Těchto 5 typů bot oslabuje vaše nohy, tvrdí podiatr

Vybíráme si je pro jejich styl nebo okamžité pohodlí. Některé boty pro každodenní nošení však mohou z dlouhodobého hlediska oslabovat chodidla a narušovat rovnováhu v držení těla.
Vysoké podpatky: nadměrný tlak na přední část chodidla
Jehlové podpatky, symbol elegance, zásadně mění rozložení tělesné hmotnosti. Čím vyšší podpatek, tím více se zátěž soustředí na přední část chodidla, což může vést k bolesti metatarzální kosti a zhoršit některé deformity, jako je hallux valgus.
Biomechanické analýzy také ukazují, že dlouhodobé nošení vysokých podpatků ovlivňuje celkové držení těla: kolena, kyčle a spodní část zad kompenzují předklon. Tato opakovaná adaptace může přispívat k svalovému napětí a chronické bolesti. Odborníci doporučují tyto styly vyhradit pro zvláštní příležitosti a denně volit mírnější výšku podpatku s dobrou oporou paty.
Tenisky bez tkaniček: nedostatečná opora
Praktické a rychle se nazouvací tenisky jsou atraktivní pro svou jednoduchost. Absence tkaniček nebo nastavitelného systému zapínání však může snížit stabilitu nohy v botě.
Bez přesného padnutí může noha s každým krokem mírně proklouzávat. Prsty pak mají tendenci se kroutit, aby botu udržely na místě, což časem zvyšuje svalové napětí. Podiatrové nám připomínají, že správná opora nártu je nezbytná pro omezení opakovaných mikropohybů, prevenci puchýřů a ochranu kloubů.
Platformové pantofle: nestabilní základna
Platformové pantofle kombinují dva problematické prvky: silnou podrážku a nedostatečnou oporu zad. Tento design může zvýšit riziko nestability, zejména v oblasti kotníku.
Pevná platforma omezuje přirozený valivý pohyb chodidla. Chodidlo je navrženo tak, aby absorbovalo nárazy a přizpůsobovalo se zemi díky určité flexibilitě. Když je tento pohyb omezen, kompenzují to jiné klouby. Absence patního pásku také zvyšuje riziko zranění. Výrony kotníku patří mezi nejčastější poranění dolních končetin, zejména při rychlých pohybech nebo na nerovném povrchu.
Pěnové dřeváky ve stylu Crocs: klamně pohodlné
Měkké a lehké pěnové dřeváky nabízejí okamžitý pocit pohodlí. Jejich vysoce flexibilní struktura a omezená opora však mohou při delším nošení oslabit chodidla.
Nedostatek laterální stability může u lidí s citlivými kotníky nebo hypermobilitou zvýšit riziko podvrtnutí. Příliš měkká podrážka může navíc nadměrně zatěžovat svaly a šlachy, což musí kompenzovat nedostatek strukturované opory. Odborníci na péči o nohy zdůrazňují, že vhodná bota by měla stabilizovat patu a podporovat pohyb, aniž by byla příliš pružná.
Žabky a sandály na podpatku: namáhané prsty
Žabky a sandály na ploché podrážce, velmi oblíbené, jakmile se oteplí, se zdají být ideální v horkém počasí nebo pro oteklé nohy. Jejich design však neustále zatěžuje prsty. Aby se zabránilo klouzání boty, musí se noha s každým krokem napínat. Toto opakované stažení může způsobit bolest v oblasti bříška chodidla a zhoršit některé záněty, jako je plantární fasciitida.
Úplný nedostatek opory v zadní části chodidla také zvyšuje riziko pádů, zejména na mokrém povrchu. Americká podiatrická lékařská asociace doporučuje, aby se tento typ obuvi nedoporučoval pro dlouhé procházky ani pro dlouhodobé každodenní nošení.
Proč je důležité zůstat na místě
Chodidlo obsahuje 26 kostí a četné klouby, vazy a šlachy. Zajišťuje rovnováhu, tlumí nárazy a podpírá celé tělo. Nevhodná obuv nezpůsobuje jen lokální nepohodlí, ale může ovlivnit i celkové držení těla. Z dlouhodobého hlediska může špatná opora přispívat k bolestem kolen, kyčlí nebo zad. Odborníci doporučují volit modely, které:
- Pevně drží patu
- Nabízejí stabilní podrážku, která není ani příliš měkká, ani příliš tuhá.
- Umožněte plynulý postup kroku
- Přizpůsobují se tvaru nohy
Nejde o zákaz určitých stylů, ale o to, abychom se vyhnuli dlouhodobému nošení, když opora není dostatečná.
Stručně řečeno, péče o nohy znamená také zachování rovnováhy a mobility. Střídání bot, naslouchání signálům bolesti a vyhledání rady podiatra v případě přetrvávajících potíží jsou jednoduché kroky, které mohou z dlouhodobého hlediska znamenat změnu.