Proč váš mozek miluje přítomnost vašeho nejlepšího přítele

Psycho
Fabienne Ba.
Váš mozek instinktivně rozpoznává, co vám dělá dobře. A mezi všemi lidmi ve vašem životě dává vaší nejlepší kamarádce velmi zvláštní místo. Její hlas, její úsměv, její pouhá přítomnost vyvolávají pocit bezpečí a pohody srovnatelný s okamžikem hlubokého pohodlí. To není náhoda: neurověda začíná vysvětlovat toto vztahové kouzlo.

Přátelství, přirozený spouštěč potěšení a bezpečí

Když vidíte někoho, kdo je vám drahý, váš mozek aktivuje systém odměny , tentýž, který se rozsvítí v reakci na dobré jídlo, společný smích nebo osobní úspěch. Do hry vstupují dva chemičtí poslové:

  • Dopamin, který pohání radost, motivaci a vitalitu,
  • Oxytocin, známý tím, že zvyšuje sebevědomí a uvolňuje napětí.

Toto duo působí jako skutečný vnitřní balzám. Během několika minut se vaše hladina stresu výrazně sníží a vaše tělo znovu získá rovnováhu. Proto může obyčejná káva s vaším nejlepším přítelem proměnit těžký den v pozitivní moment.

Uvolněná mysl, dýchající mysl

Pod tlakem váš mozek aktivuje své varovné systémy, zejména amygdalu, která je zodpovědná za detekci nebezpečí. V přítomnosti známé a starostlivé osoby tato hypervigilance ustupuje. V důsledku toho se váš prefrontální kortex, zodpovědný za myšlení, soustředění a rozhodování, může konečně uvolnit. Trávení času s důvěryhodným přítelem působí jako regenerační duševní přestávka. Odcházíte lehčí, kreativnější a vyrovnanější.

Neviditelná, a přesto velmi skutečná harmonie

Vaše tělo a mozek rezonují s těly a mozky vašeho přítele. Vaše zrcadlové neurony se aktivují a vytvářejí přirozenou synchronizaci:

  • Vaše úsměvy na sebe odpovídají,
  • Tvůj dech se uklidní,
  • Vaše tepová frekvence se stabilizuje.

Postupem času si dokonce sdílíte výrazy, intonaci a gesta. Váš mozek nakonec vnímá tuto osobu jako rozšíření vašeho vnitřního prostoru, bezpečné, živé a teplé místo.

Ženské přátelství: zdroj emocionální péče

Výzkum ukazuje, že ženská přátelství silně stimulují oblasti mozku spojené s empatií a emoční pamětí. Na rozdíl od jiných typů vztahů se ženské přátelství spoléhá méně na akci než na přítomnost. Pouhá přítomnost, opravdová přítomnost, stačí k udržení pouta. Tato kvalita spojení vysvětluje, proč ženy často lépe zvládají turbulentní období, když jsou obklopeny blízkými přáteli: spoléhají na hustou, stabilní a hluboce uklidňující emocionální síť.

Když se tvůj nejlepší přítel stane tvým novým bezpečným útočištěm

Postupem času se vyvíjejí citové vazby. V dospělosti může dlouholetý přítel převzít emocionální roli, kterou dříve zastávaly rodičovské postavy. V mozku se to promítá do trvalého zklidnění oblastí souvisejících s vnitřním bezpečím. Váš nejlepší přítel se pak stává tím stálým referenčním bodem, tou emocionální kotvou, která vám umožňuje zůstat v souladu, sebejistí a uzemněni, i když se život stane hektickým.

Pouto, které se přirozeně uzdravuje

V chvílích pochybností, emocionální únavy nebo psychického přetížení není řešení vždy složité. Mluvit s někým, komu důvěřujete, sdílet své pocity, být naslouchán bez odsuzování: to vše působí jako silné vnitřní vyvážení.

Stručně řečeno, přátelství není jen bonus v dospělém životě. Je to skutečný emoční regulátor, přirozený lék pro tělo i mysl. Váš mozek netouží po zázračném léku; touží především po stabilní, autentické a vřelé přítomnosti někoho, kdo vás hluboce zná.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Tato povahová vlastnost se často pozoruje u „zlomyslných“ lidí.

