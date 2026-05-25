Ve zlatých šatech Eva Longoria přitahuje všechny pohledy na červeném koberci

Léa Michel
@evalongoria / Instagram

23. května 2026 se konal slavnostní závěrečný ceremoniál 79. ročníku filmového festivalu v Cannes (12.–23. května) a zároveň poslední procházka po ikonickém červeném koberci. Americká herečka Eva Longoria svým posledním vystoupením opět způsobila senzaci. Zahalená v dlouhých, třpytivých zlatých šatech zaujala fotografy a potvrdila své postavení nepostradatelné součásti Croisette, kde každoročně patří mezi nejočekávanější tváře.

Zlaté šaty s rozparkem

Ústředním prvkem této přehlídky byly dlouhé zlaté šaty Evy Longoria, které vyzařovaly zářivost a eleganci. S rovným výstřihem bez ramínek decentně odhalovaly její ramena, zatímco rozparek dodával siluetě dynamiku a pohyb s každým krokem. Zářivý a teplý zlatý odstín zaujal pozornost reflektorů a zajistil okamžitě výraznou přítomnost na červeném koberci. Módní volba, která se dokonale hodila k slavnostní povaze závěrečného večera.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Závěrečná, pozoruhodná procházka po schodech

Eva Longoria byla mezi prvními, kdo dorazil na červený koberec při závěrečném ceremoniálu jako tvář velké kosmetické značky. Po ní následovalo několik dalších celebrit zastupujících stejnou značku, včetně mezinárodních filmových hvězd a velmi sledovaného francouzského tvůrce obsahu. Tato závěrečná a netrpělivě očekávaná chůze po schodech spojila řadu elegantních postav, které ohromujícím způsobem zakončily edici bohatou na nezapomenutelné módní momenty.

Dvojnásobně výjimečný den

Tato účast v Cannes se shodovala s vynikající zprávou pro herečku. Téhož dne Eva Longoria oznámila, že se připojuje k obsazení mezinárodní adaptace hitového seriálu „Call My Agent!“ . „Do diskuse se zapojil nový člen obsazení,“ oznámil účet platformy, příspěvek, který sdílela samotná herečka. Dvojnásobně příznivý den, mezi oslnivým vystoupením na červeném koberci a příjemným profesionálním oznámením.

V těchto zlatých šatech, které měla Eva Longoria na sobě na závěrečném ceremoniálu, se stala jednou z posledních skutečně nezapomenutelných prezentací na 79. ročníku filmového festivalu v Cannes. Předvedla zářivou eleganci, která se k této události dokonale hodila.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Tahle žena je neskutečná“: Jessica Alba fascinuje novým selfie
Article suivant
Všichni mluví o pažích Meryl Streepové: proč je to tak fascinující?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Geena Davis v 70 letech oslnila na festivalu v Cannes v červených flitrovaných šatech

Americká herečka, producentka a scenáristka Geena Davisová zakončila filmový festival v Cannes 2026 (12.–23. května) velkolepým způsobem. Na...

Všichni mluví o pažích Meryl Streepové: proč je to tak fascinující?

Meryl Streep se i nadále dostává na titulní stránky novin. Šestasedmdesátiletá herečka, která si zopakovala roli nelítostné Mirandy...

„Tahle žena je neskutečná“: Jessica Alba fascinuje novým selfie

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba sdílela na Instagramu dojemný příspěvek, který okamžitě okouzlil její sledující. Prostřednictvím kolotoče...

V ombré šatech volí Zara Larsson tropickou siluetu

Švédská zpěvačka Zara Larsson rozzářila Croisette na prestižním galavečeru amfAR, kde vystoupila. Pro tuto charitativní akci, jednu z...

Sydney Sweeney svým třpytivým vzhledem oživuje kosmetický trend z první poloviny 21. století.

Americká herečka a producentka Sydney Sweeney, která hraje Cassie v úspěšném seriálu „Euphoria“, je v centru nového trendu...

„Její nejlepší vzhled“: Emma Stone opět uchvacuje uživatele internetu

Americká herečka a producentka Emma Stone se na módní přehlídce v New Yorku výrazně objevila. Pozornost nepřitáhla ani...