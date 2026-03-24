Proč jsou „nepravděpodobné“ tašky v roce 2026 tak populární

Émilie Laurent
Po obnošených taškách, které vytvářely iluzi let používání, přicházejí na řadu tašky trompe-l'œil. It girls a trendy celebrity nyní ukládají své věci do pouzder ve tvaru žab, baget, lahví od bělidla nebo londýnských taxíků. Tašky visící na koncích ramen vypadají jako cokoli jiného než tašky. Tyto úložné doplňky, které se snadno pyšní nálepkou „WTF“ (Co to je zač), potvrzují éru maximalismu.

Taška s novinkou, tašky s optickou iluzí

Mysleli jste si, že asymetrické kabelky a organicky tvarované designy jsou vrcholem originality? Přesto originální kabelky posouvají extravaganci do extrému a zdvojnásobují sílu fantazie. Zatímco modelky z týdne módy nedávno propagovaly opotřebované a zašpiněné kabelky , čímž jim dodávaly určitý „opotřebovaný“ vzhled, nyní se procházejí po mole s holuby přehozenými přes ramena a neuvěřitelně realistickými hrozny v rukou.

Tyto tašky, které posouvají hranice kreativity a využívají chytrou hru transformace, napodobují předměty, zvířata a jídlo na jinak prostém a nenápadném oděvu. Zdá se, jako by vyrostly přímo ze snu nebo z pohádky Lewise Carrolla. Sáček chipsů, hodiny, domeček pro panenky, konvice na čaj nebo dokonce londýnská telefonní budka… Tato originální taška je víc než jen taška; je to nomádské umělecké dílo, pozvánka k odpuštění, óda na nekonvenční.

Zatímco dnes Moschino proměňuje nerezovou konvici na čaj v módní doplněk a Valentino nám do rukou vkládá psaníčka ve tvaru kočky, návrhářka Judith Leiber je průkopnicí tohoto hravého a svérázného stylu. Je to ona, kdo zahájil tento trend kabelek připomínajících UFO. Právě v její mysli se zrodila tato vysoce koncepční myšlenka: přeměnit cokoli na žádanou kabelku a vytvořit kolektivní optickou iluzi. Jakýkoli předmět se tak může potenciálně stát předlohou pro další it-bag: zmrzlinový kornout, balík peněz, plastová taška zachráněná z našich front u pokladen, nakrájené avokádo a dokonce i vintage pohovka.

Netradiční dárkové tašky: způsob, jak se vyjádřit

Dlouho jsme se pilně řídili módními pokyny samozvaných fashionistů a téměř s nábožností kopírovali vzhled celebrit. Popadli jsme ikonické kabelky jako Dior Saddle a Chanel Reissue 2.55, kdysi vrcholný symbol stylu a zdroj společenského postavení. Vynikali jsme v umění kopírování a vkládání.

Kabelka, vysoce osobní, ba až intimní doplněk, se však stala pouhou napodobeninou a ztratila ze zřetele svůj původní účel: učinit nás jedinečnými. Sužováni touto epidemií syndromu podvodníka a předávkováním konformity toužíme vyčnívat z davu, spíše než splynout s ním. Už nechceme zůstat bez povšimnutí uprostřed outfitů, které nejsou ničím jiným než ozvěnami populárních hashtagů. „Originální tašky umožňují těm, kteří je nosí, cítit se jako hlavní postavy,“ říká Shakaila Forbes-Bell, psycholožka módy a krásy a autorka knihy „Big Dress Energy“ v Marie Claire UK .

Přestože pravidelně usilujeme o uznání ostatních, stále více chceme zesilovat svou osobnost, a to vyjadřujeme uměním odívání. Není to rozmar, ale „vrozená potřeba“, jak to formuluje odbornice. Jenže dnes už k projevení individuality stačí mnohem víc než jen pár ponožek zastrčených v podpatcích a háčkovaný řetízek na džínách. Proto se objevily tyto kabelky s jejich radikálně kreativní estetikou.

Skvělá návnada, která probudí vaše vnitřní dítě

Ve světě zahlceném špatnými zprávami a skličujícími aktuálními událostmi se držíme předmětů, které evokují nostalgii a umožňují nám znovuobjevit naši dětskou úžas. Není náhoda, že se v našich šatnících znovu objevují ikonické kousky z první dekády 21. století a že naše tašky zdobí malé plyšové hračky s ostrými zuby.

V tomto smyslu má tento regresivní a rozmarný trend v sobě něco téměř terapeutického, něco hluboce uklidňujícího. Návleky na nohy, klíčenky s Hello Kitty, roztrhané džíny a bundy s třásněmi nejsou jen módní doplňky; jsou to emocionální posily, obrazné útěchové deky. Mladí dospělí, kteří se fyzicky nemohou vrátit v čase, nacházejí způsoby, jak znovu nabýt nevinnosti svých mladších let. Jak? Tím, že si nekoupí domečky Barbie nebo autíčka, ale hybridní tašky ve tvaru tacos, basketbalových míčů, hub a létajících talířů.

„Tyto hravé tašky umožňují nositeli znovuobjevit bezstarostného ducha, zvědavost a kreativitu dětství, o kterých se prokázalo, že pomáhají snižovat stres,“ říká terapeutka.

Tyto neobvyklé kabelky boří strnulost „dobrého vkusu“, dlouho diktovanou elitářskými kodexy. Demystifikují luxus tím, že do něj vnášejí humor a absurditu. Kabelka může být vzácná, aniž by byla seriózní. Může být žádoucí, aniž by byla klasická. A především může být pozoruhodná, aniž by usilovala o uznání.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
