„Koruna se nekoupí“: Miss Universe 2025 prolomila mlčení ohledně obvinění z podvodu

Léa Michel
Dva týdny po své korunovaci se Fátima Bosch, Miss Mexiko, která se stala Miss Universe 2025, ocitá v centru mediální bouře. Mladá žena, obviněná z vítězství ve „zmanipulované soutěži“, se rozhodla veřejně reagovat, aby ochránila svou integritu a integritu organizace.

Vítězství zpochybňované od okamžiku korunovace

21. listopadu 2025 byla Fátima Bosch korunována na Miss Universe na konci ceremoniálu, který již tak byl poznamenán citelným napětím. O několik dní dříve se na sociálních sítích skutečně rozšířila hádka mezi mexickou kandidátkou a producentem Nawatem Itsaragrisilem, který ji označil za „hloupou“ (idiotku).

Když Fátima Bosch konečně vyhrála titul, okamžitě se ozvaly hlasy obviňující z protekcionářství a „zmanipulovaného vítězství“. Jeden z porotců, Omar Harfouch, dokonce po ceremoniálu rezignoval, odsoudil „tajné hlasování“ a označil Fátimu Bosch za „falešnou vítězku“. Tato prohlášení vyvolala online debaty a přiživila podezření z vnitřní manipulace.

Reakce Fatimy Boschové: „Korunu si nekoupíte“

V pořadu Good Morning America 2. prosince se nová Miss Universe k obviněním přímo vyjádřila. „Samozřejmě, že ne,“ prohlásila a tvrdila, že její úspěch je založen na stejné tvrdé práci a úsilí jako u všech jejích konkurentek. S trochou humoru dodala: „Možná si můžete koupit korunku ve Walmartu, ale ne na Miss Universe.“ Fátima Bosch také vyvrátila tvrzení, že její otec má obchodní vazby na Raúla Rochu, spolumajitele organizace. „Můj otec s tou strukturou nemá nic společného, je to absurdní,“ trvala na svém.

Výbor Miss Universe ze své strany zveřejnil 19. listopadu prostřednictvím BBC prohlášení, v němž uvedl, že „žádná externí skupina neměla povoleno hodnotit delegátky ani vybírat finalistky“ .

Důsledky a rozdělení v rámci soutěže

Navzdory těmto popíráním zanechala kontroverze stopy. Olivia Yacé, čtvrtá vicemistryně, 21. listopadu oznámila své rozhodnutí vzdát se titulu Miss Universe Afriky a Oceánie. Ve veřejném prohlášení vysvětlila, že chce zůstat věrná svým principům „respektu, důstojnosti, excelence a rovných příležitostí“. Toto symbolické gesto zdůraznilo vnitřní rozpory v soutěži, které již tak otřásalo strukturálním napětím mezi transparentností a podívanou, velkolepostí a politikou.

Stručně řečeno, svým proslovem chtěla Fátima Bosch všem připomenout, že hodnota koruny nespočívá ve zlatě, ze kterého je vyrobena, ale v integritě ženy, která ji nosí. Kromě kontroverzí nyní mladá žena ztělesňuje širší debatu o legitimitě, reputaci a tlacích, které jsou s mezinárodními soutěžemi krásy spojeny.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
