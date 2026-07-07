Zavinovací šaty, trapézové nebo rovné šaty: které si vybrat podle siluety?

Tipy pro siluetu
Julia P.
@halayalex / Instagram

Výběr šatů se může někdy zdát komplikovaný vzhledem k mnoha dostupným střihům. Zavinovací, áčkové nebo rovné: každý střih má své jedinečné výhody. Kromě „pravidel“ tvaru postavy je nejdůležitější najít šaty, ve kterých se cítíte krásně, svobodně a zcela sama sebou.

Zavinovací šaty, střih, který splní každé přání.

Díky svému krásnému cross-sized střihu, výstřihu do V a pasu, který je často zdůrazněn páskem, se zavinovací šaty staly skutečnou nedílnou součástí šatníku. Jejich největší výhodou je, že se snadno přizpůsobí mnoha stylům. Ať už je nosíte s teniskami pro ležérní vzhled, nebo s elegantnějšími doplňky pro zvláštní příležitost, hodí se ke každé osobnosti. Přirozeně zvýrazňují pas a nabízejí krásnou plynulost pohybu, přičemž každému umožňují interpretovat je po svém.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Tiffany (@la.grossedame)

Trapézové šaty, svoboda nade vše

Tyto trapézové šaty, které se vyznačují áčkovým střihem, jsou v horní části přiléhavé a směrem dolů se postupně rozšiřují. Výsledkem je vzdušná, pohodlná a splývavá silueta. Nabízí obzvláště příjemný pocit lehkosti v teplejším počasí a umožňuje vám hrát si s proporcemi. Šaty, které vás jednoduše vybízejí k pohybu, dýchání a užívání si.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Élégante Dentelle (@elegante_dentelle)

Rovné šaty, elegance minimalismu

Díky svým čistým liniím a vertikálnímu splývání zaujmou rovné šaty svým elegantním a nadčasovým vzhledem. Snadno se kombinují s doplňky a dají se proměnit v sofistikovaný profesionální outfit nebo perfektní kousek na večerní vycházku. Jejich tajemství? V jednoduchosti. Rovný střih nechává prostor pro detaily: krásný pár bot, šperk, sako nebo prostě vaši vlastní osobnost.

Noste to, v čem se cítíte dobře

Rady ohledně tvaru postavy mohou být zábavné a inspirovat k objevování nových stylů. Některé šaty skutečně dokáží vytvořit atraktivnější efekty: zvýraznit pas, dodat objem, pohrát si s proporcemi nebo zvýraznit určitou část těla. Tato rada by se však nikdy neměla stát souborem pravidel.

Neexistují žádné šaty vyhrazené pro konkrétní typ postavy, ani žádné pravidlo, které by vám mělo bránit v nošení kousku oblečení, který milujete. Šaty, ve kterých se cítíte sebejistě, jsou už samy o sobě dobrými šaty. Pokud se vám líbí střih, barva nebo styl, vyzkoušejte si je. Nejdůležitější je potěšení, které z jejich nošení cítíte, ne seznam kritérií stanovených trendy nebo módními pravidly.

Ať už se jedná o zavinovací šaty, šaty áčkového střihu nebo rovné šaty, každý střih má své vlastní kouzlo a může odhalit jinou stránku vašeho stylu. Proto se odvažte experimentovat, kombinovat styly, vykročte ze své komfortní zóny a vybírejte si šaty podle svých představ. Nejlepší outfit je vždy ten, ve kterém se cítíte pohodlně, sebevědomě a šťastně sama sebou.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Šátek, který pořád sklouzává? Tento trik by mohl toto léto všechno změnit!

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Šátek, který pořád sklouzává? Tento trik by mohl toto léto všechno změnit!

Ať už je puntíkovaný nebo krajkový, saténový nebo z organické bavlny, šátek se stal jasnou volbou pro účesy...

Proč se oděv, který je vidět online, může po nošení úplně linout?

Když nakupujete online, nikdy doopravdy nevíte, co očekávat, ale snadno se necháte zlákat zobrazenými obrázky. Oblečení zakoupené během...

Proč je některé „základní“ oblečení ve skutečnosti nejtěžší dobře nosit

Představujeme si je jako jednoduché, snadné a dostupné pro každého. Přesto tzv. „základní“ oděvy – bílé tričko, klasická...

„Jsi tlustá, ne ošklivá“: Její módní rady pro plnoštíhlé postavy si získávají uživatele internetu

Americká tvůrkyně obsahu Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) přitahuje na TikToku a Instagramu miliony zhlédnutí frází, která se stala...

Po padesátce věku hrají tato kritéria zásadní roli při výběru pohodlné obuvi.

Po padesátce se naše chodidla postupně mění s námi. To neznamená, že bychom se měli vzdát módy nebo...

Dámské domácí pantofle: snadný a rychlý návod na šití nebo pletení

Nic se nevyrovná páru ručně vyrobených dámských pantoflí, které vám po dlouhém dni rozmazlí nohy. Šití nebo pletení...