Podle studie by držení těla mohlo prozradit hodně o osobnosti.

Co kdyby způsob, jakým stojíme, prozrazoval náš charakter? Výzkumníci zdůraznili silné souvislosti mezi držením těla a osobnostními rysy poté, co analyzovali 100 lidí rozdělených do čtyř hlavních posturálních typů.
Extroverti stojící vzpřímeně, introverti uzavření
96 % lidí s ideálním držením těla (rovná záda, srovnaná pánev) a 83 % lidí s kyfózou-lordózou (zvýrazněná bederní křivka) působí extrovertně. Tyto profily často vyvolávají dojem sebevědomí s mírně předkloněnou pánví a přirozenou lordózou, což je držení těla často spojované se sebevědomím.
Naopak, swyback (pánev zakloněná dozadu) a plochý zádový profil se častěji vyskytují u introvertních osobností, což odráží uzavřenější držení těla.
Pánev, možný ukazatel pojištění
U extrovertních osobností zůstává pánev často vzpřímená nebo mírně nakloněná dopředu, což zdůrazňuje bederní křivku a vytváří dojem energie. Introvertnější osobnosti častěji zaujímají uzavřený postoj: stažené břišní svaly, kulatá ramena, hlava vyčnívající dopředu – toto držení těla může časem vést k napětí v zádech nebo krku. Udržování nepřirozeného držení těla po delší dobu vyžaduje větší svalovou námahu, což může vysvětlovat některé opakující se bolesti.
Efekt „mocných póz“
Některé výzkumy naznačují, že udržení dominantního držení těla – s otevřeným hrudníkem a nataženýma pažemi – po dobu několika minut může dočasně změnit určité hormonální markery, a to zvýšením hladiny testosteronu a poklesem hladiny kortizolu, stresového hormonu. Toto držení těla je někdy spojováno se zvýšeným sebevědomím a větší iniciativou.
Naopak uzavřený postoj má tendenci posilovat pocity úzkosti nebo inhibice.
Stres a emoce také ovlivňují držení těla
Držení těla často odráží emocionální stav. Otevřená ramena a rovná záda jsou často spojována se sebevědomím, zatímco shrbená ramena mohou vyjadřovat větší zdrženlivost nebo plachost.
Chronický stres může také zhoršit špatné držení těla a vytvořit těžko přerušitelný cyklus: svalová kontrakce způsobuje bolest, tato bolest mění držení těla a toto zhoršené držení těla může následně ovlivnit sebevnímání.
U některých extrovertních lidí může vzpřímené držení těla zvýšit sebevědomí, náladu a hladinu energie. U introvertnějších jedinců však může příliš vynucené držení těla vést k únavě svalů nebo posturálnímu nepohodlí.
Stručně řečeno, otevřený a sebevědomý postoj je často spojován s fyziologickými reakcemi souvisejícími se sebevědomím a energií, zatímco uzavřený postoj snáze udržuje tělo ve stavu svalové kontrakce, což je někdy zdrojem napětí nebo bolesti.