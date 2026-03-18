Hailey Bieber má na sobě šaty se zvířecím potiskem, které jsou na jaro nezbytností.

Módní trendy
Fabienne Ba.
@haileybieber/Instagram

Na červeném koberci některé outfity vyniknou více než jiné. Na slavné afterpárty po udílení Oscarů americká modelka a podnikatelka Hailey Bieberová strhla pozornost svou trendy módní volbou. Její vzhled potvrzuje jednu věc: zvířecí vzor je zpět a toto jaro tu zůstane.

Vystoupení, které nezůstalo bez povšimnutí.

Každý rok se na večírku Vanity Fair Oscar Party setkává směs filmových, módních a vlivných celebrit. Je to klíčový okamžik, kdy se trendy utvářejí a potvrzují. V tomto prominentním prostředí Hailey Bieber učinila rozhodnutí, které se odchýlilo od normy.

Rozlučte se s ultraklasickými šaty: zvolila zvířecí vzor, který byl dlouho považován za „obtížně nositelný“. Výsledek? Elegantní a dokonale vyvážená silueta. Rozdíl zde není jen ve vzoru, ale i ve způsobu nošení. Střih zůstává decentní, detaily jsou mistrně provedené a celkový vzhled vyzařuje sebevědomí. Důkaz, že se můžete odvážit být jiná!

Velký návrat zvířecích vzorů

Tento vzhled vyvolává velký rozruch, částečně proto, že je součástí širšího módního trendu. Zvířecí potisky se vracejí na několika jarních/letních přehlídkách. Leopardí, zebrí, hadí… tyto vzory se vracejí v aktualizovaných verzích, které jsou modernější a snadněji se nosí. Méně křiklavé, často v kombinaci s neutrálními tóny nebo čistými liniemi, získávají na sofistikovanosti.

Když celebrita jako Hailey Bieber nosí tento typ oděvu na tak významné akci, funguje to jako urychlovač trendů. To, co dnes vidíte na červeném koberci, se často zítra objeví v kolekcích a na ulicích.

Trend, který je dostupnější než dříve

Dobrá zpráva: zvířecí vzor už není vyhrazen pouze pro „extravagantní“ nebo „provokativní“ image. Vyvíjí se směrem k něčemu decentnějšímu, všestrannějšímu a především inkluzivnějšímu. Dnes nejde o to, přizpůsobit se nějaké formě, ale o hru se styly podle vaší osobnosti a typu postavy.

Každé tělo si zaslouží cítit se váženým a tento typ potisku může být spojencem, nikoli překážkou. V jednoduchém střihu přitahuje pozornost, aniž by zahlcoval siluetu. Zvýrazňuje, doplňuje, vytváří dojem. Zkrátka se přizpůsobí vám, ne naopak.

Trend, který tu zůstane.

Hailey Bieber se na večírku Vanity Fair dokonale ilustruje, jak se trend může uchytit. Tím, že vrací zvířecí vzor do centra pozornosti, pomáhá mu znovu pozicionovat jako jarní nezbytnost. A na rozdíl od některých prchavých módních výstřelků tento již prokázal svou trvalou přitažlivost. Pravidelně se znovu objevuje a vždy se vrací s novou energií.

V konečném důsledku je poselství jednoduché: móda je hřiště. Ať už dáváte přednost decentním outfitům nebo odvážnějším kouskům, máte v ní své místo. A pokud vás zaujal zvířecí vzor, teď by mohl být ideální čas ho vyzkoušet, po svém.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Stylisté to milují: tento vzhled se již stává trendem léta.

