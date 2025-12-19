Search here...

Mužská plešatost: tato země je jednou z nejvíce postižených na světě

Tělo pozitivní
Léa Michel
Freepik

Téměř každý druhý muž trpí v průběhu času výrazným vypadáváním vlasů. Ve Francii tento jev postihuje všechny, včetně mladších mužů. Podle studie společnosti Medihair z roku 2023 trpí výrazným vypadáváním vlasů 44,25 % francouzských mužů – toto číslo řadí Francii na třetí místo na světě, hned za Španělsko a Itálii. Celosvětově toto zjištění zdůrazňuje realitu, která je často vnímána jako zdroj nejistoty, ale která je stále více otevřeně akceptována.

Fenomén s více příčinami

Plešatost neboli androgenetická alopecie je primárně způsobena hormonálními a genetickými faktory. Vysoké míry pozorované v jižní Evropě se vysvětlují dědičnými predispozicemi a životním stylem, který je někdy spojen se zvýšeným stresem nebo hormonální nerovnováhou. Pro srovnání, v Kolumbii (27 %) nebo Indonésii (26,9 %) jsou míry mnohem nižší, kde se zdá, že faktory prostředí a genetika mají větší ochranný účinek.

Od studu k péči: osvobození slova

Mužská plešatost, která byla dlouho považována za tabu, se nyní dostává do veřejné diskuse. Řada celebrit, jako například Florent Pagny, Rafael Nadal a Elton John, přiznala, že podstoupila transplantaci vlasů, čímž se tento zákrok stává stále běžnějším.

Trend vlasových prodlužování neboli příčesků mezitím přitahuje stále mladší klientelu. Na TikToku a Instagramu sbírají videa ukazující aplikaci vlasových protéz miliony zhlédnutí. Tyto okamžité, často velkolepé proměny pomáhají normalizovat kosmetickou léčbu plešatosti.

Tato změna perspektivy se netýká pouze korekce nebo zatajování. Protihnutí, poháněné hodnotami pozitivního vnímání těla, prosazuje přijetí plešatosti jako přirozeného životního stádia. Ať už je ztráta vlasů oholena, nebo přijata tak, jak je, již není vnímána jako tragédie ani zdroj hanby, ale jako normální tělesný vývoj. Tento přístup podporuje smíření se s vlastním obrazem a připomíná nám, že volba jednat – nebo nedělat nic – je v první řadě otázkou individuální svobody.

Rychle se vyvíjející vztah k mužnosti

Za tímto vývojem se skrývá hluboký sociologický posun: měnící se vztah mezi muži a jejich vzhledem. Po dlouhou dobu vypadávání vlasů symbolizovalo buď nevyhnutelnost, nebo naopak zralost. Dnes si každý uplatňuje svou svobodu volby – přijmout plešatost, skrýt ji nebo ji léčit – bez studu a odsuzování. Kosmetické značky i mužští influenceři tuto rozmanitost možností podporují.

Francie, kde je plešatost postižena téměř 45 % mužů, patří mezi země nejvíce postižené plešatostí. Co se však skutečně mění, je vnímání tohoto jevu. Díky lékařským inovacím, trendům v oblasti vlasů a upřímným osobním výpovědím už vypadávání vlasů není tabu, ale akceptovanou realitou.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Ptá se svého přítele, proč má rád ženy s křivkami… jeho odpověď rozpouští srdce online

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ptá se svého přítele, proč má rád ženy s křivkami… jeho odpověď rozpouští srdce online

Někdy stačí obyčejný rozhovor v autě k vytvoření něžného okamžiku, který se dotkne tisíců lidí. Přesně to se...

Být krásná není o velikosti a tento model je toho živoucím důkazem.

Krása už není omezena rigidními standardy. Dnes určité osobnosti nově definují pravidla a připomínají nám, že tělo nemusí...

V osmdesáti letech už nevěří ve fyzickou krásu a inspiruje jinými způsoby.

V osmdesáti letech Helen Mirren odvážně zpochybňuje samotný pojem „krásy“, jak jsme ho po desetiletí konzumovali. Už se...

Zařazena do kategorie „plus size“, sebevědomě pózuje a nově definuje standardy krásy.

Americká modelka Hunter McGrady se triumfálně vrací pro vydání časopisu Sports Illustrated Swimsuit z roku 2025, které ve...

„Lidé na mě teď zírají“: po nehodě při potápění se jeho vzhled drasticky změnil

Alejandro „Willy“ Ramos, bývalý profesionální peruánský potápěč, zažil v roce 2013 drastickou změnu svého života při nehodě u...

Váš krk si zaslouží víc než jen být skrytý: zde je návod, jak ho ukázat.

Váš krk nemusí být schovaný pod vrstvami látky ani neustále posuzovaný podle nerealistických standardů krásy. Žije, pohybuje se,...

© 2025 The Body Optimist