Sofía Vergara (53 let) s elegancí v bílých šatech dělá senzaci

Sofía Vergara nedávno způsobila senzaci na narozeninové oslavě své kamarádky, když se objevila v bílých hedvábných šatech od Laury Basci. Jemné šaty se špagetovými ramínky měly v pase a nad koleny krajkové panely, které elegantně zdůrazňovaly její postavu.
Odvážný a rafinovaný styl
Herečka z americké minisérie „Griselda“ doplnila svůj vzhled stříbrným přívěskem zdobeným bílými kameny, jemným červeným náramkem a diamantovými náušnicemi, to vše spolu s elegantním účesem. Její make-up byl sofistikovaný, nechyběly jí hnědé oční stíny, černá oční linka, dlouhé, dramatické řasy a fialové rty.
Sofía Vergara, uznávaná jako módní ikona, tento status potvrzuje i tímto outfitem. Své outfity pravidelně sdílí na Instagramu, kde kombinuje glamour a trendy a nabízí dokonalou rovnováhu mezi elegancí a moderností.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Okamžiky života a rodinné vazby
Sofía Vergara se navíc nedávno podělila o momentky ze svých podzimních oslav v hnědém outfitu, který se skládal z tílka s ramínky a splývavé tylové pouzdrové sukně, doplněné stříbrnými pásky na podpatku a zlatými šperky. Někdy se objevuje se svým synem Manolem Gonzálezem Vergarou. Jejich vzácné společné vystoupení na Instagramu bylo zaznamenáno na velké oslavě Dne díkůvzdání, což posílilo dojem úzce propojené rodiny.
Stručně řečeno, tyto nadčasové bílé šaty v elegantním stylu dokonale demonstrují schopnost Sofie Vergary kombinovat půvab a noblesu.