Sydney Sweeney svým třpytivým vzhledem oživuje kosmetický trend z první poloviny 21. století.

Americká herečka a producentka Sydney Sweeney, která hraje Cassie v úspěšném seriálu „Euphoria“, je v centru nového trendu v oblasti krásy. Pro jednu epizodu vytvořila hlavní vizážistka seriálu Donni Davyová s použitím kamínků a třpytek naprosto třpytivý vzhled, který oživuje ikonickou estetiku 21. století. Tento make-up, sdílený na sociálních sítích spolu s návodem, okamžitě zaujal uživatele internetu.
Třpytivý make-up od "Euphoria"
Seriál „Euphoria“, známý svými „odvážnými“ volbami, proměnil make-up ve skutečný vizuální podpis. Pro tento nový vzhled, který nosí postava Cassie, zvolila vizážistka Donni Davyová kontrolovaný třpyt. Na očních víčkách Sydney Sweeneyové rozzáří třpytivé oční stíny s růžovými a fialovými odlesky oči, které zvýrazňuje oční linka ozdobená jemně umístěnými kamínky. Řasy, bohatě pokrytá řasenkou, rámují záměrně „panenkový“ pohled, zatímco růžový tvářenka a lesklé rty dotvářejí tento sladký a zářivý estetický dojem.
Návrat kamínků a třpytek z prvního desetiletí 21. století
Tento make-up čerpá přímo z beauty kódů prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století, které se vyznačují velkorysým použitím třpytek, kamínků a zářivých barev. Zejména oční linka s křišťálovou kresbou evokuje ikonické vzhledy dané dekády, kdy třpytky vládly. Oživením této estetiky série potvrzuje velký návrat trendu „Y2K“ do světa krásy, který je již velmi přítomný v módě a na sociálních sítích. Nostalgie nově interpretovaná se současným nádechem.
Tímto třpytivým líčením inspirovaným rokem 21. století Sydney Sweeney a tým seriálu „Euphoria“ potvrzují silný vliv seriálu na trendy v oblasti krásy. Tento zářivý trend jistě inspiruje mnoho outfitů v nadcházejících měsících.