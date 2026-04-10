Jako influencerka plus-size oživuje trend dvoubarevných kousků s vysokým pasem.

Bikiny s vysokým pasem se vracejí na pláže a sociální média. Influencerka plus size modelek Sheila (@thesheflo) přitahuje pozornost svým dvoubarevným černobílým designem, který dokonale zapadá do současného trendu retro plavek.
Retro design znovuobjevený v moderní verzi
Sheila (@thesheflo) sdílela na sociálních sítích několik fotografií v černobílém dvoudílném topu s vysokým pasem, jehož silueta je inspirována stylem 50. a 60. let. Tento střih, charakterizovaný zakrývajícím spodním dílem v kombinaci se strukturovaným horním dílem, je pravidelně spojován s pin-up estetikou a vintage ikonami.
Černobílý kontrast umocňuje grafický aspekt díla a zároveň zdůrazňuje jeho elegantní a nadčasové linie. Tento typ designu je často prezentován jako alternativa k minimalistickým, hluboce vykrojeným stylům, které v posledních letech dominovaly trendům.
Návrat střihů s vysokým pasem v letních trendech
Dvoudílné plavky s vysokým pasem se již několik sezón těší opětovnému nárůstu popularity v kolekcích mnoha značek. Tento styl je ceněn pro svou retro inspiraci a také pro to, že lichotí různým tvarům postavy.
Podle několika módních publikací je návrat siluet inspirovaných vintage stylem součástí širšího trendu, který upřednostňuje strukturované a nadčasové střihy. Černá a bílá, často považovaná za klasické duo, se pravidelně objevuje mezi nejoblíbenějšími barevnými kombinacemi v plavkách. Úspěch tohoto typu oděvu je také vysvětlen jeho pozicí na průsečíku módy a pohodlí, což je kritérium, které spotřebitelé stále více zdůrazňují.
Influencer zavázaný k inkluzivnějšímu zastoupení
Sheila (@thesheflo) je jednou z tvůrců obsahu, kteří pomáhají zvyšovat viditelnost rozmanitých typů postav ve světě módy. Přítomnost rozmanitých profilů v kampaních a na sociálních sítích pomáhá rozšiřovat tradiční vnímání krásy.
Několik pozorovatelů z oboru poukazuje na to, že „tento trend je doprovázen rostoucí poptávkou po oblečení přizpůsobeném různým tvarům postavy.“ V této souvislosti popularita dvoubarevných dvoudílných plavek s vysokým pasem, které nosí populární influencerka, ilustruje zájem o kousky, které jsou stylové a zároveň dostupné pro rozmanité publikum.
Černá a bílá, trvalá klasika
Volba dvoudílných plavek s vysokým pasem v černé a bílé barvě má kořeny v dlouholeté stylistické tradici. Tato kombinace je často spojována s elegantní a minimalistickou estetikou, protože dvoubarevný kontrast vizuálně strukturuje siluetu, což vysvětluje její opakovanou přítomnost v letních kolekcích. Několik značek nyní nabízí variace tohoto stylu, což potvrzuje trvalou přitažlivost kousků inspirovaných retro šatníky.
Úspěch dvoudílného topu s vysokým pasem v konečném důsledku ilustruje širší trend: reinterpretaci ikonických kousků současným pohledem. Kombinací digitálních vlivů s retro odkazy pomáhají tvůrci obsahu, jako je Sheila (@thesheflo), vrátit historické siluety zpět do centra pozornosti a přizpůsobit je současným očekáváním. Tato dynamika ukazuje, že plážové oblečení se neustále vyvíjí začleňováním rozmanitých vlivů a prolínáním stylistického dědictví s inovací.