Search here...

Kontrolujete často čas? Co by to o vás mohlo vyprávět?

Psycho
Anaëlle G.
Photo d'illustration : ArthurHidden/Freepik

Kontrola času na telefonu nebo hodinkách se zdá být neškodná. Přesto tento jednoduchý úkon odhaluje, jak náš mozek řídí činnosti, které mají být provedeny později. Psychologové to označují jako časově založená prospektivní paměť, což znamená schopnost pamatovat si, že něco máme udělat v určitém čase. Nedávná studie ukazuje, že důležité není ani tak to, jak často kontrolujeme čas, ale spíše jak a kdy to děláme.

Proč se vědci začali zajímat o hodiny

Výzkumníci chtěli pochopit, proč někteří lidé respektují své časové záměry lépe než jiní a proč tato schopnost s věkem klesá. Zaměřili se na sledování času – ty okamžiky, kdy kontrolujeme hodiny, abychom zjistili, zda nastal ten správný čas jednat. Jejich závěr je překvapivý: strategie je důležitější než frekvence.

Zážitek blízký skutečnému životu

Ve studii 223 dospělých ve věku 19 až 86 let plnilo náročný paměťový úkol, při kterém si pamatovali, že mají stisknout klávesu každých 60 sekund. Hodiny byly viditelné a volně přístupné, stejně jako v každodenním životě. Vědci analyzovali celkový počet pohledů na hodiny a to, jak soustředěné tyto pohledy byly, či nebyly, těsně před klíčovým okamžikem.

Co odhaluje váš pohled na čas

Výsledky jsou jasné. Nejlépe výkonní nejsou ti, kteří si čas kontrolují nejčastěji, ale ti, kteří si ho kontrolují především s blížícím se termínem. Neustálá kontrola času může odrážet rozptýlení nebo úzkost, aniž by se zlepšila efektivita. Naopak cílená kontrola prokazuje dobré zvládání pozornosti a schopnost předvídat.

Role věku v time managementu

Studie také ukazuje, že pokles výkonnosti související s věkem je z velké části vysvětlen změnou ve způsobu sledování času. Více než polovina pozorovaných rozdílů souvisí s menší strategickou kontrolou. To znamená, že se s věkem nemění jen paměť, ale také způsob, jakým se synchronizujeme s časem, a tuto strategii lze rozvíjet.

Co se tím mění v každodenním životě

V každodenním životě nás tyto výsledky povzbuzují k zamyšlení nad naším vlastním vztahem k hodinám. Kontrola času bez plánu nám moc nepomáhá. Na druhou stranu, rozhodování, kdy se na hodiny podívat, nebo spoléhání se na vnější připomínky nám může uvolnit pozornost.

Stručně řečeno, kontrola času není jen reflex. Je to jemný, ale silný ukazatel toho, jak hospodaříme s časem a s našimi budoucími záměry. Skutečná otázka nezní, jak často čas kontrolujete, ale kdy a za jakým účelem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Říká se, že manipulativní typy mají pro tuto barvu slabost... a přitom je to velmi obyčejná barva.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Říká se, že manipulativní typy mají pro tuto barvu slabost... a přitom je to velmi obyčejná barva.

Co kdyby barva, se kterou se setkáváme každý den, odhalila mnoho o našem vnitřním světě? Za svou zdánlivou...

Kontrola dveří nebo tašky před odchodem: proč to všichni děláme?

Kdo se někdy nezkontroloval, zda jsou dveře zamčené, nebo se neprohrabal taškou a nehledal klíče či peněženku? Toto...

Milujete sníh? Těchto 5 osobnostních rysů se na vás pravděpodobně vztahuje.

Francie v posledních dnech zažívá období sněžení a možná už máte doma několik centimetrů sněhu. Kromě své nedotčené...

Když „předzvěstné“ sny předcházejí realitě: pouhé náhody?

Možná jste již zažili probuzení z živého a znepokojivého snu, jen abyste zjistili, že se něco podobného děje...

Zde je znepokojivá pravda o tom, co považujeme za krásné (a proč).

Krása není jen otázkou osobního vkusu nebo společenských norem. Podle nedávné studie provedené Univerzitou v Torontu má náš...

Máte pocit, že někoho znáte, i když jste ho nikdy neviděli? Možná pro to existuje důvod.

Cítili jste se někdy podivně blízko někomu, koho jste nikdy ve skutečnosti nepotkali? Tvář, kterou pravidelně vídáte, hlas,...

© 2025 The Body Optimist