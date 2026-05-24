Novinářka Katie Couricová v 69 letech září ve velkolepých černých šatech

Americká novinářka, producentka a dokumentaristka Katie Couric se výrazně objevila v New Yorku na jarním galavečeru American Ballet Theatre v roce 2026. Vypadala elegantně v sofistikovaných černých šatech s dramatickými detaily. V doprovodu svého manžela Johna Molnera rozzářila červený koberec.
Sofistikované šaty s divadelními detaily
Jarní galavečer Amerického baletního divadla, který se konal v Cipriani 42nd Street v New Yorku, přivedl do města řadu osobností ze světa médií, kultury a zábavy. Mezi nejvýznamnější hosty večera patřila Katie Couric. Pro tuto galavečer si zvolila černé sametové šaty s několika moderními prvky.
Šaty měly hluboký výstřih a dramatickou sukni ve tvaru bubliny, která plynule přecházela do strukturované bílé vlečky. Kombinace sytě černé a svěží bílé dodala outfitu teatrální nádech a zároveň si zachovala nádech klasické elegance. Katie Couric svůj outfit doplnila několika třpytivými šperky, včetně prstenů, náramků a visících náušnic. Vzhled doplnily černé lodičky se špičatou špičkou a malá crossbody kabelka.
Zářivý a přirozeně krásný vzhled
Katie Couric se také rozhodla pro jemný a zářivý vzhled. Její benátské blond vlasy byly upraveny do jemného fénování s pěšinou na straně, což jejímu krátkému střihu dodalo dynamiku. Co se týče líčení, zvýraznila ji zářivou pletí s růžovými odlesky na tvářích a rtech. Její oči byly zvýrazněny lehce duhovými očními stíny. Celkový efekt podpořil decentní eleganci (estetiku „tichého luxusu“), která často charakterizuje její veřejná vystoupení.
Katie Couric, vlivná mediální osobnost
Katie Couric je jednou z nejznámějších osobností americké mediální scény. Bývalá moderátorka zpráv a řady televizních programů se i nadále pravidelně objevuje na kulturních a charitativních akcích. Její veřejná vystoupení jsou často chválena pro svou decentní eleganci a kultivovanost. Toto nejnovější vystoupení na galavečeru American Ballet Theatre opět potvrzuje její vyrovnanost na newyorském červeném koberci.
