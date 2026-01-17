Tato povahová vlastnost se často pozoruje u „zlomyslných“ lidí.

V běžném jazyce se jim někdy říká „zlomyslné“ osobnosti, ale v psychologii se jim říká „temné“ osobnostní rysy (temná triáda). Jak je vysvětleno ve studii publikované v časopise Personality and Individual Differences , tyto rysy jsou spojeny s větší pravděpodobností neetického chování (lhaní, podvádění), ačkoli se nejedná o lékařskou diagnózu.
Co je to „Temná triáda“?
Temná triáda se skládá ze tří rysů:
- Narcismus (sobecká povaha, potřeba obdivu),
- Machiavelismus (manipulace, sociální strategie),
- Psychopatie (impulzivita, nízká empatie, vyhledávání vjemů).
Nejvýraznějším rysem je zde machiavelismus.
Ve studii byli účastníci seznámeni se dvěma situacemi, ve kterých mohli podvádět nebo lhát, aby něco získali. Výsledky ukázaly, že machiavelismus byl silnějším prediktorem podvádění v situacích, kdy je klamání na úkor někoho jiného („sociálnější“ a strategičtější forma klamání), zatímco psychopatie byla silnějším prediktorem lhaní o vlastním výkonu (přímější a oportunistická forma klamání). Jinými slovy, není to jeden rys, který by vysvětloval vše: souvislosti se liší v závislosti na typu chování.
A co ono slavné „večer jsme méně morální“?
Existuje známá hypotéza, tzv. efekt ranní morálky, která naznačuje, že máme tendenci být ráno „morálnější“ než odpoledne. Studie Temné triády však tento bod také testovala… a tento efekt nenašla: podle jejích výsledků denní doba neovlivňuje podvádění nebo lhaní, ani neposiluje dopad „temných“ vlastností.
Klíčové poznatky
- Machiavelismus je zde rys nejvíce spojovaný se strategickým klamáním.
- Psychopatie je v jiném úkolu více spojena s lhaním.
- A na rozdíl od jiných studií, denní doba (ráno/večer) v této studii nehraje velký vliv.
Tato studie nám připomíná, že nemluvíme o „monstrech“ nebo diagnózách, ale spíše o osobnostních tendencích: když jsou povýšeny určité „temné“ rysy, může se zvýšit pravděpodobnost neetického chování. Machiavellianismus zde vyniká především svým strategičtějším klamáním (na úkor ostatních), zatímco psychopatie je více spojena s oportunistickou lží. A především, na rozdíl od myšlenky, že jsme večer „méně morální“, vědci nenašli žádný jasný vliv denní doby: nejdůležitější jsou samotné vlastnosti… nikoli hodina.