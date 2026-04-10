Jako influencerka plus-size oživuje trend dvoubarevných kousků s vysokým pasem.

Módní trendy
Fabienne Ba.
@thesheflo / Instagram

Bikiny s vysokým pasem se vracejí na pláže a sociální média. Influencerka plus size modelek Sheila (@thesheflo) přitahuje pozornost svým dvoubarevným černobílým designem, který dokonale zapadá do současného trendu retro plavek.

Retro design znovuobjevený v moderní verzi

Sheila (@thesheflo) sdílela na sociálních sítích několik fotografií v černobílém dvoudílném topu s vysokým pasem, jehož silueta je inspirována stylem 50. a 60. let. Tento střih, charakterizovaný zakrývajícím spodním dílem v kombinaci se strukturovaným horním dílem, je pravidelně spojován s pin-up estetikou a vintage ikonami.

Černobílý kontrast umocňuje grafický aspekt díla a zároveň zdůrazňuje jeho elegantní a nadčasové linie. Tento typ designu je často prezentován jako alternativa k minimalistickým, hluboce vykrojeným stylům, které v posledních letech dominovaly trendům.

Návrat střihů s vysokým pasem v letních trendech

Dvoudílné plavky s vysokým pasem se již několik sezón těší opětovnému nárůstu popularity v kolekcích mnoha značek. Tento styl je ceněn pro svou retro inspiraci a také pro to, že lichotí různým tvarům postavy.

Podle několika módních publikací je návrat siluet inspirovaných vintage stylem součástí širšího trendu, který upřednostňuje strukturované a nadčasové střihy. Černá a bílá, často považovaná za klasické duo, se pravidelně objevuje mezi nejoblíbenějšími barevnými kombinacemi v plavkách. Úspěch tohoto typu oděvu je také vysvětlen jeho pozicí na průsečíku módy a pohodlí, což je kritérium, které spotřebitelé stále více zdůrazňují.

Influencer zavázaný k inkluzivnějšímu zastoupení

Sheila (@thesheflo) je jednou z tvůrců obsahu, kteří pomáhají zvyšovat viditelnost rozmanitých typů postav ve světě módy. Přítomnost rozmanitých profilů v kampaních a na sociálních sítích pomáhá rozšiřovat tradiční vnímání krásy.

Několik pozorovatelů z oboru poukazuje na to, že „tento trend je doprovázen rostoucí poptávkou po oblečení přizpůsobeném různým tvarům postavy.“ V této souvislosti popularita dvoubarevných dvoudílných plavek s vysokým pasem, které nosí populární influencerka, ilustruje zájem o kousky, které jsou stylové a zároveň dostupné pro rozmanité publikum.

Černá a bílá, trvalá klasika

Volba dvoudílných plavek s vysokým pasem v černé a bílé barvě má kořeny v dlouholeté stylistické tradici. Tato kombinace je často spojována s elegantní a minimalistickou estetikou, protože dvoubarevný kontrast vizuálně strukturuje siluetu, což vysvětluje její opakovanou přítomnost v letních kolekcích. Několik značek nyní nabízí variace tohoto stylu, což potvrzuje trvalou přitažlivost kousků inspirovaných retro šatníky.

Úspěch dvoudílného topu s vysokým pasem v konečném důsledku ilustruje širší trend: reinterpretaci ikonických kousků současným pohledem. Kombinací digitálních vlivů s retro odkazy pomáhají tvůrci obsahu, jako je Sheila (@thesheflo), vrátit historické siluety zpět do centra pozornosti a přizpůsobit je současným očekáváním. Tato dynamika ukazuje, že plážové oblečení se neustále vyvíjí začleňováním rozmanitých vlivů a prolínáním stylistického dědictví s inovací.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Lingerie grande taille : quelles sont les couleurs tendances qui vont marquer l’année 2026 ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Móda: Proč „nenucený“ styl stále oslovuje všechny generace

Nenucený styl, neboli umění vypadat přirozeně stylově, se etablovalo jako jistota již několik let. Je dostupný, pohodlný a...

Plážové oblečení: Tyto trendy budou definovat rok 2026

Chcete si osvěžit letní šatník bez zbytečných komplikací? Plážové trendy pro rok 2026 se zaměřují na to podstatné:...

Jak se zmačkaná taška stává novým módním poznávacím znamením

Měkká, texturovaná, téměř nonšalantní: zmačkaná taška je skutečným lákadlem. Na rozdíl od strnulých designů vyzařuje svobodnější a spontánnější...

Tento model oživuje trend šperků na tělo pro léto 2026.

Pod sluncem se móda stává lehčí a svobodnější. Toto léto 2026 se nenápadně vrací ikonický trend: šperky na...

Proč jsou „nepravděpodobné“ tašky v roce 2026 tak populární

Po obnošených taškách, které vytvářely iluzi let používání, přicházejí na řadu tašky trompe-l'œil. It girls a trendy celebrity...

Hailey Bieber má na sobě šaty se zvířecím potiskem, které jsou na jaro nezbytností.

Na červeném koberci některé outfity vyniknou více než jiné. Na slavné afterpárty po udílení Oscarů americká modelka a...