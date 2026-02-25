Search here...

Jarní trend: tato barva bude v roce 2026 nezbytností pro lodičky

Módní trendy
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Pavel Danilyuk/Pexels

Letos na jaře 2026 se do popředí dostává odstín, který byl kdysi považován za decentní. Na molech i v ulicích se béžové lodičky stávají elegantní a zřejmou volbou sezóny. Minimalistické a lichotivé, nově definují nenucenou eleganci.

Béžová, nová hvězda šatníku

Béžová, dlouho odsouzená k statusu „krotké“ barvy, se pozoruhodně vrací. Na lodičkách se stává novou alternativou ke klasické černé. Je méně kontrastní a jemnější a má tu výhodu, že vizuálně prodlužuje siluetu a zároveň se neuvěřitelně snadno stylizuje.

Nedávné přehlídky na molech tento rostoucí trend potvrdily. Na první přehlídce Matthieu Blazyho pro Chanel, která se konala v listopadu 2025 v New Yorku, byly siluety zkombinovány s podpatky v neutrálních a zářivých tónech. Tento trend pokračoval i v kolekcích jaro/léto 2026 značek Acne Studios, Lanvin, Maison Margiela, Khaite a Balenciaga. Poselství je jasné: béžová už nehraje podpůrnou roli; dostává se do centra pozornosti.

Proč má tato barva takový vliv?

Úspěch béžové spočívá v její všestrannosti. Je jasnější než černá, méně výrazná než zářivý odstín, hodí se k široké škále tónů pleti a lichotí všem typům postav. Ano, všem.

Ať už je nosíte s bílými kalhotami, džínami bez raw denimu nebo midi sukní, béžové lodičky vytvářejí vizuální kontinuitu. Vaše postava bude zvýrazněna bez námahy, bez strnulosti, jednoduše díky harmonické souhře barev. V kontextu, kde minimalismus a neutrální palety dominují trendům, si tento odstín nachází své místo přirozeně.

Jak nosit béžové lodičky v roce 2026?

Dobrá zpráva: nemusíte si měnit šatník. Béžová se snadno kombinuje s krémovými tóny, světle žlutou a světle šedou a vytváří harmonický a zářivý vzhled. Chcete trochu kontrastu? Krásně se hodí i k sytým odstínům, jako je vínová nebo tmavě zelená.

Pokud jde o materiály, je možné cokoli: hladká (umělá) kůže pro sofistikovaný vzhled, lakovaná povrchová úprava pro výraznější efekt nebo matná textura pro minimalistický dojem. Modely se špičatou špičkou zůstávají oblíbenými pro zdůraznění štíhlé siluety, ale boty na vysokém podpatku se perfektně hodí k modernímu a pohodlnému vzhledu.

A především si pamatujte: móda nemá za cíl upravovat vaše tělo. Je tu proto, aby ho doplňovala, oslavovala, vylepšovala. Béžové lodičky nejsou trikem na vizuální „podvádění“, ale stylistickým nástrojem pro hru s liniemi a světlem.

V roce 2026 se béžová chystá stát nezbytnou barvou pro jarní lodičky. Diskrétní, ale zároveň silná, jemná, ale zároveň asertivní, béžová dokazuje, že k tomu, abyste něco zanechali, nemusíte být okázalí. Někdy sofistikovanost spočívá právě v jemnosti.

