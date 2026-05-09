Po padesátce věku hrají tato kritéria zásadní roli při výběru pohodlné obuvi.

Po padesátce se naše chodidla postupně mění s námi. To neznamená, že bychom se měli vzdát módy nebo nosit pouze „pohodlnou obuv“. Noste, co se vám líbí, v jakémkoli věku, ale je pravda, že v průběhu let se dlouhé dny na nohou nebo příliš tuhé styly mohou stát méně pohodlnými pro vaše chodidla a klouby.
Proč se pohodlí někdy časem stává důležitějším
Odborníci pozorovali, že bolesti nohou se s věkem stávají častějšími, zejména u žen. Britská studie , kterou v průběhu deseti let prováděly univerzity v Southamptonu a Oxfordu, ukázala, že významná část účastníků hlásila bolesti nohou po dosažení věku 60 let.
Postupem času se může chodidlo mírně rozšířit, ztratit část svého přirozeného odpružení nebo se může zploštit klenba. V důsledku toho se některé boty, které byly kdysi pohodlné, mohou najednou zdát příliš těsné nebo nepohodlné. To neznamená, že musíte přehodnotit svůj šatník, ale spíše se naučit naslouchat svému tělu a v případě potřeby volit styly, které lépe odpovídají vašemu každodennímu pohodlí.
Správný střih: detail, který dělá ten rozdíl
Mezi nejdůležitější kritéria patří to, co je známé jako „správné padnutí“: jinými slovy, bota přizpůsobená velikosti a zejména šířce vaší nohy. Vědecká studie publikovaná v roce 2024 v časopise MDPI nám připomíná, že nošení příliš úzké obuvi může přispívat k bolesti, tření nebo deformitám, jako je hallux valgus, známý také jako vbočený palec.
Přední část chodidla si proto zaslouží zvláštní pozornost. Boty, které poskytují dostatek prostoru pro prsty, umožňují chodidlu přirozenější pohyb a snižují tlakové body. A ne, volba širší boty neznamená obětování stylu. Dnes mnoho značek nabízí stylové modely navržené tak, aby poskytovaly více prostoru a opory.
Detaily, které dělají skutečný rozdíl
Důležitou roli hraje také podpora klenby. Polská studie provedená na lidech ve věku 65 až 74 let ukázala, že vnímané pohodlí silně závisí na podpoře klenby. Někdy stačí jednoduchá ergonomická stélka k tomu, aby se obyčejný pár bot proměnil v nezbytný doplněk každodenní potřeby.
Výška podpatku je také důležitá. Podle renomované studie Chingford může být časté nošení podpatků vyšších než 5 cm spojeno se zvýšenou bolestí kloubů, zejména v kolenou. To neznamená, že by podpatky měly být zcela zakázány. Opět jde o rovnováhu a osobní preference. Pro delší každodenní nošení je malý podpatek 2 až 3 cm často považován za dobrý kompromis mezi stylem a pohodlím. A konečně, flexibilita podrážky a prodyšné materiály mohou mít během dlouhých dnů obrovský význam.
Pár jednoduchých tipů pro lepší výběr
Určité návyky mohou také pomoci vyhnout se nepříjemným překvapením.
- Například zkoušení bot na konci dne vám umožňuje zohlednit mírný přirozený otok nohou.
- Procházka s nimi po obchodě po dobu několika minut je také mnohem odhalující než jejich pouhé zkoušení vsedě.
- Také může být užitečné si čas od času změřit nohy: velikost bot se v průběhu let někdy mění.
- Pokud se bolest pravidelně opakuje, může být vhodné se poradit s podiatrem. Odborník dokáže identifikovat jakékoli nerovnováhy a doporučit vhodná řešení, jako jsou například individuální ortopedické vložky.
Výběr pohodlných bot po padesátce v konečném důsledku není o tom, zda se vejdete do škatulky nebo dodržujete pravidla související s věkem. Jde jednoduše o to, abyste svým nohám poskytli oporu, kterou někdy potřebují, aby se mohly snadno pohybovat, chodit a užívat si dny.