Anne Hathaway ve svých 43 letech reaguje na zvěsti o kosmetické chirurgii.

Julia P.
@annehathaway / Instagram

Americká herečka Anne Hathaway se rozhodla uvést věci na pravou míru. V rozhovoru pro časopis ELLE se vyjádřila k četným spekulacím kolem svého vzhledu, zejména k neustálým zvěstem o faceliftu. Obvykle k takovým záležitostem mlčí, ale nakonec se rozhodla promluvit.

Prohlášení, které ukončí spekulace

Když se Anne Hathaway ptali na fámy, které se kolem ní šíří, vysvětlila důvody, proč se o tom vyjádřila. „Žijeme v době, kdy si lidé velmi jistě berou to, co považují za fakta, a někdy je to, co považují za pravdivé, někdy to není,“ řekla. Herečka uznala určitou ambivalentnost: „Spekulace se staly tak intenzivními, že cítíte potřebu uvést věci na pravou míru.“ To je o to neobvyklejší vzhledem k její obvyklé preferenci naprosté diskrétnosti.

„Jsou to jen dva copy.“

Anne Hathawayová s humorem reagovala na tutoriál o účesu, který sdílela, a představila účes s copánkem, který dodával „odpočatější“ vzhled. „Mimochodem, tohle jsou velká lékařská rozhodnutí, která si lidé dělají,“ poznamenala. „Chtěla jsem ukázat, že ne, žádné velké lékařské rozhodnutí jsem neudělala. Jsou to jen dva copánky.“ Věrná své upřímnosti nicméně s upřímností přiznala, že by jednou mohla zvážit facelift – rozhodnutí, které by, pokud by tak učinila, bylo zcela její.

Projev o autenticitě

V průběhu rozhovoru Anne Hathawayová hovořila také o svém vztahu ke kráse a sebevědomí. Když se ohlížela za svou začátkem kariéry, přiznala, že na sebe dlouho byla ze strachu „přísná“. Krása je pro ni definována především autenticitou: „Krása může obsahovat ošklivost, pokud obsahuje pravdu,“ vysvětlila s citací jednoho režiséra. Tato filozofie vede její klidnější vztah k vlastnímu image.

Tím, že se Anne Hathawayová otevřeně vyjadřuje, nám připomíná, jak dotěrné se mohou stát spekulace o vzhledu žen (veřejném i soukromém). Toto upřímné prohlášení znovu potvrzuje právo každé ženy ovládat své tělo a image, aniž by se musela ospravedlňovat.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Novinářka Katie Couricová v 69 letech září ve velkolepých černých šatech
Article suivant
„Její nejlepší vzhled“: Emma Stone opět uchvacuje uživatele internetu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Tahle žena je neskutečná“: Jessica Alba fascinuje novým selfie

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba sdílela na Instagramu dojemný příspěvek, který okamžitě okouzlil její sledující. Prostřednictvím kolotoče...

V ombré šatech volí Zara Larsson tropickou siluetu

Švédská zpěvačka Zara Larsson rozzářila Croisette na prestižním galavečeru amfAR, kde vystoupila. Pro tuto charitativní akci, jednu z...

Sydney Sweeney svým třpytivým vzhledem oživuje kosmetický trend z první poloviny 21. století.

Americká herečka a producentka Sydney Sweeney, která hraje Cassie v úspěšném seriálu „Euphoria“, je v centru nového trendu...

„Její nejlepší vzhled“: Emma Stone opět uchvacuje uživatele internetu

Americká herečka a producentka Emma Stone se na módní přehlídce v New Yorku výrazně objevila. Pozornost nepřitáhla ani...

Novinářka Katie Couricová v 69 letech září ve velkolepých černých šatech

Americká novinářka, producentka a dokumentaristka Katie Couric se výrazně objevila v New Yorku na jarním galavečeru American Ballet...

Zpěvák Chappell Roan pózuje přirozeně a vyvolává reakce

Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan, známá svým úchvatným vzhledem a inscenovanými vystoupeními, překvapila některé ze svých sledujících...