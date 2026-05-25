Všichni mluví o pažích Meryl Streepové: proč je to tak fascinující?

Meryl Streep se i nadále dostává na titulní stránky novin. Šestasedmdesátiletá herečka, která si zopakovala roli nelítostné Mirandy Priestlyové ve filmu „Ďábel nosí Pradu 2“, je skutečnou ikonou. Přesto místo toho, aby veřejnost chválila její nepopiratelný talent, raději spekuluje o jejím údajném „tajemství mládí“ a hledá odpovědi v jejích „svalnatých pažích“. Zatímco její postava se těší četným oceněním, tyto komplimenty na adresu její „atletické“ postavy jsou primárně odrazem mnoha společenských tlaků.
Tvarované paže, které vzbuzují obdiv
„Na svůj věk je dobře zachovalá,“ „Jaký má tréninkový režim?“ , „Tahle žena je fénix,“ „Musí mít neuvěřitelně zdravé kosti.“ Postava Meryl Streepové se už několik týdnů stala tématem konverzace na sociálních sítích, které jsou obvykle k ženám nad 50 let poměrně drsné. Uživatelé internetu chválí její „výrazné bicepsy“ a „silná záda“ prostřednictvím kompilace fotografií zachráněných z červeného koberce.
Ve filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ je hereččina svalnatá postava patrná skrze její červené šaty s téměř architektonickým splýváním. Ve srovnání s „sílou přírody“ nebo dokonce „genetickým výkonem“ Meryl Streep jasně ztělesňuje ideál stárnutí. Navíc ve věku, kdy jsou netopýří paže a vrásčitý krk obecně považovány za normu, její klíční kosti, ozdobené vlákny a svaly, spontánně přitahovaly pozornost pod lichotivým světlem reflektorů. Média se okamžitě snažila rozluštit „záhadu takové postavy“ titulky o její lásce k plavání nebo vyjmenovávala její oblíbené cviky.
Tato ikonická postava stříbrného plátna, herečka s největším počtem nominací na Oscary, ve skutečnosti nepotřebuje zvedat činky, aby získala role, ať už dramatické nebo historické. I když není známá akčními filmy ani hraním odvážných postav, svou sílu již předvedla v hudební komedii „Mamma Mia“, kde předvádí technické výkony a pohyby vyžadující pevný úchop. Herečka, která ztvárnila „Železnou lady“, si mimo plátno vypěstovala ocelovou postavu. Zatímco svalnaté ženy jsou často považovány za „příliš mužné“, Meryl Streep se zřejmě těší preferenčnímu zacházení.
Falešné komplimenty, které posilují diktát
Od padesáti let se od žen očekává, že budou vypadat o deset nebo dvacet let mladší a oddálí projevy stárnutí. Články s označením „senior“ je povzbuzují k tomu, aby si zpevnily tělo, vyhladily pleť, zbavily se postmenopauzálního břicha a vyměnily křížovky za činky. To je obzvláště do očí bijící u těch, kteří jsou na očích veřejnosti. Musí vyvolávat iluzi nesmrtelnosti. Svaly už nejsou vnímány jako tlumiče nárazů v případě pádu, ale jako viditelný důkaz „dobré zachovalosti“.
Tyto kolektivní komplimenty o výrazných ramenou herečky jsou ve skutečnosti maskovanými příkazy. Zatímco Meryl Streep je sice imunní vůči osteoporóze a revmatismu, není imunní vůči nemoci konformity. Naproti tomu herečka Brooke Shields , legendární tvář filmů 80. let, utrpěla zcela jiný osud. Obviněna z „nepříjemného stárnutí“ a z „zničení svého kdysi slibného vzhledu“ čelila vlně netolerance jen proto, že její ramena nevypadala, jako by právě zmrzla.
Stručně řečeno, ženy nad 60 let, které vykazují zvednutý obličej, tvarované nohy a jemně definované paže, jsou označovány za „modely stáří“, zatímco všechny ostatní jsou „příklady, které nelze následovat“, špatnými vyslankyněmi plynutí času.
Ženské postavy jsou stále středem debaty
Případ Meryl Streepové není ojedinělý: je součástí dlouhé tradice, kdy se těla veřejně působících žen stávají prostorem pro kolektivní projekci. Ať už jsou to herečky, zpěvačky nebo novinářky, jejich vzhled je pravidelně komentován, rozebírán, někdy dokonce hodnocen podle implicitních kritérií „mládí“ a „váženosti“.
Zde je méně pozoruhodný samotný obdiv než jeho forma. Za komplimenty ohledně „pevných paží“ nebo „atletické postavy“ se často skrývá logika srovnávání: „vypadat dobře na svůj věk“, „zůstat atraktivní navzdory plynutí času“ nebo dokonce „odolávat“ přirozeným změnám těla. Jinými slovy, pohled upřený na ženy se nezastaví u toho, co dělají, ale nadále je hodnotí skrze to, co ukazují.
Na jedné straně tyto obdivné komentáře vítají ženské svaly s laskavostí, ale na druhé straně odrážejí zdaleka ne zdravý ideál: ideál ženy, jejíž vitalita je na těle vepsána jako datum spotřeby na jogurtu.