
Poté je třeba je nechat schnout na vzduchu po dobu 24 až 48 hodin. Po zaschnutí lze tyto ozdoby personalizovat akrylovými barvami, třpytkami nebo inkoustovými polštářky.
Barevná stuha nebo přírodní provázek vám umožní zavěsit je na vánoční stromeček nebo na větve nástěnného věnce. Tyto ozdoby mohou také doplňovat vlastnoručně vyrobené dárky a proměnit tak jednoduchý dárek v trvalou památku.
Adventní kalendář a dekorace na stůl: klíčové prvky sváteční výzdoby
Některé DIY projekty skutečně strukturují vánoční dekorace doma. Patří mezi ně adventní kalendáře a dekorace na stůl, každý svým vlastním způsobem.
Adventní kalendář: 24 dní tvoření a sdílení
Domácí adventní kalendáře se dodávají v mnoha verzích v závislosti na dostupných materiálech. Zde jsou nejoblíbenější nádoby pro tento sváteční tvořivý produkt:
- Číslované papírové tašky zavěšené na girlandě s dřevěnými kolíčky na prádlo
- Ručně zdobené obálky z kraftového papíru
- Recyklované krabice různých velikostí, natřené a očíslované
Dovnitř vkládáme čokolády, malé vzkazy nebo nápady na každodenní činnosti.
Tento kalendář spojuje celou rodinu kolem společného projektu od 1. prosince až do Štědrého dne. Pocit sounáležitosti, který podporuje, je mnohem lepší než jakýkoli kalendář, který si můžete koupit v supermarketu.
Ústřední bod: Harmonie v srdci slavnostní hostiny
Ústředním bodem vánočního stolu je stůl.
Vytvoříme krásnou scénu s jedlovými větvemi, svíčkami, šiškami, klementinkami a červenými stuhami uspořádanými na tácu.
V moderním stylu vytvářejí bílé svíčky a stříbrné doplňky čistý a harmonický vzhled.
V přírodním stylu dominuje dřevo a přírodní prvky. Tento dekor ladí s ubrusem, příbory a prostíráním a vytváří tak skutečně ucelený prostírání.
Ve Francii se prodej dekoračních materiálů pro kutily během svátečního období každoročně zvyšuje o 15 %, což svědčí o trvalém nadšení pro sváteční domácí výrobky.