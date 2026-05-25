Anne Hathaway ve svých 43 letech reaguje na zvěsti o kosmetické chirurgii.

Americká herečka Anne Hathaway se rozhodla uvést věci na pravou míru. V rozhovoru pro časopis ELLE se vyjádřila k četným spekulacím kolem svého vzhledu, zejména k neustálým zvěstem o faceliftu. Obvykle k takovým záležitostem mlčí, ale nakonec se rozhodla promluvit.
Prohlášení, které ukončí spekulace
Když se Anne Hathaway ptali na fámy, které se kolem ní šíří, vysvětlila důvody, proč se o tom vyjádřila. „Žijeme v době, kdy si lidé velmi jistě berou to, co považují za fakta, a někdy je to, co považují za pravdivé, někdy to není,“ řekla. Herečka uznala určitou ambivalentnost: „Spekulace se staly tak intenzivními, že cítíte potřebu uvést věci na pravou míru.“ To je o to neobvyklejší vzhledem k její obvyklé preferenci naprosté diskrétnosti.
„Jsou to jen dva copy.“
Anne Hathawayová s humorem reagovala na tutoriál o účesu, který sdílela, a představila účes s copánkem, který dodával „odpočatější“ vzhled. „Mimochodem, tohle jsou velká lékařská rozhodnutí, která si lidé dělají,“ poznamenala. „Chtěla jsem ukázat, že ne, žádné velké lékařské rozhodnutí jsem neudělala. Jsou to jen dva copánky.“ Věrná své upřímnosti nicméně s upřímností přiznala, že by jednou mohla zvážit facelift – rozhodnutí, které by, pokud by tak učinila, bylo zcela její.
Projev o autenticitě
V průběhu rozhovoru Anne Hathawayová hovořila také o svém vztahu ke kráse a sebevědomí. Když se ohlížela za svou začátkem kariéry, přiznala, že na sebe dlouho byla ze strachu „přísná“. Krása je pro ni definována především autenticitou: „Krása může obsahovat ošklivost, pokud obsahuje pravdu,“ vysvětlila s citací jednoho režiséra. Tato filozofie vede její klidnější vztah k vlastnímu image.
Tím, že se Anne Hathawayová otevřeně vyjadřuje, nám připomíná, jak dotěrné se mohou stát spekulace o vzhledu žen (veřejném i soukromém). Toto upřímné prohlášení znovu potvrzuje právo každé ženy ovládat své tělo a image, aniž by se musela ospravedlňovat.