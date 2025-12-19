Mužská plešatost: tato země je jednou z nejvíce postižených na světě

Téměř každý druhý muž trpí v průběhu času výrazným vypadáváním vlasů. Ve Francii tento jev postihuje všechny, včetně mladších mužů. Podle studie společnosti Medihair z roku 2023 trpí výrazným vypadáváním vlasů 44,25 % francouzských mužů – toto číslo řadí Francii na třetí místo na světě, hned za Španělsko a Itálii. Celosvětově toto zjištění zdůrazňuje realitu, která je často vnímána jako zdroj nejistoty, ale která je stále více otevřeně akceptována.
Fenomén s více příčinami
Plešatost neboli androgenetická alopecie je primárně způsobena hormonálními a genetickými faktory. Vysoké míry pozorované v jižní Evropě se vysvětlují dědičnými predispozicemi a životním stylem, který je někdy spojen se zvýšeným stresem nebo hormonální nerovnováhou. Pro srovnání, v Kolumbii (27 %) nebo Indonésii (26,9 %) jsou míry mnohem nižší, kde se zdá, že faktory prostředí a genetika mají větší ochranný účinek.
Od studu k péči: osvobození slova
Mužská plešatost, která byla dlouho považována za tabu, se nyní dostává do veřejné diskuse. Řada celebrit, jako například Florent Pagny, Rafael Nadal a Elton John, přiznala, že podstoupila transplantaci vlasů, čímž se tento zákrok stává stále běžnějším.
Trend vlasových prodlužování neboli příčesků mezitím přitahuje stále mladší klientelu. Na TikToku a Instagramu sbírají videa ukazující aplikaci vlasových protéz miliony zhlédnutí. Tyto okamžité, často velkolepé proměny pomáhají normalizovat kosmetickou léčbu plešatosti.
Tato změna perspektivy se netýká pouze korekce nebo zatajování. Protihnutí, poháněné hodnotami pozitivního vnímání těla, prosazuje přijetí plešatosti jako přirozeného životního stádia. Ať už je ztráta vlasů oholena, nebo přijata tak, jak je, již není vnímána jako tragédie ani zdroj hanby, ale jako normální tělesný vývoj. Tento přístup podporuje smíření se s vlastním obrazem a připomíná nám, že volba jednat – nebo nedělat nic – je v první řadě otázkou individuální svobody.
Rychle se vyvíjející vztah k mužnosti
Za tímto vývojem se skrývá hluboký sociologický posun: měnící se vztah mezi muži a jejich vzhledem. Po dlouhou dobu vypadávání vlasů symbolizovalo buď nevyhnutelnost, nebo naopak zralost. Dnes si každý uplatňuje svou svobodu volby – přijmout plešatost, skrýt ji nebo ji léčit – bez studu a odsuzování. Kosmetické značky i mužští influenceři tuto rozmanitost možností podporují.
Francie, kde je plešatost postižena téměř 45 % mužů, patří mezi země nejvíce postižené plešatostí. Co se však skutečně mění, je vnímání tohoto jevu. Díky lékařským inovacím, trendům v oblasti vlasů a upřímným osobním výpovědím už vypadávání vlasů není tabu, ale akceptovanou realitou.