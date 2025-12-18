Search here...

Se svými štědrými křivkami tato australská modelka vyzařuje

Modely
Léa Michel
@katewas_/Instagram

Kate Wasley, obyvatelka Nového Jižního Walesu (NSW), se etablovala jako jedna z nejikoničtějších tváří inkluzivního modelingu. S hrdě vystavenými křivkami, zářivými fotografiemi a bezmeznou energií září tato australská modelka plus size daleko za hranicemi přehlídkového mola. Na sociálních sítích sdílí svůj každodenní život, focení a také okamžiky zranitelnosti – autenticitu, která rezonuje s tisíci žen po celém světě.

Hvězda sociálních médií, která oslavuje rozmanitost

Kate Wasley nepózuje jen před kamerou; mění pravidla krásy. Její příspěvky, kde se objevuje jednoduše v plážovém oblečení nebo v každodenních outfitech, vyvolaly vlnu laskavosti a obdivu. V komentářích se uživatelé internetu v ní vidí v odrazu: „Děkuji, že jste ukázali, že všechny typy postav jsou krásné,“ „Pomáháte mi milovat své tělo.“ Daleko od úzkých standardů tradičního modelingu ztělesňuje Kate generaci žen, které se odmítají přizpůsobit jedinému ideálu. Pro ni spočívá krása v sebevědomí, ne ve velikosti džínů.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kate Wasley (@katewas_)

Silné poselství pozitivního přístupu k tělu

Pozitivita těla, hnutí, jehož je Kate Wasley přirozenou ambasadorkou, prosazuje sebepřijetí a oslavu všech typů postav. Kromě vzhledu nás vyzývá k přehodnocení našeho vztahu k našemu tělu: k lásce k sobě samým bez srovnávání, k překonání soudů a diktátu štíhlosti. Toto hnutí nám připomíná, že tělo může být silné, jemné, křivé nebo atletické – ale že především zůstává zdrojem života, potěšení a síly. Ztělesněním této filozofie Kate inspiruje hluboký kulturní posun: posun k rozmanité, skutečné a inkluzivní kráse.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kate Wasley (@katewas_)

Stručně řečeno, Kate Wasley září svou autenticitou a odvahou. Prostřednictvím svých sebevědomých a humorných příspěvků nám připomíná, že krása nikdy nepřichází jen v jedné podobě. Její poselství je jednoduché, ale zásadní: všechna těla si zaslouží být oslavována a každé z nich vypráví jedinečný příběh – příběh sebelásky.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tato modelka plus size září v originálním krajkovém outfitu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato modelka plus size září v originálním krajkovém outfitu

Candice Huffine, průkopnice módy pro plnoštíhlé, opět zaujme v černém krajkovém kalhotovém kostýmu, který zdůrazňuje její postavu. Tento...

Emoce těchto indických rodičů, když jejich dcera otevírá přehlídku Chanel

Pro rodiče Bhavithy Mandavové bylo vidět svou dceru otevírat přehlídku Chanel v New Yorku splněným snem. Za třpytem...

Hayley Hasselhoff, modelka „plus size“, která boří standardy krásy

Ve světě módy, který je často posedlý nedosažitelnými standardy, vyniká Hayley Hasselhoff jako závan čerstvého vzduchu. Tato americká...

„Naprosto nádherná“: tato modelka s křivkami vyvolává pozitivní reakce

La'Tecia Thomas, australská tvůrkyně obsahu a modelka s kyprými tvary, se stala senzací na sociálních sítích díky svým...

Fotografie této britské modelky ukazují, že je absolutní módní ikonou.

Rosie Huntington-Whiteley si sérií fotografií, které uchvacují jak svou elegancí, tak stylistickou odvahou, i nadále upevňuje své postavení...

Nicole Fujita, japonská modelka, která s úsměvem vnáší změny do života.

Nicole Fujita, narozená na Novém Zélandu polsko-ruskému otci a japonské matce, si Japonsko rychle získala svým charismatem. Svou...

© 2025 The Body Optimist