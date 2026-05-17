„Jsi tlustá, ne ošklivá“: Její módní rady pro plnoštíhlé postavy si získávají uživatele internetu

Tipy pro siluetu
Léa Michel
@rachel_windley_speckman / Instagram

Americká tvůrkyně obsahu Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) přitahuje na TikToku a Instagramu miliony zhlédnutí frází, která se stala jejím poznávacím znamením: „Jsi tlustá, ne ošklivá.“ Za tímto sloganem sdílí módní rady určené pro ženy s nadváhou, a to s uvolněným, radostným a silně asertivním přístupem.

Fráze, která mění perspektivu

Na první pohled se tato fráze může zdát překvapivá. Je však součástí širšího hnutí za „přijetí tlustosti“, které se snaží používat slovo „tlustý“ neutrálně, bez studu a odsuzování. Pro Rachel Windley Speckmanovou obcházení tohoto slova desítkami eufemismů často naznačuje, že je ze své podstaty negativní. Její poselství je proto jednoduché: být tlustý nemá nic společného s krásou, stylem ani hodnotou člověka.

Tím, že návrhářka otevírá každé ze svých videí touto frází, okamžitě nastavuje scénu. Móda zde není nástrojem k „korekci“ těla. Je to prostor pro vyjádření, kreativitu a potěšení přístupný všem typům postav.

Módní tipy, které vás inspirují k odvaze

Co uživatele internetu tolik oslovuje, je také velmi praktická povaha jejího obsahu. Rachel Windley Speckman přechází od jednoho outfitu k druhému, ukazuje různé kombinace oblečení a sdílí snadno použitelné tipy pro každodenní život. Barevné šaty, XXL potisky, strukturované kousky, definovaný pas, splývavé látky: její vzhled porušuje mnoho pravidel, která byla dlouho vnucována ženám s nadváhou.

Po léta se móda pro plnoštíhlé často omezovala na tmavé, volné oblečení nebo oděvy, které měly „maskovat“ postavu. Prostřednictvím svých videí návrhářka ukazuje pravý opak: nemusíte se v oblečení schovat, abyste byli styloví. Také nám připomíná, že není nutné čekat na hubnutí, abyste si mohli obléknout to, co skutečně milujete. Crop top, přiléhavé šaty, oversized bunda nebo kalhoty s potiskem by nikdy neměly být vyhrazeny pro jeden typ postavy.

Poselství pozitivní pro tělo, které se cítí dobře

Kromě oblečení je to její poselství, které skutečně rezonuje s její komunitou. Její videa dávají mnoha ženám pocit, že jsou konečně zastoupeny ve světě módy, kde kypré postavy zůstávají do značné míry neviditelné. V komentářích se odběratelky často dělí o to, jak znovuobjevily radost z oblékání, experimentování s barvami nebo prostě z přijetí svého osobního stylu.

Tento přístup k pozitivnímu přístupu k tělu nespočívá v tom, že své tělo milujeme každou vteřinu nebo se neustále cítíme sebejistě. Spíše nás povzbuzuje k tomu, abychom přestali vnímat určitá těla jako „méně legitimní“ a bavili se módou. A především nám připomíná, že tlusté tělo není „problém, který je třeba řešit“.

Konečně inkluzivnější móda!

Úspěch Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) také zdůrazňuje skutečnou mezeru v módním průmyslu. Navzdory určitému pokroku v posledních letech má mnoho žen s nadváhou stále problém najít trendy oblečení ve své velikosti nebo vidět postavy, které se jim podobají, v reklamních kampaních a časopisech. Tvůrci obsahu, jako je ona, proto pomáhají rozšiřovat zastoupení a zvyšovat inkluzivitu módy, a to jak z hlediska nabízených velikostí, tak i zobrazovaných obrázků.

Jeho úspěch dokazuje především jednu věc: uživatelé internetu nehledají rady, jak „vizuálně zeštíhlit“. Chtějí vidět lidi, kteří prosazují svůj styl, zabírají místo a s radostí nosí oblečení, bez ohledu na typ postavy.

Svou virální frází – „Jsi tlustá, ne ošklivá“ – a svým nespoutaným přístupem Rachel Windley Speckman postupně mění způsob, jakým některé ženy vnímají svá těla… a svůj šatník.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Po padesátce věku hrají tato kritéria zásadní roli při výběru pohodlné obuvi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Po padesátce věku hrají tato kritéria zásadní roli při výběru pohodlné obuvi.

Po padesátce se naše chodidla postupně mění s námi. To neznamená, že bychom se měli vzdát módy nebo...

Dámské domácí pantofle: snadný a rychlý návod na šití nebo pletení

Nic se nevyrovná páru ručně vyrobených dámských pantoflí, které vám po dlouhém dni rozmazlí nohy. Šití nebo pletení...

Dámské domácí šaty: Kabyle a orientální styl

Dámské domácí šaty zaujímají v ženském šatníku zvláštní místo. Jsou pohodlné, elegantní a zakořeněné v bohatých oděvních tradicích,...

Existují v Paříži nějaké blogy o módě pro plnoštíhlé?

Rychlá odezva Ano, několik francouzských blogů a digitálních médií nabízí módní obsah věnovaný nadměrným velikostem v Paříži a...

Jaké jsou nejlepší webové stránky pro plnoštíhlé ženy?

Rychlá odpověď Nejlepší webové stránky pro nadměrné velikosti ve Francii kombinují širokou škálu oblečení, velkorysé velikosti a inkluzivní...

Kde ve Francii najdu rady ohledně módy pro plnoštíhlé?

Rychlá odpověď Ve Francii nabízí několik zdrojů kvalitní poradenství v oblasti módy pro plnoštíhlé . Body Optimist vyniká...