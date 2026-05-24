Matka a dcera, Cindy Crawford a Kaia Gerber, sladily svůj vzhled

Když se Cindy Crawford a Kaia Gerber objeví společně, je těžké si nevšimnout jejich nápadné podobnosti. Na nedávné akci pro značku Re/Done duo matka-dcera opět zaujalo fotografy sladěnými džínovými looky a výrazně kalifornským stylem.
Cindy Crawford a Kaia Gerber předvádějí pozoruhodné módní partnerství.
Na večírku oslavujícím spolupráci americké modelky a herečky Kaie Gerber a značky Re/Done se duo matka-dcera několikrát srdečně objevilo před fotografy. Cindy Crawford a Kaia Gerber pózovaly ruku v ruce na pozadí přírodního pozadí s obrovským logem americké značky.
Na akci byl také promítán krátký film spojený s touto spoluprací, ve kterém se Kaia Gerber objevuje v několika outfitech inspirovaných typickou vintage a minimalistickou estetikou Re/Done. Americká modelka Cindy Crawford a její dcera (Kaia Gerber), pravidelné návštěvnice červeného koberce a módních kampaní, se tentokrát rozhodly pro uvolněnější přístup a zároveň zachovaly dokonalou koordinaci.
Sladěný denimový vzhled ve velmi kalifornském stylu
Pro tento outfit zvolila Kaia Gerber lehce zkrácený bílý pletený svetr v kombinaci s volnými, opotřebovanými džínami. Outfit doplnila nadměrnými slunečními brýlemi, decentními kruhovými náušnicemi a metalickými páskovými sandály.
Vedle něj se Cindy Crawfordová také proslavila džínovým outfitem od hlavy až k patě, který se skládal z lehké džínové košile s mírně rozepnutými nohavicemi a džínů s rovnými nohavicemi a vysokým pasem. Bývalá supermodelka svůj outfit doplnila několika náramky a sandály pro ležérně-elegantní atmosféru. Výsledkem jsou dva sladěné, ale odlišné looky, hrající si s nadčasovými střihy a přirozenou paletou barev věrnou kalifornskému stylu, který dlouho definoval image Cindy Crawfordové.
Podobnost, která fascinuje lidi už několik let
Od svého modelingového debutu se Kaia Gerber často srovnává s její matkou. Stejné hnědé vlasy, podobné rysy a stejná lehkost před kamerou: Kaia je často prezentována jako „přirozená dědička Crawfordova stylu“.
V průběhu let si Kaia Gerber nicméně vybudovala svou vlastní osobitou módní identitu. Jako múza velkých módních domů a pravidelná účastnice týdnů módy střídá minimalistické outfity, vintage inspirace a odvážnější siluety. Jejich koordinovaný výstup na této akci jim připomněl, jak jejich blízké pouto přesahuje pouhé rodinné vazby a stává se skutečným módním duem, které módní průmysl bedlivě sleduje.
Kaia Gerber je srdcem nové kampaně Re/Done.
Akce také oslavila kreativní projekt Kaie Gerber s názvem Re/Done. Značka, známá svou prací s nově pojatým vintage denimem, odhalila krátký film, ve kterém modelka vystupuje v různých každodenních scénách.
V klipech sdílených na sociálních sítích se Kaia Gerber objevuje v několika outfitech inspirovaných 90. a 21. stoletím: džínové minišortky, bílé tílko, průsvitné černé punčocháče a oversized denim nošené ležérně. Kampaň hraje na retro a filmovou estetiku, věrnou stylu americké značky.
Duo matka-dcera i nadále uchvacuje svět módy.
Cindy Crawford a Kaia Gerber patří mezi nejznámější dvojice matka-dcera ve světě módy. Jejich společná vystoupení pravidelně přitahují pozornost, a to jak pro jejich fyzickou podobnost, tak pro jejich smysl pro styl. Kromě efektu „identické napodobeniny“, o kterém se často diskutuje na sociálních sítích, se jejich pouto zdá být poznamenáno i skutečným profesionálním mentorstvím.
Cindy Crawford, ikonická postava mezi supermodelkami 90. let, již několik let podporuje kariéru své dcery ve světě, který důvěrně zná. Tato nejnovější koordinovaná prezentace opět potvrzuje jejich vliv v módním průmyslu, kde ztělesňují nadčasovou a zároveň dostupnou vizi elegance.
Cindy Crawford a Kaia Gerber opět přitahovaly pozornost svými sladěnými džínovými outfity a zjevným kamarádstvím. Duo matka-dcera, které spojuje módní tradice s moderním stylem, ztělesňuje přirozenou eleganci, jež oslovuje fotografy i módní nadšence. Jejich vzhled také podtrhuje návrat nadčasového denimu a siluet inspirovaných 90. léty, které jsou módnější než kdy dříve.