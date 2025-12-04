„Modelka!“: Tato korejská zpěvačka přitahuje pozornost

Lisa z jihokorejské dívčí K-popové skupiny BLACKPINK opět potvrdila svůj status módní ikony na nedávné akci luxusní značky, kde její outfit způsobil senzaci mezi fanoušky i médii. Zpěvačka, kterou mnozí považují za supermodelku, zaujala svým konceptuálním i propracovaným vzhledem.
Ikona K-popu v módě haute couture
Lalisa Manobal, lépe známá jako Lisa, je hlavní rapperka a tanečnice jihokorejské dívčí K-popové skupiny BLACKPINK a také jednou z nejvyhledávanějších osobností velkých luxusních značek. Její role ambasadorky značky je součástí kariéry, která se již vyznačuje řadou prestižních partnerství a pravidelnými účastmi na významných módních přehlídkách. Díky těmto spolupracím se etablovala jako stylová ikona, schopná plynule přecházet od klasického glamouru k těm nejavantgardním siluetám.
PRINCEZNA
LISA X LV THE PLACE #LISAxLouisVuitton pic.twitter.com/qWXwAIVqN9
— kenji 𓅓 (@yk2aii) 3. prosince 2025
Vzhled, který flirtuje s přehlídkovým molem
Na akci Louis Vuitton se Lisa objevila v outfitu, který vypadal, jako by slezl přímo z přehlídkového molu, kombinoval průsvitné látky, grafické linie a dramatický objem. Ústřední kousek se vyznačoval efektem „fixy“: kontury topu a kalhot jako by byly přímo nakresleny na jejím těle. Její siluetu dotvářely široké, nafoukané rukávy a dramatická vlečka, které proměňovaly každý pohyb v miniaturní haute couture performance, jako by kráčela po molu.
XXL kudrlinky pro efekt supermodelky
Zatímco outfit udělal výrazný dojem, účes byl stejně výrazný: Lisa se pyšnila obrovskými, objemnými kudrlinami, které se na hony lišily od jejího typického uhlazeného vzhledu a posilovaly iluzi topmodelky na focení pro editoriál. Tato velkorysá hříva rámovala její obličej a zdůrazňovala teatrální rozměr outfitu a zároveň připomínala zlatý věk supermodelek 90. let. V kombinaci s uhlazeným make-upem a sebevědomým vystupováním dodaly tyto módní volby celému vzhledu dokonale kontrolovanou auru „supermodelky mimo službu“.
Pověst „módního chameleona“
Není to poprvé, co Lisa v ohromujícím outfitu strhla pozornost, a její pověst „módní chameleonky“ s každým dalším vystoupením roste. Na jiných akcích Louis Vuitton již střídala outfity ze strukturované kůže, splývavé šaty a barevné pleteniny, které dokonale ladí s dobou. Tato schopnost znovu se objevovat a zároveň zůstat okamžitě rozpoznatelná přispívá k jejímu image kompletní umělkyně, která se cítí stejně dobře na koncertních pódiích i v první řadě módních přehlídek.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
V tomto outfitu Lisa opět dokazuje, že ovládá kódy haute couture stejně jako ty na pódiu. Stíráním hranic mezi idolem K-popu, globální hvězdou a módní múzou potvrzuje, že už není jen „korejskou zpěvačkou, která přitahuje pozornost“, ale jednou z ústředních postav v současném dialogu mezi popkulturou a luxusem.