„Je mi 36 a nemám děti“: tato herečka boří tabu

Léa Michel
V úryvku ze svého vystoupení v podcastu „Know Thyself“ americká herečka a zpěvačka a skladatelka Lucy Hale jednoduše uvádí: je jí 36 let, je svobodná a bezdětná, a to je naprosto v pořádku. Jejím záměrem je říct, že neexistuje žádný univerzální časový rámec pro svatbu nebo založení rodiny a že byste se do ničeho neměli spěchat, pokud se necítíte připraveni, i když společnost často naznačuje opak.

Normalizace různých životních cest

Když mluví o svém věku a osobní situaci, Lucy Hale zdůrazňuje tlak, který na ženy dopadá obzvláště silně, pokud jde o vztahy, mateřství a nechvalně známé „biologické hodiny“. Její diskurz naopak propaguje myšlenku, že každý se rozvíjí svým vlastním tempem, že si člověk může vybudovat kariéru, poznat sám sebe a poté se později bez výčitek svědomí rozhodnout – či nikoliv – zda ​​bude mít děti.

Velmi pozitivní online recenze

Pod úryvky sdílenými na sociálních sítích mnoho uživatelů ocenilo odvahu a upřímnost jejího prohlášení. Komentáře zdůrazňovaly, že toto téma zůstává tabu a že je osvěžující slyšet známou herečku otevřeně říkat, že nebýt vdaný nebo nebýt rodičem ve 36 letech neznamená, že je někdo „pozadu“ nebo „neúspěšný“. Tento typ sdělení pomáhá normalizovat rozmanitější životní cesty, daleko od modelů vnucovaných rodinou, kulturou nebo médii.

Veřejným potvrzením svého statusu nabízí Lucy Hale uklidňující referenční bod všem, kteří se cítí mimo společenská očekávání, a připomíná jim, že jejich hodnota se neměří prstenem na prstě ani počtem dětí.

